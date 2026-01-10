ભારતના વિદેશી મુદ્રા ભંડારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો, એક અઠવાડિયામાં $9.8 બિલિયનનો ઘટાડો, રિઝર્વ ગોલ્ડમાં પણ ઘટાડો
RBI ના મતે, ભારતના વિદેશી મુદ્રા ભંડારમાં એક અઠવાડિયામાં $9.8 બિલિયનનો ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે ડોલર મજબૂત થયો છે.
નવી દિલ્હી: નવા વર્ષની શરૂઆત ભારતના વિદેશી મુદ્રા ભંડાર માટે આંચકા સાથે થઈ છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ના તાજેતરના આંકડા અનુસાર, 2 જાન્યુઆરીના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહમાં દેશના કુલ વિદેશી મુદ્રા ભંડાર ભંડારમાં $9.809 બિલિયનનો ઘટાડો થયો છે જે $686.801 બિલિયન થયો છે. આ ઘટાડો આશ્ચર્યજનક છે કારણ કે માત્ર એક અઠવાડિયા પહેલા, રિઝર્વ $3.293 બિલિયન વધીને $696.61 બિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ હતી.
એક અઠવાડિયામાં ચિત્ર બદલાઈ ગયું
જ્યારે ગયા સપ્તાહમાં વિદેશી મુદ્રા ભંડારમાં મજબૂતાઈ જોવા મળી હતી, ત્યારે માત્ર એક અઠવાડિયામાં પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ છે. નિષ્ણાતો માને છે કે વૈશ્વિક નાણાકીય બજારોમાં તીવ્ર વધઘટ, ડોલરની મજબૂતાઈ અને અન્ય મુખ્ય ચલણોમાં નબળાઈએ આ ઘટાડાને વેગ આપ્યો છે.
વિદેશી ચલણ સંપત્તિઓ સૌથી વધુ પ્રભાવિત
RBI ના ડેટા અનુસાર, વિદેશી ચલણ સંપત્તિઓ (FCA) માં સૌથી વધુ ઘટાડો થયો. FCA $7.622 બિલિયન ઘટીને $551.99 બિલિયન થઈ ગઈ. FCA માં યુએસ ડોલર ઉપરાંત યુરો, પાઉન્ડ અને જાપાનીઝ યેન જેવી ચલણોનો સમાવેશ થાય છે. આ ચલણોના મૂલ્યમાં ફેરફાર કુલ વિદેશી હૂંડિયામણ અનામતને સીધી અસર કરે છે.
સોનાના ભંડારમાં પણ ઘટાડો
આ સમયગાળા દરમિયાન ભારતના સોનાના ભંડારમાં પણ ઘટાડો થયો. સોનાના ભંડારનું મૂલ્ય $2.058 બિલિયન ઘટીને $111.262 બિલિયન થયું. આંતરરાષ્ટ્રીય સોનાના ભાવમાં વધઘટ અને ડોલરના મજબૂત થવાથી સોનાના ભાવ પર દબાણ ચાલુ છે.
IMF અને SDR ની સ્થિતિ નબળી
માત્ર વિદેશી મુદ્રા અને સોનું જ નહીં, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓમાં ભારતની સ્થિતિ પણ ઘટી છે. સ્પેશિયલ ડ્રોઇંગ રાઇટ્સ (SDR) $25 મિલિયન ઘટીને $18.778 બિલિયન થઈ ગઈ. દરમિયાન, આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ (IMF) સાથે ભારતની અનામત સ્થિતિ $105 મિલિયન ઘટીને $4.771 બિલિયન થઈ ગઈ.
ઘટાડા પાછળના કારણો શું છે?
નિષ્ણાતોના મતે, વૈશ્વિક સ્તરે ડોલરનું મજબૂત થવું, યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો, ચલણ બજારની અસ્થિરતા અને સોનાના નબળા ભાવ આ ઘટાડા માટે મુખ્ય કારણો હોઈ શકે છે. જોકે, ભારતનો વિદેશી મુદ્રા ભંડાર મજબૂત રહે છે અને લાંબા સમય સુધી આયાતની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા સક્ષમ માનવામાં આવે છે.
