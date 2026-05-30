Spicejetને 124.65 કરોડની GST નોટિસ, રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ થવાનો ખતરો

પહેલેથી જ ગંભીર નાણાંકીય કટોકટીનો સામનો કરી રહેલી એરલાઈન કંપની સ્પાઈસજેટની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો (Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 6:14 PM IST

નવી દિલ્હી: ગંભીર નાણાકીય કટોકટીનો સામનો કરી રહેલી એરલાઇન કંપની સ્પાઇસજેટની મુશ્કેલીઓ વધુ વધી ગઈ છે. ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) વિભાગે સતત ઘણા મહિનાઓથી ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ ન કરવા બદલ એરલાઇનને 124.65 કરોડની ટેક્સ ડિમાન્ડ નોટિસ ઈશ્યુ કરી છે. વધુમાં, નિયમોનું વારંવાર ઉલ્લંઘન કરવા બદલ કંપનીનું GST નોંધણી રદ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.

GST અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સ્પાઇસજેટને એક શો કોઝ નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે જેમાં પૂછવામાં આવ્યું છે કે, નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં કાયદેસર રિટર્ન ફાઇલ ન કરવા બદલ તેનું રજીસ્ટ્રેશન કેમ રદ ન કરવું જોઈએ. આ કડક કાર્યવાહી સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (CGST) એક્ટ (CGST) એક્ટ (SGST) એક્ટ, 2017 ની કલમ 62 હેઠળ કામચલાઉ મૂલ્યાંકનને અનુસરે છે.

મહિનાવાર બાકી રકમની વિગતો

વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા મૂલ્યાંકન મુજબ, સ્પાઇસજેટ પર છેલ્લા પાંચ મહિનાથી મોટો ટેક્સ બાકી છે:

  • નવેમ્બર: 44.44 કરોડ રૂપિયા
  • ડિસેમ્બર: 43.79 કરોડ રૂપિયા
  • જાન્યુઆરી: 12.39 કરોડ રૂપિયા
  • ફેબ્રુઆરી: 12.10 કરોડ રૂપિયા
  • માર્ચ: 12.12 કરોડ રૂપિયા

GST વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે એરલાઇન્સે રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં સતત અનિયમિતતાઓ કરી છે અને ઘણી વખત નિયત તારીખ પછી રિટર્ન સબમિટ કર્યા છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, રદ કરવાની નોટિસ 25 મે, 2026 ના રોજ જારી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કંપનીએ હજુ પણ બાકી રહેલી પાલનની આવશ્યકતાઓ પૂર્ણ કરી નથી. જો સ્પાઇસજેટ તાત્કાલિક તેના બાકી રહેલા રિટર્ન ફાઇલ નહીં કરે, તો કાયદા હેઠળ વધુ કડક પગલાં લેવામાં આવશે.

સ્પાઇસજેટનું નાણાકીય સંકટ વધુ ઘેરું બનતું જાય છે. 30 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં, કંપનીને ₹621 કરોડનું મોટું કોન્સોલિડેટેડ ચોખ્ખું નુકસાન થયું છે, જે ગયા વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળામાં ₹458 કરોડના નુકસાન કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન એરલાઇનની ઓપરેટિંગ આવક પણ 13% ઘટીને ₹792 કરોડ થઈ ગઈ છે, જે ગયા વર્ષના ₹915 કરોડ હતી. આ નકારાત્મક સમાચાર વચ્ચે, શુક્રવારે BSE પર સ્પાઇસજેટના શેર ₹12.75 પર બંધ થયા, જે 0.47% ઘટાડો દર્શાવે છે. જો GST નોંધણી રદ કરવામાં આવે છે, તો સ્પાઇસજેટ માટે ટિકિટ વેચવી અને વ્યવસાય ચલાવવો લગભગ અશક્ય બની જશે.

