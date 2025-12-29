ચાંદીની કિંમતમાં મોટો કડાકો બોલ્યો, એક જ કલાકમાં 21,000 રૂપિયા સસ્તી થઈ
ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યા બાદ પ્રોફિટ બુકિંગ અને રશિયા-યુક્રેન શાંતિ વાર્તાના કારણે 8 ટકાથી વધુ ઘટી ગયા.
Published : December 29, 2025 at 4:14 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશના વાયદા બજાર, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જમાં બુધવારે ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. સવારે 9 વાગ્યે બજાર ખુલ્યાના થોડી મિનિટોમાં જ, ચાંદીના ભાવ ₹14,000 થી વધુ વધ્યા, જે પહેલી વાર ₹2.50 લાખને વટાવી ગયા. જોકે, રોકાણકારોએ ત્યારબાદ નફો બુક કરવાનું શરૂ કર્યું, અને ચાંદીના ભાવ તેમના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરથી લગભગ ₹21,000 નીચે આવી ગયા.
રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરથી 8% થી વધુ ઘટાડો
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જના ડેટા અનુસાર, ચાંદીના ભાવ તેમના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરથી 8.28% ઘટી ગયા છે. સવારે 9:02 વાગ્યે, ચાંદીના ભાવ ₹2,54,174 ના લાઈફ ટાઈમના ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચ્યા. ત્યારબાદ, બપોરે 12:20 વાગ્યે ભાવ ઘટીને ₹2,33,120 થયા. બપોરે 1:55 વાગ્યે, ચાંદી ₹2,37,153 પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી. ગયા અઠવાડિયાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે ચાંદી ₹2,39,787 પર બંધ થઈ.
ઘટાડા પાછળના મુખ્ય કારણો
નિષ્ણાતો માને છે કે ચાંદીના ઘટાડા પાછળ ત્રણ મુખ્ય કારણો છે. સૌથી મોટું કારણ નફો બુકિંગ છે. વધુમાં, રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે શાંતિ મંત્રણાના સમાચારથી સલામત આશ્રયસ્થાનોની માંગમાં ઘટાડો થયો. સોમવારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ચાંદીના ભાવ પહેલીવાર $80 પ્રતિ ઔંસને વટાવી ગયા, પરંતુ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકી વચ્ચે સંભવિત શાંતિ કરારના સમાચાર બાદ $75 ની નીચે આવી ગયા.
ચાંદી માટે વાર્ષિક અને માસિક વળતર
ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો હોવા છતાં, ચાંદી આ વર્ષે રોકાણકારોને 180% થી વધુ રિટર્ન આપી ચૂકી છે. આ મહિને, ચાંદી લગભગ 40% રિટર્ન આપ્યું છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે ચાંદીના ભાવમાં વધારો ઔદ્યોગિક માંગમાં વધારો અને પુરવઠામાં ઘટાડો થવાને કારણે થયો હતો.
રોકાણકારો માટે ચેતવણી:
ચાંદીના ભાવમાં આટલો ઝડપી વધારો અને ઘટાડો ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. આ રોકાણકારોને બજારમાં સાવધ રહેવાની ચેતવણી તરીકે પણ કામ કરે છે. પ્રોફિટ બુકિંગ અને ભૂ-રાજકીય ઘટનાઓની અસરને કારણે ચાંદીના ભાવ ઝડપથી વધઘટ થઈ શકે છે.