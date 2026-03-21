નાની લોન સસ્તી થશે: MFI ને સંજીવની પૂરી પાડવા માટે સરકારની ₹20,000 કરોડની યોજના
સરકારે ₹20,000 કરોડની ક્રેડિટ ગેરંટી યોજનાને મંજૂરી આપી છે, જે માઇક્રોફાઇનાન્સ સંસ્થાઓ (MFI) ને સસ્તા વ્યાજ દરે તરલતા અને રાહત પૂરી પાડશે.
Published : March 21, 2026 at 2:21 PM IST
મુંબઈ: દેશની ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થા અને નાના ઉદ્યોગસાહસિકોને મોટી રાહત આપતા, ભારત સરકારે માઇક્રોફાઇનાન્સ સંસ્થાઓ (MFIs) માટે ₹20,000 કરોડની નવી લોન ગેરંટી યોજનાને મંજૂરી આપી છે. શુક્રવાર, 20 માર્ચ, 2026 ના રોજ જારી કરાયેલી સત્તાવાર જાહેરાત અનુસાર, 'ક્રેડિટ ગેરંટી યોજના ફોર માઇક્રોફાઇનાન્સ સંસ્થાઓ 2.0' (CGSMFI 2.0) નો ઉદ્દેશ્ય ક્ષેત્રમાં લીકવીડીટી સંકટને સંબોધવાનો છે.
સંકટનો સામનો કરી રહેલી સંસ્થાઓ
માઇક્રોફાઇનાન્સ સંસ્થાઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ફંડ એકત્ર કરવામાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહી છે. સમાજના સૌથી નીચલા વર્ગને નાની લોન આપતી આ સંસ્થાઓ વધતી જતી નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ (NPA)ને કારણે દબાણ હેઠળ હતી. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, વાણિજ્યિક બેંકો અને મોટી નાણાકીય સંસ્થાઓ MFIs ને ધિરાણ આપવામાં અત્યંત સાવધ બની ગઈ હતી, જેના કારણે ગ્રામીણ ધિરાણ પ્રવાહ લગભગ અટકી ગયો હતો.
યોજનાના મુખ્ય નિયમો અને સમયમર્યાદા
જાહેર ક્ષેત્રની નેશનલ ક્રેડિટ ગેરંટી ટ્રસ્ટી કંપની (NCGTC) દ્વારા જારી કરાયેલા પરિપત્ર મુજબ, આ યોજના મર્યાદિત સમયગાળા માટે છે. તે 30 જૂન, 2026 સુધી બેંકો જેવી સભ્ય ધિરાણ સંસ્થાઓ (MLIs) દ્વારા આપવામાં આવતી લોનને આવરી લેશે. સરકાર આ સમયમર્યાદામાં અથવા ₹20,000 કરોડની મર્યાદા સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી શક્ય તેટલી વધુ સંસ્થાઓને સહાય પૂરી પાડવાનો હેતુ ધરાવે છે.
વ્યાજ દરો પર કડક નિયંત્રણ
સામાન્ય માણસ અને નાના દેવાદારોને આ યોજનાનો સીધો લાભ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, સરકારે વ્યાજ દરો પર કડક શરતો લાદી છે:
બેંકો માટે: આ સંસ્થાઓ (MFIs) ને આપવામાં આવતી લોન પરનો વ્યાજ દર 'બાહ્ય બેન્ચમાર્ક આધારિત ધિરાણ દર' (EBLR) અથવા 'ફંડ ખર્ચ આધારિત દર' (MCLR) થી મહત્તમ 2 ટકાથી વધુ ન હોઈ શકે.
MFIs માટે: ધિરાણ સંસ્થાઓએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેઓ તેમના ગ્રાહકો (નાના દેવાદારો) ને છેલ્લા છ મહિનામાં તેમના સરેરાશ વ્યાજ દર કરતા ઓછામાં ઓછા 1 ટકા ઓછા દરે લોન આપે છે.
આર્થિક અસર અને મહત્વ
નિષ્ણાતો માને છે કે આ પગલું માઇક્રોફાઇનાન્સ ક્ષેત્રને પુનર્જીવિત કરશે. આ યોજના ફક્ત નવી (ઇન્ક્રીમેન્ટલ) લોન પર લાગુ થશે, જેનાથી બજારમાં નવી મૂડી આવશે. MFI સીધા શેરી વિક્રેતાઓ, સ્વ-સહાય જૂથો અને નાના ગ્રામીણ વ્યવસાયો સાથે જોડાયેલા હોવાથી, આ યોજના પાયાના સ્તરે આર્થિક પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા માટે નોંધપાત્ર અસર કરશે.
