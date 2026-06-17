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ભારતમાં એક સપ્તાહનો પ્રતિબંધ લાગતા ભડક્યું ટેલિગ્રામ, સરકારના નિર્ણયને ખોટો ગણાવ્યો

NEET પરીક્ષામાં છેતરપિંડી અટકાવવા માટે ભારત સરકારે ટેલિગ્રામ પર એક અઠવાડિયાનો પ્રતિબંધ લાદ્યો છે

NEET પરીક્ષામાં છેતરપિંડી અટકાવવા માટે ભારત સરકારે ટેલિગ્રામ પર એક અઠવાડિયાનો પ્રતિબંધ લાદ્યો છે
NEET પરીક્ષામાં છેતરપિંડી અટકાવવા માટે ભારત સરકારે ટેલિગ્રામ પર એક અઠવાડિયાનો પ્રતિબંધ લાદ્યો છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 3:50 PM IST

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હૈદરાબાદ: ભારત સરકારે દેશમાં લોકપ્રિય મેસેજિંગ એપ ટેલિગ્રામ પર એક અઠવાડિયા માટે સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદી દીધો છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રાલયના આદેશ મુજબ, આ પ્રતિબંધ 22 જૂન, 2026 સુધી અમલમાં રહેશે. વધુમાં, સરકારે ટેલિગ્રામને તેની 'મેસેજ એડિટ' સુવિધા 30 જૂન, 2026 સુધી બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. 21 જૂને યોજાનારી NEET (UG) 2026 ની પુનઃપરીક્ષાની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને છેતરપિંડી કરનારા માફિયાઓને રોકવા માટે આ કડક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

પ્રતિબંધ શા માટે લાદવામાં આવ્યો?

નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ટેલિગ્રામના 'મેસેજ એડિટ' સુવિધાનો દુરુપયોગ મોટી છેતરપિંડી કરવા માટે થઈ રહ્યો હતો. IIT મદ્રાસના ડિરેક્ટર પ્રો. વી. કામકોટીએ એક વીડિયોમાં આ છેતરપિંડીની મિકેનિક્સ સમજાવી.

માફિયાઓ પરીક્ષાના એક કે બે દિવસ પહેલા ટેલિગ્રામ ચેનલ પર એક સામાન્ય PDF ફાઇલ અપલોડ કરતા હતા. આ કાર્યવાહીમાં સંદેશ પર પૂર્વ-પરીક્ષાનું સમયપત્રક મૂકવામાં આવતું હતું. એકવાર પરીક્ષા પૂર્ણ થઈ જાય અને વાસ્તવિક પ્રશ્નપત્ર ઉપલબ્ધ થઈ જાય, પછી તેઓ જૂની ફાઇલને વાસ્તવિક પ્રશ્નપત્રથી બદલવા માટે 'એડિટ' સુવિધાનો ઉપયોગ કરતા હતા. નિરીક્ષકને એવું લાગતું હતું કે પરીક્ષા પહેલા પેપર લીક થઈ ગયું હતું. આ રીતે વિદ્યાર્થીઓને છેતરીને, તેઓ ભવિષ્યના પરીક્ષાપત્રો પૂરા પાડવાના બહાને લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી રહ્યા હતા.

એક તરફ WhatsApp જેવી એપ્લિકેશનો સંદેશને સંપાદિત કરતી વખતે ફાઇલ અથવા કેપ્શન બદલવાની મંજૂરી આપતી નથી, ત્યારે ટેલિગ્રામ આખી ફાઇલ બદલવાની મંજૂરી આપે છે, જેનાથી આ છેતરપિંડીને સરળતા રહે છે.

ટેલિગ્રામના CEO અને સરકાર વચ્ચે વિવાદ

પ્રતિબંધ બાદ ટેલિગ્રામ અને ભારત સરકાર વચ્ચે શાબ્દિક યુદ્ધ શરૂ થયું છે. ટેલિગ્રામના માલિક પાવેલ દુરોવે આ નિર્ણય પર ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર સરકારના પગલાની ટીકા કરતા, ટેલિગ્રામે કહ્યું, "આ શંકાસ્પદ ચોરીને કારણે આખા શોપિંગ મોલને બંધ કરવા અથવા કોઈ ઝડપથી વાહન ચલાવી રહ્યું હોવાથી આખા રસ્તાને બંધ કરવા જેવું છે."

15 કરોડ યૂઝર્સ પ્રભાવિત

પાવેલ દુરોવ જણાવે છે કે આ પ્રતિબંધથી ભારતમાં 15 કરોડ સામાન્ય યૂઝર્સને નુકસાન થયું છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે પેપર લીક માટે જવાબદાર વાસ્તવિક ગુનેગારોને પકડવાને બદલે આખા પ્લેટફોર્મને બંધ કરવું ખોટું છે.

અન્ય એપ્લિકેશનો તરફ વળ્યું કામ

દુરોવે દાવો કર્યો હતો કે ટેલિગ્રામ બંધ કરવાથી છેતરપિંડી અટકી નથી; તેના બદલે, સ્કેમર્સ તરત જ WhatsApp અને X જેવી અન્ય એપ્લિકેશનો તરફ સ્થળાંતરિત થયા. તેમણે જણાવ્યું કે, ટેલિગ્રામે છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં ભારતમાં આવી સેંકડો ચેનલો કાઢી નાખી છે.

ઇન્ટરનેટ ફ્રીડમ ફાઉન્ડેશન (IFF) જેવી સંસ્થાઓએ પણ સરકારના આ પગલાને અતિશય કઠોર અને મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે. દરમિયાન, ટેલિગ્રામે જણાવ્યું છે કે તે ટાઇમસ્ટેમ્પ સાથે સંકળાયેલ કોઈપણ હેરાફેરી અટકાવવા માટે એપ્લિકેશનમાં 'એડિટેડ' ટેગને મોટો અને વધુ દૃશ્યમાન બનાવશે.

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