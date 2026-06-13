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SIP Caclutator: દર મહિને માત્ર નાનકડી બચત કરી તમે પણ બની શકો છો કરોડપતિ, સમજો પૂરું ગણિત

SIP કેલ્ક્યુલેટર રોકાણકારોને અલગ-અલગ સમયગાળાની તુલના કરીને ₹1 કરોડના ટાર્ગેટ માટે યોગ્ય માસિક બજેટ પસંદ કરવામાં મદદ કરે છે

SIP કેલ્ક્યુલેટર રોકાણકારોને અલગ-અલગ સમયગાળાની તુલના કરીને ₹1 કરોડના ટાર્ગેટ માટે યોગ્ય માસિક બજેટ પસંદ કરવામાં મદદ કરે છે
SIP કેલ્ક્યુલેટર રોકાણકારોને અલગ-અલગ સમયગાળાની તુલના કરીને ₹1 કરોડના ટાર્ગેટ માટે યોગ્ય માસિક બજેટ પસંદ કરવામાં મદદ કરે છે (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 9:32 PM IST

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હૈદરાબાદ: આજના સમયમાં દરેક વ્યક્તિ પોતાનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરવા માટે રોકાણ કરવા માંગે છે. રોકાણ માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની SIP લોકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય બની રહી છે. નોકરી કરતા લોકો હોય કે નાના વેપારીઓ હોય, દરેક વ્યક્તિ SIP દ્વારા તેમના સપના પૂરા કરવા માંગે છે. પરંતુ રોકાણ શરૂ કરતી વખતે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે કેટલા વર્ષ માટે રોકાણ કરવું? 10 વર્ષ, 20 વર્ષ કે 30 વર્ષ?

ફાયનાન્શિયલ એક્સપર્ટ્સ કહે છે કે, આ મૂંઝવણને ઉકેલવાનો સૌથી સરળ રસ્તો 'SIP કેલ્ક્યુલેટર'નો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ એક મફત સાધન છે, જે તમને થોડીક સેકંડમાં જણાવે છે કે રોકાણની અવધિમાં ફેરફાર તમારા નફાને કેવી રીતે અસર કરશે.

SIP કેલ્ક્યુલેટર શું છે અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

SIP કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જ સરળ છે. આમાં તમારે તમારી જરૂરિયાત મુજબ માત્ર ત્રણ વસ્તુઓ ભરવાની છે.

તમારું ધ્યેય: તમને ભવિષ્યમાં કુલ કેટલા પૈસા જોઈએ છે (દા.ત. ₹ 1 કરોડ).

અંદાજિત નફો: મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં સરેરાશ વાર્ષિક વળતર અથવા 12% નફો ગણવામાં આવે છે.

સમય: તમે કેટલા વર્ષો માટે રોકાણ કરવા માંગો છો.

તમે આ માહિતી દાખલ કરો કે તરત જ, કેલ્ક્યુલેટર તમને જણાવે છે કે લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે તમારે દર મહિને કેટલા પૈસા બચાવવાની જરૂર છે.

₹1 કરોડનું ફંડ: બદલાતા સમય સાથે ખિસ્સા પરનો બોજ કેવી રીતે ઘટે છે?

ચાલો ધારીએ કે તમારું લક્ષ્ય ₹1 કરોડ બનાવવાનું છે અને તમને વાર્ષિક 12% નો નફો મળી રહ્યો છે. SIP કેલ્ક્યુલેટર મુજબ, તમારી EMI અલગ અલગ સમયે નીચે પ્રમાણે બદલાશે:

10 વર્ષનો સમય: જો તમે માત્ર 10 વર્ષમાં ₹1 કરોડ મેળવવા માંગતા હો, તો તમારે દર મહિને ₹44,636નું રોકાણ કરવું પડશે. આ રકમ ઘણી મોટી છે અને તે દરેકના બજેટમાં બંધબેસતી નથી.

20 વર્ષનો સમય: તમે કાર્યકાળ વધારીને 20 વર્ષ કરો કે તરત જ તમારો માસિક હપ્તો ઘટીને માત્ર ₹10,871 થઈ જાય છે. મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે આ ખૂબ જ સરળ અને આરામદાયક વિકલ્પ છે.

30 વર્ષનો સમય: જો તમે તમારી કારકિર્દીની શરૂઆતમાં છો અને 30 વર્ષનો લાંબો કાર્યકાળ પસંદ કરો છો, તો તમારે દર મહિને માત્ર ₹3,246 ની નાની SIP કરવી પડશે.

સમય એ વાસ્તવિક નાણાં છે: કમ્પાઉન્ડિંગનો જાદુ

આ સરખામણી પરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે વધુ નાણાંનું રોકાણ કરવા કરતાં રોકાણને 'વધુ સમય' આપવો વધુ જરૂરી છે. જ્યારે તમે લાંબા સમય માટે રોકાણ કરો છો, ત્યારે તમને 'કમ્પાઉન્ડિંગ' (ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ)નો લાભ મળે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારા પૈસા પર તમને જે નફો મળે છે તે ભવિષ્યમાં પણ નફો મેળવવાનું શરૂ કરે છે. આ જ કારણ છે કે 30 વર્ષના રોકાણમાં, તમારો માસિક હપ્તો 10 વર્ષ કરતાં લગભગ 13 ગણો ઓછો થઈ જાય છે.

SIP કેલ્ક્યુલેટર રોકાણકારોને કોઈપણ મૂંઝવણ વિના યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં મદદ કરે છે. આ દ્વારા, તમે તમારી આજની કમાણી અને ભવિષ્યની જરૂરિયાતો (જેમ કે બાળકોનું શિક્ષણ, લગ્ન અથવા વૃદ્ધાવસ્થાનો આધાર) વચ્ચે સારું સંતુલન બનાવી શકો છો.

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