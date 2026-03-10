ચાંદીની કિંમતોમાં ઉછાળો, એક જ દિવસમાં રૂ.10,442નો વધારો, કિંમત 2.77 લાખને પાર
ડોલરના નબળા ભાવ અને વૈશ્વિક તેજીને કારણે ચાંદીનો ભાવ ₹10,442 વધીને ₹2.77 લાખ પ્રતિ કિલો થયો; નિષ્ણાતોની અપેક્ષા છે કે ભાવ ₹2.85 લાખને સ્પર્શશે
Published : March 10, 2026 at 8:08 PM IST
નવી દિલ્હી: જો તમે ચાંદી ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારા ખિસ્સા પરનો બોજ વધવાનો છે. વૈશ્વિક બજારોમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો અને અમેરિકન ડોલરના નબળા પડવાને કારણે, ભારતીય બજારમાં ચાંદીના ભાવ ફરી એકવાર આસમાને પહોંચ્યા છે. મંગળવારે, સ્થાનિક વાયદા બજાર (MCX) માં ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ રૂ. 10,442 નો ઐતિહાસિક વધારો નોંધાયો છે. આ ઉછાળા સાથે, ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ રૂ. 2,77,602 પર પહોંચી ગયા છે.
ચાંદી આટલી મોંઘી કેમ થઈ છે?
ચાંદીના ભાવમાં વધારો મુખ્યત્વે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોને કારણે છે. બજાર નિષ્ણાતો કહે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં અમેરિકન ડોલરના મૂલ્યમાં ઘટાડાથી કિંમતી ધાતુઓની માંગમાં વધારો થયો છે. હકીકતમાં, વૈશ્વિક રોકાણકારો ડોલર સામે ચાંદીને સલામત અને નફાકારક રોકાણ તરીકે માની રહ્યા છે.
વધુમાં, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ઈરાન સંઘર્ષના વહેલા અંતના સંકેતોએ પણ બજારની ગતિશીલતા બદલી નાખી છે. જ્યારે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓ શાંત થવા લાગે છે, ત્યારે ડોલરની માંગ ઘટે છે, અને રોકાણકારો કોમોડિટી બજારો (જેમ કે સોના અને ચાંદી) તરફ વળે છે. ન્યૂ યોર્કમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ચાંદીના ભાવ 6 ટકા વધીને $89.59 પ્રતિ ઔંસ થયા છે, જેની સીધી અસર ભારતીય બુલિયન બજાર પર પડી છે.
રોકાણકારો અને જનતા પર અસર
ચાંદીના ભાવમાં અચાનક થયેલા આ વધારાથી રોકાણકારો ખુશ થયા છે, પરંતુ સામાન્ય ગ્રાહકો માટે સમસ્યાઓ ઉભી થઈ છે.
રોકાણકારો માટે તક: નિષ્ણાતો માને છે કે ચાંદી હાલમાં તેજીમાં છે, એટલે કે આગામી દિવસોમાં તે રૂ. 2.85 લાખ ($95 પ્રતિ ઔંસ) સુધી પહોંચી શકે છે. પરિણામે, રોકાણકારો દરેક નાના ઘટાડા પર ખરીદી કરી રહ્યા છે.
છૂટક ગ્રાહકો ચિંતિત: લગ્નની મોસમ અને ઘરેલુ ઉપયોગ માટે ચાંદીના વાસણો અથવા ઘરેણાં ખરીદનારાઓએ હવે પહેલા કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધુ ભાવ ચૂકવવા પડશે. દેશના ઘણા ભાગોમાં, ખાસ કરીને દક્ષિણ ભારતમાં, ચાંદીના ભાવ રૂ. 3 લાખ પ્રતિ કિલોની નજીક પહોંચી રહ્યા છે.
ઓગમોન્ટ રિસર્ચના વડા રેનિશા ચૈનનીના મતે, ચાંદીના ભાવમાં આ વધારો ચાલુ રહી શકે છે. બધાની નજર હવે યુએસ ફુગાવાના ડેટા પર છે. જો ત્યાંથી આવતા સંકેતો સકારાત્મક રહેશે, તો ચાંદી વધુ આકર્ષણ મેળવી શકે છે. જોકે, નિષ્ણાતો એમ પણ કહે છે કે આટલી નોંધપાત્ર તેજી પછી, બજારમાં થોડો સુધારો જોવા મળી શકે છે, જે નવા ખરીદદારોને પ્રવેશવાની તક પૂરી પાડશે.
આ પણ વાંચો: