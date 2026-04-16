સ્નેપચેટની મૂળ કંપની 'સ્નેપ ઈંક'માં મોટી છટણી, 1000 કર્મચારીઓની નોકરી જશે

સ્નેપના 65% થી વધુ નવા કોડ હવે AI ટૂલ્સની મદદથી જનરેટ થઈ રહ્યા છે જેના કારણે ઘણા બધા કર્મચારીઓને છૂટા કરવામાં આવ્યા છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 16, 2026 at 3:32 PM IST

ન્યૂ યોર્ક: સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ સ્નેપચેટની પેરેન્ટ કંપની સ્નેપ ઇન્ક. એ બુધવારે તેના વૈશ્વિક કાર્યબળમાં આશરે 16% ઘટાડો કરવાનો મોટો નિર્ણય જાહેર કર્યો. આ નિર્ણય હેઠળ, કંપની લગભગ 1,000 કર્મચારીઓને છટણી કરવાની તૈયારીમાં છે. એક રેગ્યુલેટરી ફાઇલિંગમાં કંપનીએ ખુલાસો કર્યો કે આ છટણી પ્રક્રિયામાં છટણી પગાર અને અન્ય સંબંધિત ખર્ચના રૂપમાં આશરે $95 મિલિયનથી $130 મિલિયન (આશરે ₹800 કરોડથી ₹1,000 કરોડ) સુધીનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે.

AI અને કાર્યક્ષમતા પર ભાર

કર્મચારીઓને મોકલવામાં આવેલા મેમોમાં, સ્નેપના CEO ઇવાન સ્પીગલે સ્પષ્ટતા કરી કે, આ પગલું કંપનીને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને પ્રાથમિકતા પ્રોજેક્ટ્સ તરફ સંસાધનોને રીડાયરેક્ટ કરવા માટે લેવામાં આવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) માં ઝડપી પ્રગતિએ ટીમની ગતિ વધારવા અને પુનરાવર્તિત કાર્યો ઘટાડવામાં મદદ કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, સ્નેપના 65% થી વધુ નવા કોડ હવે AI ટૂલ્સની મદદથી જનરેટ થઈ રહ્યા છે. છટણી ઉપરાંત, કંપનીએ 300 થી વધુ ખુલ્લી જગ્યાઓને દૂર કરવાનો પણ નિર્ણય લીધો છે.

રોકાણકારોનું દબાણ અને નાણાંકીય ધ્યેયો

આ ભારે છટણી પાછળ સક્રિય રોકાણકારો - જેમ કે ઇરેનિક કેપિટલ મેનેજમેન્ટનું દબાણ પણ એક પ્રેરક બળ હોવાનું માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેઓ માંગ કરી રહ્યા હતા કે કંપની ખર્ચમાં ઘટાડો કરે અને નફાકારકતાને પ્રાથમિકતા આપે. સ્નેપ અપેક્ષા રાખે છે કે આ પુનર્ગઠન 2026ના બીજા ભાગમાં વાર્ષિક $500 મિલિયનથી વધુની બચત કરશે. 2025 માં, સ્નેપનું ચોખ્ખું નુકસાન $460 મિલિયન થઈ ગયું, જ્યારે તેની આવક $5.9 બિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ.

છટણીનો ઇતિહાસ

Snap માટે છટણી કોઈ નવી વાત નથી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, કંપનીએ અનેક વખત તેના કર્મચારીઓની સંખ્યા ઘટાડી છે:

  • 2024: કર્મચારીઓમાં 10% ઘટાડો (આશરે 530 કર્મચારીઓ) લાગુ કરવામાં આવ્યો.
  • 2023: લગભગ 3% કર્મચારીઓની છટણી કરવામાં આવી.
  • 2022: કંપનીએ તેના 20% કર્મચારીઓ (આશરે 1,300 કર્મચારીઓ) ને છટણી કરી.

કર્મચારીઓ માટે સહાય

કંપનીએ જાહેરાત કરી છે કે બહાર જઈ રહેલા અમેરિકન કર્મચારીઓને ચાર મહિનાનો પગાર, આરોગ્ય વીમા કવરેજ અને ઇક્વિટી વેસ્ટિંગ લાભો મળશે. યુ.એસ.ની બહારના કર્મચારીઓને સ્થાનિક નિયમો અનુસાર સમાન સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે.

