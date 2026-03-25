શેરબજારમાં તેજી, 1205 પૉઈન્ટ્સની છલાંગ સાથે 75,573 પર બંધ થયો સેન્સેક્સ
વૈશ્વિક તણાવ ઘટવાના સંકેત અને ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં ઘટાડાને લીધે માર્કેટમાં સકારાત્મકતા આવી
Published : March 25, 2026 at 5:19 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેર માર્કેટમાં બુધવાર, 25 માર્ચના રોજ સતત બીજા દિવસે શાનદાર તેજી જોવા મળી. વૈશ્વિક બજારોમાંથી મળેલા સકારાત્મક સંકેતો અને ઈન્ટરનેશનલ લેવલે ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં આવેલી નરમાશને લીધી ડૉમેસ્ટિક ઈન્વેસ્ટર્સનો ઉત્સાહ બેવડાયો. બૉમ્બે સ્ટૉક એક્સચેન્જનો બેન્ચમાર્ક ઈન્ડેક્સ સેન્સેક્સ અને નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ (NSE)ના બેન્ચમાર્ક નિફ્ટી, બંને મુખ્ય સૂચકઆંકોમાં આજે 1.6 ટકાથી વધુની તેજી જોવા મળી.
બજારનો હિસાબ-કિતાબ
ટ્રેડિંગના અંતે, 30 શેરોવાળો સેન્સેક્સ 1205 (1.63) પૉઈન્ટ્સના જંગી વધારા સાથે 75,273.45 પર બંધ થયો. આ દરમિયાન, નિફ્ટી50 પણ 392.70 પોઈન્ટ (1.72%) વધીને 23,306.45 ના સ્તરે પહોંચ્યો. આ એક દિવસીય તેજીથી રોકાણકારોની સંપત્તિમાં આશરે ₹10 લાખ કરોડનો ઉમેરો થયો.
રેલીના મુખ્ય કારણો
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, આ રેલી પાછળનું મુખ્ય કારણ મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ઓછો થવાની અપેક્ષા છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તાજેતરના નિવેદનો દર્શાવે છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષને ઉકેલવા માટે વાટાઘાટો ચાલી રહ્યો છે. આ સમાચારથી વૈશ્વિક સ્તરે ભૂ-રાજકીય જોખમોમાં ઘટાડો થયો છે.
બીજું મુખ્ય પરિબળ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો છે. ભારત તેની તેલ જરૂરિયાતોનો નોંધપાત્ર હિસ્સો આયાત કરતું હોવાથી, તેલના નીચા ભાવ રાજકોષીય ખાધ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અને ફુગાવાને નિયંત્રણમાં રાખવામાં મદદ કરે છે.
સેક્ટરવાર પ્રદર્શન
આજના ટ્રેડિંગ સત્રમાં કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ, રિયલ્ટી અને પબ્લિક સેક્ટર બેંક (PSB) શેરોમાં જોરદાર ખરીદી જોવા મળી. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં 2.30% અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 2.59%નો ઉછાળો જોવા મળ્યો, જે સ્મોલ અને મિડ-કેપ શેરોમાં રોકાણકારોના વિશ્વાસના પુનરાગમનનો સંકેત આપે છે.
ટૉપ ગેઈનર્સ: બજાજ ફાઇનાન્સ, ટાઇટન, ઇન્ડિગો, ટ્રેન્ટ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા.
ટૉપ લૂઝર્સ: IT ક્ષેત્રે નબળાઈ દર્શાવી, જેમાં ટેક મહિન્દ્રા, TCS અને પાવર ગ્રીડ જેવા શેરો નુકસાન સાથે બંધ થયા.
બજાર વિશ્લેષકો જણાવે છે કે, નિફ્ટી માટે 23,300–23,350નું સ્તર હવે એક મહત્વપૂર્ણ ઝોન બની ગયું છે. જો બજાર આ સ્તરથી ઉપર રહેવામાં સફળ થાય છે, તો આગામી દિવસોમાં વધુ સ્થિરતા જોવા મળી શકે છે. ઉપર તરફ, 23,500–23,600 સ્તર એક મુખ્ય રેઝિસ્ટન્ટ છે, જ્યારે નીચે તરફ, 23,000 સ્તર મજબૂત સપોર્ટ તરીકે કામ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
હાલમાં, રોકાણકારોનું ધ્યાન વૈશ્વિક વિકાસ અને આગામી ત્રિમાસિક કમાણીના પરિણામો પર કેન્દ્રિત છે. નબળા પ્રદર્શન કરતા IT શેરોને બાદ કરતાં, આ સમયે બજારના મોટાભાગના સેગમેન્ટમાં 'બાય ઓન ડિપ્સ' વ્યૂહરચના અસરકારક જણાય છે.
આ પણ વાંચો: