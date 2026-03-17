ETV Bharat / business

શેર માર્કેટમાં નબળી શરૂઆત, સેન્સેક્સ 75,826 અને નિફ્ટી 23,493ના પાર ખુલ્યા

પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વચ્ચે, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી શરૂઆતમાં ઉછાળા બાદ લાલ રંગમાં સરકી ગયા. આઇટી અને બેંકિંગ શેરોમાં વેચવાલી દબાણને કારણે બજાર અસ્થિર બન્યું.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં મંગળવારે નોંધપાત્ર અસ્થિરતા જોવા મળી. સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીએ સતત બીજા સત્રમાં સકારાત્મક શરૂઆત કરી. જોકે, પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને વ્યાપક વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાને કારણે આ શરૂઆતના ફાયદા ટૂંક સમયમાં જ ગાયબ થઈ ગયો.

શરૂઆતના ટ્રેડિંગ ટ્રેન્ડ્સ

મંગળવારે સવારે બજાર ખુલતાની સાથે જ રોકાણકારોનો ઉત્સાહ સ્પષ્ટ હતો. એશિયન અને યુએસ બજારોમાંથી સકારાત્મક સંકેતોથી ઉત્સાહિત, BSE સેન્સેક્સ 75,826.68 પર ખુલ્યો, જે તેના પાછલા બંધ કરતા 323.82 પોઈન્ટ (અથવા 0.42%) નો વધારો દર્શાવે છે. દરમિયાન, NSE નિફ્ટીએ 23,493.20 ના સ્તરે ટ્રેડિંગ શરૂ કર્યું, જે 85 પોઈન્ટ (અથવા 0.36%) વધ્યું.

જોકે, આ તેજી વધુ લાંબો સમય ટકી નહીં. શરૂઆતના ટ્રેડિંગની થોડી મિનિટોમાં જ, બજારમાં વેચાણનું દબાણ વધુ તીવ્ર બન્યું. સેન્સેક્સ તેના ઇન્ટ્રાડે ઉચ્ચતમ સ્તરથી ઘટીને 75,422.73 પોઈન્ટ પર સ્થિર થયો, જે 80 પોઈન્ટનો ઘટાડો દર્શાવે છે. નિફ્ટીમાં પણ 20 પોઈન્ટનો ઘટાડો થયો, જે પછીથી 23,389.15 ના સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.

સેક્ટોરલ પ્રદર્શન: IT અને બેંકિંગમાં ઘટાડો

બજારને નીચા સ્તરે ખેંચવામાં IT શેરોએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી; નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સમાં 0.83% નો ઘટાડો નોંધાયો હતો. વધુમાં, ઓટો, PSU બેંક, FMCG અને તેલ અને ગેસ ક્ષેત્રોમાં પણ લાલ રંગમાં ટ્રેડિંગ જોવા મળ્યું. તેનાથી વિપરીત, મીડિયા, રિયલ્ટી અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સૂચકાંકોમાં 0.24% સુધીનો સાધારણ વધારો જોવા મળ્યો.

નિષ્ણાતનો અભિપ્રાય

બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે, રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષ પછી, ચાલી રહેલા ઇઝરાયલ-ઈરાન સંઘર્ષે હવે રોકાણકારોને સતર્ક કર્યા છે. 'એનરિચ મની'ના CEO પોનમુડી આર.ના મતે, વૈશ્વિક મેક્રો પરિબળો અને ભૂ-રાજકીય ઘટનાક્રમને કારણે બજાર હાલ માટે સાવચેતીભર્યા સ્થિતિમાં રહેવાની શક્યતા છે.

ચોઇસ ઇક્વિટી બ્રોકિંગના આકાશ શાહે નોંધ્યું હતું કે, બજાર હાલમાં ટેકનિકલ રિકવરીના તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. તેમના મતે, 23,500–23,600નું સ્તર નિફ્ટી માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્રતિકાર ક્ષેત્ર તરીકે કામ કરે છે. જો નિફ્ટી આ સ્તરથી ઉપર રહેવામાં સફળ થાય છે, તો વધુ લાભ જોવા મળી શકે છે; અન્યથા, તેને 23,250–23,300ના સ્તરે ટેકો મળી શકે છે.

ક્રૂડ ઓઇલ અને ફુગાવા અંગે ભય

બજાર માટે સૌથી મોટી ચિંતા ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ હાલમાં પ્રતિ બેરલ $103 ની આસપાસ ફરે છે. જો મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ વધુ વધશે, તો તેલના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે, જેનાથી ભારતમાં ફુગાવો વધવાનું જોખમ વધી શકે છે.

હાલમાં, ભારતીય બજાર 'વેઇટ એન્ડ વોચ'ની સ્થિતિમાં છે. જ્યારે જાપાનના નિક્કી અને હોંગકોંગના હેંગ સેંગ 3% સુધીના વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે, ત્યારે ભારતીય રોકાણકારો સ્થાનિક પડકારો અને ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય ચેઇન અંગે ચિંતિત છે.

TAGGED:

SHARE MARKET UPDATE
THE BONUS MARKET UPDATE
SHARE MARKET OPEN MARCH 17
STOCK MARKET
STOCK MARKET

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.