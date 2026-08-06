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ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં ઘટાડો થતા બજારમાં રોનક; સેન્સેક્સમાં 374 પૉઈન્ટ્સ ઉછળ્યો, નિફ્ટી 24,630ને પાર બંધ

વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં થયેલા ઘટાડાને પગલે ભારતીય શેરમાર્કેટમાં સકારાત્મકતા જોવા મળી

વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં થયેલા ઘટાડાને પગલે ભારતીય શેરમાર્કેટમાં સકારાત્મકતા જોવા મળી
વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં થયેલા ઘટાડાને પગલે ભારતીય શેરમાર્કેટમાં સકારાત્મકતા જોવા મળી (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 5:26 PM IST

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મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર માટે આજનો દિવસ ઘણો સારો રહ્યો. વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં ઘટાડા બાદ બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં ફેરફાર થયો. રોકાણકારોએ જોરદાર ખરીદી કરી, જેના કારણે શેરબજાર વધારા સાથે બંધ થયું. જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને કેમિકલ કંપનીઓના શેરોએ બજારને ઉપર તરફ લઈ જવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.

મુખ્ય સૂચકાંકોનું પ્રદર્શન

BSE સેન્સેક્સ 374 પોઈન્ટ (0.48%) વધીને 78,954.76 પર બંધ થયો. NSE નિફ્ટી 50 24,636.00 પર બંધ થયો, જેમાં 11.35 પોઈન્ટ (0.05%) નો સાધારણ વધારો થયો.

બજારમાં તેજીના મુખ્ય પરિબળો

બજાર વિશ્લેષકોના મતે, ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં ઘટાડો ભારતીય અર્થતંત્ર માટે ખૂબ જ અનુકૂળ હતો. ભારત તેની તેલ જરૂરિયાતોનો નોંધપાત્ર હિસ્સો આયાત કરે છે; નીચા તેલના ભાવ દેશના આયાત બિલમાં ઘટાડો કરે છે અને ફુગાવાના દબાણને ઓછો કરે છે, જેનાથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધે છે.

સેક્ટર અને શેરોનું પ્રદર્શન

ટૉપ ગેઈનર્સ: નિફ્ટીના ઘટકોમાં, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટૉપ ગેઈનર્સ રહ્યા. આ દિગ્ગજોએ બજારને ટેકો આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી.

સેક્ટોરલ ઈન્ડેક્સ: PSU (જાહેર ક્ષેત્ર) બેંક અને કેમિકલ ક્ષેત્રના સૂચકાંકોમાં સૌથી નોંધપાત્ર ખરીદી જોવા મળી.

વેચાણ દબાણ: રોકાણકારોએ રિયલ્ટી, મીડિયા અને ઓટોમોબાઈલ સેક્ટર્સમાં ભારે પ્રૉફિટ-બુકિંગ કર્યું, જેના કારણે નિફ્ટી રિયલ્ટી, નિફ્ટી મીડિયા અને નિફ્ટી ઓટો સૂચકાંકો ઘટાડા સાથે બંધ થયા.

મિડ-કેપ અને સ્મૉલ-કેપ સ્ટોક્સ: બ્રોડર માર્કેટમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું; જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 0.48% વધ્યો, ત્યારે મિડકેપ ઇન્ડેક્સમાં 0.44% નો ઘટાડો નોંધાયો.

ટેકનિકલ સ્તરો: આગળ શું થશે?

બજાર નિષ્ણાતો જણાવે છે કે આગામી દિવસોમાં નિફ્ટી માટે 24,600 સ્તર નિર્ણાયક રહેશે, કારણ કે તેને મજબૂત સપોર્ટ લેવલ માનવામાં આવે છે. જો બજાર આની નીચે સરકે તો 24,500 સ્તર આગામી મુખ્ય સપોર્ટ ઝોન તરીકે કામ કરશે, જ્યાં ખરીદદારો સંભવિત રીતે ફરીથી પ્રવેશ કરી શકે છે. ઉપર તરફ, નિફ્ટીને 24,700 સ્તરને પાર કરવાની જરૂર છે, જે હાલમાં પ્રાથમિક અવરોધ તરીકે કાર્ય કરે છે.

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