સપ્તાહના પહેલા દિવસે બજારની સુસ્ત શરૂઆત: મિશ્ર વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી સપાટ ખુલ્યા
સેન્સેક્સ 74,849 પર અને નિફ્ટી 23,150 પર સપાટ ખુલ્યા. મજબૂત કોર્પોરેટ પરિણામો વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધવાને કારણે બજાર પર દબાણ દેખાયું.
Published : October 19, 2026 at 11:17 AM IST
મુંબઈઃ ઘરેલુ શેર બજાર સોમવારે એક સીમિત દાયરામાં ખુલ્યું. ગયા સપ્તાહની શાનદાર બઢત અને મજબૂત કૉર્પોરેટ પરિણામથી મળેલા ઉત્સાહને ક્રૂડની વધતી કિંમતો અને વૈશ્વિક સ્તરેથી મળેલા મિશ્ર સંકેતોને કારણે અસર પહોંચી હતી. શરૂઆતી કારોબારમાં બીએસઈ સેન્સેક્સ 120.03 અંકની સામાન્ય બઢત સાથે 74,849.30 પર ખુલ્યો. જ્યારે, એનએસઈ નિફ્ટી 50 મહજ 4.70 અંક વધીને 23,150.85ના સ્તર પર ખુલ્યો.
સેક્ટર્સનો હાલઃ સરકારી બેંકોમાં તેજી, આઈટી અને કેમિકલ સુસ્ત
બજાર ખુલતાની સાથે જ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું હતું. જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાં ભારે ખરીદી જોવા મળી, જેના કારણે 'નિફ્ટી PSU બેંક' ઇન્ડેક્સમાં 1%થી વધુનો ઉછાળો આવ્યો. આ સાથે જ 'નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ' ઇન્ડેક્સમાં પણ 0.6%નો વધારો નોંધાયો હતો. બીજી તરફ, નફા વસૂલી (પ્રોફિટ-બુકિંગ)ને કારણે 'નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક', 'નિફ્ટી IT' અને 'નિફ્ટી કેમિકલ્સ'ના શેરોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો, જેમાં આ ઇન્ડેક્સ 1% સુધી નીચે સરક્યા હતા.
ક્રૂડ ઓઈલ અને વૈશ્વિક બજારનું દબાણ
બજારના નિષ્ણાતોના મતે IT કંપનીઓના અપેક્ષા કરતાં સારા પરિણામો અને બેન્કિંગ દિગ્ગજોના સારા પ્રદર્શનને કારણે ગયા સપ્તાહે બજાર મજબૂત રહ્યું હતું. જો કે, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં વધતા જતા ભૌગોલિક રાજકીય તણાવને કારણે, બ્રેન્ટ ક્રૂડની કિંમત બેરલ દીઠ $109ની નજીક પહોંચવી એ ભારતીય અર્થતંત્ર માટે મોટો ફટકો છે. હાલમાં, બ્રેન્ટ ક્રૂડ લગભગ 2% ઘટીને $107.76 પર છે અને અમેરિકન WTI $100.43 પર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. એશિયન બજારોની વાત કરીએ તો, જાપાનનો નિક્કી 0.84% અને ઇન્ડોનેશિયાનો જકાર્તા કમ્પોઝિટ 5%થી વધુ તૂટ્યો હતો, જ્યારે હોંગકોંગનો હેંગસેંગ 0.83%ના વધારા સાથે કારોબાર કરી રહ્યો હતો.
વિદેશી રોકાણકારો (FIIs)ની વાપસી
સતત 15 દિવસની ભારે વેચવાલી પછી, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs) છેલ્લા ટ્રેડિંગ સેશનમાં બજારમાં પાછા ફર્યા અને ₹1,166 કરોડના શેર ખરીદ્યા. નિષ્ણાતો માને છે કે, મોટી કંપનીઓના આકર્ષક વેલ્યુએશન અને રૂપિયામાં મજબૂતના કારણે FIIsનું વલણ સકારાત્મક બન્યું છે. બીજી તરફ, સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DIIs)એ તેમની 45-દિવસની ખરીદીનો સિલસિલો રોકતા ₹3,661 કરોડનું ચોખ્ખું વેચાણ કર્યું હતું.
શું છે નિફ્ટી માટે મહત્ત્વના સ્તર?
નિષ્ણાતોના મતે, ટેકનિકલ મોરચે નિફ્ટી 50 માટે 22,950–23,000 નું સ્તર એક મજબૂત સપોર્ટ તરીકે કામ કરશે. જ્યારે, 23,250–23,300ના સ્તર પર મજબૂત પ્રતિકાર જોવા મળી શકે છે. આજે, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરોની તુલનામાં લાર્જ-કેપ શેરો બજારમાં પ્રભુત્વ ધરાવે તેવી અપેક્ષા છે. તમને જણાવી દઈએ કે, આવતીકાલે 20 ઓક્ટોબરે ભારતીય શેરબજારો દશેરાના અવસર પર બંધ રહેશે.
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