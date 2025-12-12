ચાંદીએ તમામ રેકોર્ડ તોડ્યા, એક જ દિવસમાં ₹10,600નો ઉછાળો, ₹2 લાખની નજીક પહોંચી
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર ચાંદીએ ₹1,99,220 ની જીવનકાળની ઊંચી સપાટીએ પહોંચીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. આ અત્યાર સુધીનું સૌથી ઊંચું સ્તર છે.
Published : December 12, 2025 at 3:58 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય બુલિયન બજાર માટે ગુરુવારનો દિવસ ઐતિહાસિક સાબિત થયો. ચાંદીમાં માત્ર ઉછાળો જ નહીં પણ ઇતિહાસ પણ રચાયો, પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹1,99,220 ની નવી સર્વકાલીન ઊંચી સપાટીએ પહોંચી. ચાંદીના ભાવમાં એક જ દિવસમાં લગભગ ₹10,600નો તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો, જેનાથી રોકાણકારો અને બજાર નિષ્ણાતો બંને આશ્ચર્યચકિત થયા.
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર આ અત્યાર સુધીનું સૌથી ઊંચું સ્તર છે. ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન ચાંદીનો ભાવ એટલો મજબૂત હતો કે શોર્ટ સેલર્સને પણ પુનઃપ્રાપ્ત થવાની તક મળી ન હતી. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ તેજી માત્ર અટકળોનું પરિણામ નથી, પરંતુ તેના બદલે મજબૂત મૂળભૂત કારણો છે.
વધવાના મુખ્ય કારણો
ઔદ્યોગિક માંગમાં વધારો: 2025 માં સોલાર પેનલ્સ, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs) અને 5G ટેકનોલોજીમાં ચાંદીનો વપરાશ નોંધપાત્ર રીતે વધવાનો અંદાજ છે. ઓછા પુરવઠા અને ઊંચી માંગને કારણે ભાવમાં વધારો થયો.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાંથી ટેકો: COMEX પર ચાંદી $64.50 પ્રતિ ઔંસના સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહી છે, જે ઘણા વર્ષોમાં તેનું ઉચ્ચતમ સ્તર છે. વૈશ્વિક બજારમાં પુરવઠાની અછત અને ડોલરમાં વધઘટની સીધી અસર ભારતીય બજાર પર પડી છે.
નબળો રૂપિયો: ડોલર સામે રૂપિયાની વધઘટને કારણે સ્થાનિક બજારમાં કિંમતી ધાતુઓ મોંઘી થઈ છે.
રોકાણકારોની ચાંદી, ખરીદદારો મુશ્કેલીમાં
નીચા સ્તરે ચાંદીમાં રોકાણ કરનારા રોકાણકારોની સંપત્તિમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. કોમોડિટી બજારમાં ₹8,000 નો આટલો મોટો વધારો ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. જો કે, લગ્નની મોસમ દરમિયાન આ વધારો ઘરેણાં ખરીદદારો માટે ચિંતાનું કારણ છે, કારણ કે ચાંદી સામાન્ય માણસની પહોંચની બહાર બની રહી છે.
શું ચાંદી ₹2 લાખના આંકડો તોડશે?
નિષ્ણાતો માને છે કે ₹2 લાખનો આંકડો બહુ દૂર નથી. ₹1,99,220 ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યા પછી, ચાંદી ટેકનિકલ ચાર્ટ પર ખૂબ જ તેજીમાં દેખાઈ રહી છે. આ ઉછાળાએ ચાંદીને માત્ર "ગરીબ માણસનું સોનું" બનાવ્યું નથી, પરંતુ રોકાણ મૂલ્યમાં સોનાને વટાવી જવાની તેની ક્ષમતા પણ દર્શાવી છે.
આ પણ વાંચો: