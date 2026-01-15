ETV Bharat / business

ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ ઊંચાઈ પછી ઘટ્યા, સોનામાં પણ ઘટાડો

અમેરિકાએ તાત્કાલિક ટેરિફ લાદ્યા નહીં અને નફા-બુકિંગ ન કરવાને કારણે ચાંદીના ભાવમાં 7.3%નો ઘટાડો થયો, જ્યારે સોના સહિત કિંમતી ધાતુઓમાં નબળાઈ જોવા મળી.

સાંકેતિક ફોટો
સાંકેતિક ફોટો (canva)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 15, 2026 at 12:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા પછી ચાંદીના ભાવમાં અચાનક તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ચાંદીમાં 7.3%નો ઘટાડો થયો, જ્યારે સોનાના ભાવમાં પણ નબળાઈ જોવા મળી. આ ઘટાડો એવા સમયે થયો છે જ્યારે અમેરિકાએ સંકેત આપ્યો છે કે તે મહત્વપૂર્ણ ખનિજોની આયાત પર તાત્કાલિક વધારાના ટેરિફ લાદશે નહીં.

રેકોર્ડ વધારા પછી તીવ્ર ઘટાડો

છેલ્લા ચાર ટ્રેડિંગ દિવસોમાં ચાંદીના ભાવમાં 20% થી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. આ તીવ્ર વધારા પછી, રોકાણકારોએ નફો બુક કરવાનું શરૂ કર્યું, જેના કારણે કિંમતો પર દબાણ આવ્યું અને તીવ્ર ઘટાડો થયો.

ભારતમાં ચાંદી અને સોનું સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચ્યા

બુધવારે, ભારતીય બુલિયન બજારમાં ચાંદી 14,480 રૂપિયાના મજબૂત વધારા સાથે 2,77,512 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર પર બંધ થઈ. IBJA દ્વારા જાહેર કરાયેલા દરો અનુસાર, સોનામાં પણ રૂ. 1,731નો ઉછાળો આવ્યો અને રૂ. 1,42,015 પ્રતિ 10 ગ્રામ બંધ થયો.

ટેરિફની ચિંતા હળવી થતાં બજારને સંકેત મળ્યો

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે કે મહત્વપૂર્ણ ખનિજોનો પૂરતો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે દ્વિપક્ષીય કરારો પર વાટાઘાટો કરવામાં આવશે. તેમણે આયાત પર ટકાવારી-આધારિત ટેરિફને બદલે ભાવ ફ્લોર લાગુ કરવાનો સંકેત આપ્યો. જોકે, ભવિષ્યમાં ટેરિફને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢવામાં આવ્યા નથી. આ નિવેદનથી ચાંદી, પ્લેટિનમ અને પેલેડિયમ પર તાત્કાલિક ટેરિફની શક્યતા ઓછી થઈ ગઈ છે.

બજારની અસ્થિરતામાં વધારો

તાજેતરના દિવસોમાં ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધઘટ જોવા મળી છે. 14-દિવસના ઘાતાંકીય સરેરાશથી શ્રેણી, જે બજારની અસ્થિરતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે, તેમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. નિષ્ણાતો માને છે કે વર્તમાન ઘટાડો વાસ્તવિક માંગ અને પુરવઠા કરતાં માર્જિન કોલ્સ અને વિકલ્પ હેજિંગ જેવા તકનીકી પરિબળો સાથે વધુ સંબંધિત છે.

સુરક્ષિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટની માંગ ચાલુ

ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ, આર્થિક અનિશ્ચિતતા અને પુરવઠા-સંબંધિત જોખમો રોકાણકારોને સોના અને ચાંદી જેવી સુરક્ષિત સંપત્તિ તરફ દોરી રહ્યા છે. ચીન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં મજબૂત ખરીદી, કોમોડિટી રોકાણમાં વધારો અને વૈશ્વિક તણાવને કારણે કિંમતી ધાતુઓની માંગને ટેકો મળ્યો છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ સ્થિતિ

સિંગાપોરમાં સવારે 10:50 વાગ્યા સુધીમાં ચાંદીના ભાવ 4.6 ટકા ઘટીને $88.90 પ્રતિ ઔંસ થયા. સોનાનો ભાવ 0.5 ટકા ઘટીને $4,602.44 પ્રતિ ઔંસ થયો. પ્લેટિનમ અને પેલેડિયમના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો. તાજેતરના સર્વે મુજબ, જાન્યુઆરી પછી સોનામાં તેજી રહેવાની ધારણા છે. જોકે, ચાંદી અને તાંબાના પુરવઠાની સ્થિતિ અંગે અનિશ્ચિતતા યથાવત છે. પરિણામે, આ ધાતુઓમાં રોકાણનો પ્રવાહ હાલમાં નબળો પડી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SILVER GOLD PRICES
SILVER AND GOLD PRICES
MINERALS TARIFF
SILVER GOLD
SILVER GOLD PRICES TODAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.