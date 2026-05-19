લાલ નિશાનમાં બંધ થયું શેરબજાર: સેન્સેક્સમાં 114 પૉઈન્ટ્સનો ઘટાડો, રૂપિયો રેકોર્ડ નીચલા સ્તરે
ભારે ઉતાર-ચઢાવ બાદ દિવસભર લીલા રંગમાં રહેલું માર્કેટ લાલ નિશાનમાં બંધ થયું
Published : May 19, 2026 at 7:02 PM IST
મુંબઈ: મંગળવારે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે અસ્થિરતા જોવા મળી. વૈશ્વિક તણાવ, ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ અને સ્થાનિક સ્તરે બેંકિંગ અને નાણાંકીય શેરોમાં ભારે વેચવાલી વચ્ચે બજાર શરૂઆતના ફાયદો જાળવી રાખવામાં નિષ્ફળ ગયું. બંને મુખ્ય સૂચકાંકો, જે એક સમયે લીલા રંગમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા, કારોબારના અંતે લાલ નિશાનમાં બંધ થયા.
બજારનો હિસાબ-કિતાબ
BSE સેન્સેક્સ: 114.19 પોઈન્ટ (0.15%) ઘટીને 75,200.85 પર બંધ થયો.
NSE નિફ્ટી: 31.95 પોઈન્ટ (0.14%) ઘટીને 23,618 પર સ્થિર થયો.
રૂપિયામાં ઐતિહાસિક ઘટાડો
વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને વિદેશી મૂડીના સતત પ્રવાહને કારણે ભારતીય રૂપિયા પર ભારે દબાણ જોવા મળ્યું. ટ્રેડિંગ અવર્સ દરમિયાન, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 25 પૈસા ઘટીને 96.61 ના સર્વકાલીન નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો. જોકે, બજાર બંધ થાય ત્યાં સુધીમાં, તે થોડો સુધરીને 95.53 પ્રતિ ડોલર પર સ્થિર થયો. વિશ્લેષકો માને છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં, રૂપિયો 96.25 થી 97.00 ની રેન્જમાં ટ્રેડ થવાની શક્યતા છે.
સેક્ટરવાઈઝ કામગીરી: આઇટીમાં ચમક, બેંન્કિગ મંદી
બજારના એકંદર ઘટાડામાં બેંન્કિગ અને ફાયનાન્શિયલ સેક્ટર્સ મુખ્ય ફાળો આપનારા હતા. નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક ઇન્ડેક્સ દિવસના સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરનારા ક્ષેત્ર તરીકે ઉભરી આવ્યો. વધુમાં, મેટલ અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ શેરોમાં પ્રૉફિટ બુકિંગ જોવા મળ્યું. તેનાથી વિપરીત, રૂપિયાની નબળાઈથી આઇટી ક્ષેત્રને વેગ મળ્યો, કારણ કે તેનાથી સોફ્ટવેર કંપનીઓ માટે નિકાસ માર્જિનમાં સુધારો થવાની અપેક્ષાઓ વધી. આઇટી સાથે, રિયલ્ટી અને કેમિકલ્સ ક્ષેત્રો પણ વધારા સાથે બંધ થયા.
ટૉપ ગેઈનર્સ અને ટૉપ લૂઝર્સ
ટૉપ લૂઝર્સ: સેન્સેક્સમાં કોટક મહિન્દ્રા બેંક ટૉપ લૂઝર તરીકે ઉભરી આવી. વધુમાં, ટાઇટન, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, ટાટા કન્ઝ્યુમર, ભારતી એરટેલ, સન ફાર્મા અને ઇન્ડિગોના શેરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો.
ટૉપ ગેઈનર્સ: આ મંદીભર્યા માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ વચ્ચે, આઇટી જાયન્ટ્સ બજારને ટેકો આપવા માટે આગળ આવ્યા. ઇન્ફોસિસના નેતૃત્વમાં, HCL ટેક, ટેક મહિન્દ્રા, LTIMindtree અને TCSના શેર મજબૂત વધારા સાથે બંધ થયા.
બ્રોડર માર્કેટમાં મજબૂતાઈ
લાર્જ-કેપ શેરોમાં (ફ્રન્ટલાઇન ઈન્ડિકેટર્સ) ભલે નબળાઈ દેખાઈ પરંતુ મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સૂચકાંકોએ નોંધપાત્ર સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવી. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 0.91 ટકાના વધારા સાથે બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં 1.17 ટકાનો મજબૂત ઉછાળો નોંધાયો.
આગળ મુખ્ય લેવસ શું છે?
બજાર નિષ્ણાતોના મતે, 23,600–23,500 રેન્જ હવે નિફ્ટી માટે મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ ઝોન છે. જો નિફ્ટી આ સ્તરની નીચે જાય તો નબળાઈ 23,300 સુધી વધી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, બજાર ફરીથી ઉપરની ગતિ મેળવવા માટે, નિફ્ટી માટે 23,700-23,800 ના સ્તરને પાર કરવું આવશ્યક છે; આ અવરોધને દૂર કર્યા પછી જ તે 24,000 ના મનોવૈજ્ઞાનિક લેવલ તરફ આગળ વધી શકે છે.
