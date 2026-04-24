મોટા ઘટાડા સાથે બજાર બંધ, સેન્સેક્સમાં 983 પૉઈન્ટ્સનો કડાકો, નિફ્ટી 24 હજારની નીચે સરક્યો
Published : April 24, 2026 at 6:06 PM IST
મુંબઈ: શુક્રવારનો દિવસ ભારતીય શેરબજાર માટે 'બ્લેક ફ્રાઈડે' સાબિત થયો. વૈશ્વિક ભૂરાજકીય તણાવમાં વધારો અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારાથી દલાલ સ્ટ્રીટ પર રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને હચમચાવી દીધા. સપ્તાહના અંતિમ ટ્રેડિંગ દિવસે, BSE સેન્સેક્સ 76,681.29 પર બંધ થયો, જેમાં 982.71 પોઈન્ટ (1.27%)નો મોટો ઘટાડો નોંધાયો. દરમિયાન, NSE નિફ્ટી 275.10 પોઈન્ટ (1.14%) ઘટીને 23,897.95 ના સ્તરે બંધ થયો.
આ મોટી મંદીને કારણે, રોકાણકારોની સંપત્તિમાં એક જ દિવસમાં આશરે 6 લાખ કરોડનો ઘટાડો થયો. બજારમાં તમામ ક્ષેત્રોમાં વ્યાપક વેચવાલી જોવા મળી, જેના કારણે નિફ્ટી 24,000 ના મહત્વપૂર્ણ મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરને પાર કરી ગયો. IT ક્ષેત્ર ઉપરાંત, ફાર્મા અને મીડિયા ક્ષેત્રો પણ લાલ રંગમાં બંધ થયા. જોકે મેટલ ક્ષેત્રે થોડી સ્થિતિસ્થાપકતા બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, તે પણ બજારના ઘટાડાને રોકવામાં નિષ્ફળ ગયો. મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સૂચકાંકોમાં પણ લગભગ 1%નો ઘટાડો નોંધાયો.
ઘટાડાના મુખ્ય કારણો
કાચા તેલના ભાવમાં વધારો: બજારમાં મંદી પાછળનું મુખ્ય ઉત્પ્રેરક આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ તેલ (બ્રેન્ટ ક્રૂડ) ના ભાવમાં વધારો હતો, જે પ્રતિ બેરલ $107 ને વટાવી ગયો હતો. 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ' માં તેલ પુરવઠામાં વિક્ષેપો અને યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવે કટોકટીને વધુ કપરી બનાવી છે. ભારત તેની તેલ જરૂરિયાતના 80% આયાત કરે છે, તેથી તેલના વધતા ભાવે ફુગાવાને વેગ આપવા અને ચાલુ ખાતાની ખાધ (CAD) ને વિસ્તૃત કરવાનો ભય વધાર્યો છે.
આઈટી શેરોમાં ભારે વેચવાલી: આજે બજારમાં ઘટાડાનો સૌથી મોટો માર આઈટી સેક્ટર પર પડ્યો. નિફ્ટી આઈટી ઇન્ડેક્સ લગભગ 5% ઘટ્યો. ઇન્ફોસિસ, ટીસીએસ અને ટેક મહિન્દ્રા જેવા મુખ્ય આઈટી હેવીવેઇટ્સમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો, જેના કારણે બજારના એકંદર સેન્ટિમેન્ટમાં ઘટાડો થયો.
નબળો રૂપિયો: ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 94.25 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યો; આનાથી વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) માં ચિંતા વધી ગઈ, જેમણે બજારમાંથી મૂડી પાછી ખેંચવાનું ચાલુ રાખ્યું.
બજારના નિષ્ણાતો શું કહે છે?
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, ટેકનિકલ દ્રષ્ટિકોણથી, 24,000નું સ્તર હવે નિફ્ટી માટે મુખ્ય પ્રતિકાર અવરોધ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. જ્યાં સુધી ઇન્ડેક્સ આ સ્તરથી ઉપર મજબૂત રીતે ટકી રહેવામાં સફળ ન થાય ત્યાં સુધી બજારમાં સુધારો અશક્ય લાગે છે. જો નીચે તરફનો ટ્રેન્ડ ચાલુ રહે, તો નિફ્ટી 23,800-23,600 ની રેન્જમાં વધુ સરકી શકે છે. રોકાણકારોને વૈશ્વિક સંકેતો અને મધ્ય પૂર્વમાં ઉભરતી પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
