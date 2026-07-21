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શેર બજારની ધીમી શરૂઆત: સેન્સેક્સ 100 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 24250ની નીચે ખુલ્યો

નિફ્ટીની વીકલી એક્સપાયરીના દિવસે બજાર માટે નબળા સંકેત મળી રહ્યા છે. સેન્સેક્સ 100 અંક કરતા વધુ તૂટ્યો છે જ્યારે નિફ્ટી પણ 24250ની નીચે ખુલ્યો હતો.

બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ
બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 9:40 AM IST

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મુંબઇ: નિફ્ટીની વીકલી એક્સપાયરીના દિવસે બજાર માટે નબળા સંકેત મળી રહ્યા છે. સેન્સેક્સ 100 અંક કરતા વધુ તૂટ્યો છે જ્યારે નિફ્ટી પણ 24250ની નીચે ખુલ્યો હતો.

FIIsની કેશ અને વાયદા બન્નેમાં વેચવાલી જોવા મળી રહી છે. બીજી તરફ એશિયામાં મિશ્ર વેપાર થઇ રહ્યો છે. US INDICES પણ કાલે ઉપરી સ્તરોથી નીચે હતો. આ વચ્ચે ઇરાન પર સતત 10માં દિવસે પણ અમેરિકાના હુમલા ચાલુ છે. ઇરાનનો પણ પાડોશી દેશો પર જવાબી હુમલો ચાલુ છે.

સોનાના ભાવમાં ઉછાળો

21 જુલાઇએ બુલિયન માર્કેટમાં સોના અને ચાંદીની કિંમતમાં મજબૂતી જોવા મળી હતી. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઉતાર-ચઢાવ, ડૉલરની ચાલ અને રોકાણકારોની ખરીદીની અસર ભારતીય બજાર પર સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે. મુખ્ય શહેરોમાં 22 કેરેટ અને 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં ઉછાળો નોંધાયો છે જ્યારે ચાંદી પણ ઊચ્ચ સ્તરે વેપાર કરી રહી છે.

આંકડા અનુસાર સોનાની કિંમત આશરે 0.70% વધીને 4044.10 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગઇ છે. આ સાથે જ ચાંદીના ભાવમાં પણ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ચાંદી 1.51% વધીને 57.935 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ કરી રહી છે.

Millworks Technologies SME IPO આજે લિસ્ટ થશે

પ્રેસિજન એન્જિનિયરિંગ ફર્મ Millworks Technologiesનો 160.34 કરોડ રૂપિયાનું ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ (IPO) 21 જુલાઇએ BSE SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થવાનો છે, આ સબ્સક્રિપ્શન ડ્રાઇવ ઘણી સફળ રહી છે.

લિસ્ટિંગ પહેલા કંપનીના શેર અનઓફિશિયલ ગ્રે માર્કેટમાં શાનદાર પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. IPO Watch અને Investorgain અનુસાર, 20 જુલાઇની સવારે ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 390 રૂપિયા પ્રતિ શેર હતું જેનો અર્થ ઇશ્યૂ પ્રાઇઝથી લગભગ 118%નો વધારો થયો છે.

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