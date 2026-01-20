સોના-ચાંદી થયા આઉટ ઓફ કન્ટ્રોલ! 48 કલાકમાં 32,000 ઉછળી ચાંદી, સોનાએ પણ અત્યાર સુધીના રેકોર્ડ તોડ્યા
જાન્યુઆરી 2026 માં, ભારતીય બુલિયન બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ ઐતિહાસિક રેકોર્ડ સ્તરને સ્પર્શી ગયા.
Published : January 20, 2026 at 5:16 PM IST
હૈદરાબાદ: કોમોડિટી બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થવાના કોઈ સંકેત દેખાઈ રહ્યા નથી. છેલ્લા કેટલાક ટ્રેડિંગ સત્રોમાં બંને કિંમતી ધાતુઓમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ખાસ કરીને ચાંદીએ રોકાણકારોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. માત્ર બે ટ્રેડિંગ દિવસોમાં, ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹32,000 થી વધુ વધ્યા છે. દરમિયાન, સોના પણ સતત નવી ઊંચી સપાટીએ પહોંચી રહ્યા છે અને નવા રેકોર્ડ બનાવી રહ્યા છે.
ચાંદીમાં ઐતિહાસિક ઉછાળો
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ચાંદીના ભાવ નવા લાઈફ ટાઈમ ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી ગયા છે. ગયા અઠવાડિયાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે, ચાંદીના વાયદાના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2,87,762 પર બંધ થયા હતા. આ પછી, સપ્તાહની શરૂઆત સાથે ચાંદીની ગતિ ઝડપી બની. મંગળવારે બજાર ખુલતાની સાથે જ, ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹3,19,949 પર પહોંચી ગયા, જે અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ સ્તર છે.
માત્ર બે ટ્રેડિંગ દિવસોમાં, ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹32,187 નો વધારો થયો. આર્ટિકલ લખતી વખતે, MCX એક્સચેન્જ રેટ પર ચાંદી લગભગ ₹7,000 થી વધુ ટ્રેડ કરી રહી હતી.
સોનું પણ મજબૂત રહ્યું
ચાંદીની સાથે, સોનાની ચમક ઓછી થવાના કોઈ સંકેત દેખાઈ રહ્યા નથી. MCX સોનાના વાયદામાં પણ તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો. મંગળવારે, સોનું ₹145,500 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર થોડું નીચું ખુલ્યું, જે તેના અગાઉના બંધ ₹145,639 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતું. જોકે, શરૂઆતની નબળાઈ લાંબા સમય સુધી ટકી ન હતી.
સોનાએ ટૂંકા સમયમાં મજબૂત વાપસી કરી, નવી લાઈફ ટાઈમ ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યું. બે ટ્રેડિંગ દિવસોમાં, 5 ફેબ્રુઆરીની સમાપ્તિ તારીખ સાથે 24-કેરેટ સોના (10 ગ્રામ) ની કિંમત ₹5,479 વધી છે. નોંધનીય છે કે ગયા શુક્રવારે, સોનું ₹142,517 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું.
વૈશ્વિક તણાવ ભાવમાં વધારો કરે છે
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત તીવ્ર વધારામાં આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળો મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. ભૂતપૂર્વ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નવેસરથી કડક ટેરિફ પરના નિવેદનો કરવાના કારણે વૈશ્વિક બજારોમાં અનિશ્ચિતતા વધારી છે. ટ્રેડ વોર અને જિયો-પોલિટિકલ તણાવના ભય વચ્ચે, રોકાણકારો જોખમી એસેટ્સથી અંતર વધારી રહ્યા છે અને સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પો તરફ વળી રહ્યા છે.
