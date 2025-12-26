માત્ર 5 હજાર રૂપિયામાં શરૂ કરો બિઝનેસ, 15 દિવસમાં શરૂ થઇ શકે છે કમાણી
જો તમે ઓછા પૈસામાં બિઝનેસ શરૂ કરવા માંગતા હો તો પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જન ઔષધિ કેન્દ્ર તમારા માટે એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ બની શકે છે.
Published : December 26, 2025 at 10:46 PM IST
હૈદરાબાદ: આજના સમયમાં, વધતી જતી મોંઘવારી અને મર્યાદિત આવકને કારણે, મોટી સંખ્યામાં લોકો નોકરીની સાથે અથવા નોકરી છોડી દીધા પછી પોતાનો બિઝનેસ શરૂ કરવા માંગે છે. જો કે, મોટાભાગના બિઝનેસ મોડેલોમાં નોંધપાત્ર રોકાણની જરૂર પડે છે, જે સામાન્ય લોકો માટે પરવડે તેમ નથી. આવી સ્થિતિમાં, ઓછા ખર્ચ, ઓછા જોખમ અને સરકારી સહાયતા ધરાવતો બિઝનેસ સારા વિકલ્પ તરીકે ઉભરી રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જન ઔષધિ કેન્દ્ર (PM Bhartiya Jan Aushadhi Kendra) આ શ્રેણીમાં એક સફળ ઉદાહરણ છે.
પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જનઔષધિ કેન્દ્ર શું છે?
પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જનઔષધિ કેન્દ્ર એ ભારત સરકારની એક મહત્વાકાંક્ષી યોજના છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય સામાન્ય જનતાને સસ્તી અને ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓ પૂરી પાડવાનો છે. આ કેન્દ્રો પર ઉપલબ્ધ દવાઓ બજારમાં ઉપલબ્ધ બ્રાન્ડેડ દવાઓ કરતાં 50થી 90 ટકા સસ્તી છે. પરિણામે, શહેરોથી ગ્રામીણ વિસ્તારો સુધી તેમની માંગ ઝડપથી વધી રહી છે.
માત્ર ₹5,000માં બિઝનેસ કેવી રીતે શરૂ થશે
આ બિઝનેસનો સૌથી મોટો ફાયદો તેનું ઓછું રોકાણ છે. જન ઔષધિ કેન્દ્ર ખોલવા માટે અરજી ફી માત્ર ₹5,000 છે. વધુમાં, સરકાર દવા પુરવઠો, બ્રાન્ડ સપોર્ટ અને જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. અરજી મંજૂર થયા પછી, દુકાન ખોલી શકાય છે, અને વેચાણ સામાન્ય રીતે 15 દિવસની અંદર શરૂ થાય છે.
કોણ કરી શકે છે અરજી?
જન ઔષધિ કેન્દ્ર ખોલવા માટે ચોક્કસ લાયકાત જરૂરી છે. અરજદારો પાસે ડી-ફાર્મા અથવા બી-ફાર્મા ડિગ્રી અને ફાર્માસિસ્ટ નોંધણી પ્રમાણપત્ર હોવું આવશ્યક છે. તેમની પાસે આશરે 120 ચોરસ ફૂટ જગ્યા, માન્ય મોબાઇલ નંબર અને જરૂરી દસ્તાવેજો પણ હોવા જોઈએ. અરજી કરતી વખતે આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, રહેઠાણ પ્રમાણપત્ર અને પાસપોર્ટ કદનો ફોટો જરૂરી છે.
ઓનલાઆઇન અરજીની સરળ પ્રક્રિયા
જન ઔષધિ કેન્દ્ર માટેની અરજી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન છે. janaushadhi.gov.in વેબસાઇટની મુલાકાત લો અને "“Apply For Kendra" વિકલ્પ પસંદ કરો. પછી, "Register Now” પર ક્લિક કરો અને જરૂરી માહિતી ભરો. તમારી અરજી સબમિટ કર્યા પછી, તે સંબંધિત વિભાગ દ્વારા ચકાસવામાં આવે છે.
15 દિવસમાં તમે કેટલી કમાણી કરી શકો છો?
જન ઔષધિ કેન્દ્રમાંથી થતી આવક વેચાણ અને સ્થાન પર આધાર રાખે છે. યોગ્ય સ્થાને કેન્દ્ર ખોલીને અને ઉત્તમ સેવા પૂરી પાડીને, દર મહિને 20,000 થી 50,000 રૂપિયા કે તેથી વધુ કમાણી શક્ય છે. સરકારી યોજના હોવાથી વધુ વિશ્વાસ વધે છે, જેના કારણે ગ્રાહક જોડાણ ઝડપી બને છે અને નફાની સંભાવના વધે છે.
