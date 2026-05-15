નબળા રૂપિયા અને ઈંધણની કિંમતોમાં વધારાને લીધે શેરબજાર ઘટાડા સાથે બંધ

BSE સેન્સેક્સ 75,237.99 પોઈન્ટ પર જ્યારે NSE નિફ્ટી 23,643.50 પોઈન્ટ પર બંધ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 6:33 PM IST

મુંબઈ: મેટલ, ઓઇલ અને ગેસ અને જાહેર ક્ષેત્રના બેંક શેરોમાં વેચવાલી અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારા વચ્ચે રોકાણકારો સાવચેતીભર્યા વલણને કારણે શુક્રવારે બેન્ચમાર્ક સ્ટોક સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીએ શરૂઆતનો ફાયદો ગુમાવ્યો અને નીચલા સ્તરે બંધ થયા. 30 શેરોવાળા BSE સેન્સેક્સ સત્ર દરમિયાન વધઘટમાં આવ્યા અને 160.73 પોઈન્ટ એટલે કે 0.21 ટકા ઘટીને 75,237.99 પર બંધ થયો.

શરૂઆતના વેપારમાં બેન્ચમાર્ક સૂચકાંક લગભગ 470 પોઈન્ટ એટલે કે 0.19 ટકા ઘટીને 23,643.50 પર બંધ થયો, જેનાથી તેની બે દિવસની મંદીનો સિલસિલો તૂટી ગયો.

માર્કેટનું ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
સેન્સેક્સના શેરોમાં ટાટા સ્ટીલ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, એટરનલ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો, ટ્રેન્ટ, એક્સિસ બેંક અને એશિયન પેઇન્ટ્સ સૌથી વધુ ઘટ્યા હતા.

ટૉપ ગેઈનર્સ
બીજી તરફ, ઇન્ફોસિસ, ટેક મહિન્દ્રા, પાવરગ્રીડ, અદાણી પોર્ટ્સ, મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા, ભારતી એરટેલ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર અને સન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ મુખ્ય લાભકર્તાઓમાં હતા. પીટીઆઈ ન્યૂઝ એજન્સી સાથે વાત કરતા, જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરે જણાવ્યું હતું કે, "તાજેતરના રાહત રેલી પછી રોકાણકારો સાવચેત થઈ ગયા છે, કારણ કે બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો, નબળો રૂપિયો અને ઇંધણના ભાવમાં નવા વધારાથી ફુગાવાની ચિંતા ફરી વધી છે."

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, અનુકૂળ મૂલ્યાંકન અને ચોથા ક્વાર્ટરના મજબૂત પરિણામો ઘટાડાને કંઈક અંશે મર્યાદિત કરી રહ્યા છે. હવે ધ્યાન રૂપિયાને સુરક્ષિત રાખવા અને ચુકવણી સંતુલનને સ્થિર કરવા માટે સંભવિત નાણાંકીય અને નાણાકીય પગલાં પર કેન્દ્રિત થયું છે.

ટૉપ લૂઝર્સ
નાયરે કહ્યું, "વૈશ્વિક સ્તરે, વધતી જતી ઉપજને કારણે AI-સંચાલિત તેજી અટકી ગઈ છે. નજીકના ભવિષ્યમાં બજારની દિશા ભૂરાજકીય વિકાસ દ્વારા નક્કી થવાની સંભાવના છે - ખાસ કરીને, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા તરફની કોઈપણ પ્રગતિ, જેમાં ટ્રમ્પ-શી મીટિંગને મુખ્ય ઉત્પ્રેરક તરીકે જોવામાં આવે છે."

ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવ અને ફુગાવાની ચિંતાને કારણે શુક્રવારે રૂપિયો પ્રથમ વખત યુએસ ડોલર સામે 96 ના સ્તરથી નીચે ગયો. સ્થાનિક ચલણ બાદમાં યુએસ ડોલર સામે 95.94 (કામચલાઉ) ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે બંધ થયો.

ઈરાન યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થવાથી પ્રભાવિત ગ્રાહકો પર થતી અસરને ઘટાડવા માટે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ શુક્રવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 3 રૂપિયાનો વધારો કર્યો.

દિલ્હી અને મુંબઈ જેવા શહેરોમાં CNGના ભાવમાં પ્રતિ કિલો 2 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો, જેનાથી ફુગાવામાં વધારો થવાની આશંકા વધી. બ્રેન્ટ ક્રૂડ 3 ટકાથી વધુ વધીને USD 109.23 પ્રતિ બેરલ થયું.

વાણિજ્ય સચિવ રાજેશ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક પડકારો છતાં, એપ્રિલમાં દેશની નિકાસ 13.78 ટકા વધીને 43.56 અબજ યુએસ ડોલર થઈ છે. એપ્રિલમાં આયાત વાર્ષિક ધોરણે 10 ટકા વધીને 71.94 અબજ યુએસ ડોલર થઈ છે. મહિના માટે વેપાર ખાધ 28.38 અબજ યુએસ ડોલર હતી. એશિયન બજારો મોટા પ્રમાણમાં નીચા સ્તરે બંધ થયા હતા, જેમાં દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી ઇન્ડેક્સ 6 ટકાથી વધુ ઘટ્યો હતો.

યુરોપિયન બજારોમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. ગુરુવારે યુએસ બજારો વધારા સાથે બંધ થયા હતા. વિનિમય ડેટા અનુસાર, ગુરુવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ 187.46 કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા હતા, જ્યારે સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ 684.33 કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા હતા. ગુરુવારે, 30 શેર ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 789.74 પોઈન્ટ વધીને 75,398.72 પર બંધ થયો હતો. 50 શેર ધરાવતો NSE નિફ્ટી 277 પોઈન્ટ વધીને 23,689.60 પર બંધ થયો હતો.

આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં રૂપિયો છ ટકાથી વધુ ઘટ્યો છે અને છેલ્લા છ ટ્રેડિંગ સત્રોમાં લગભગ બે ટકા નબળો પડ્યો છે. ઈરાન યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારાને કારણે રૂપિયામાં ઘટાડો થયો છે. ફોરેક્સ વેપારીઓના મતે, વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ, પ્રમાણમાં ઊંચા મૂલ્યાંકન અને AI-આધારિત રોકાણની તકોનો અભાવ મૂડી પ્રવાહ પર દબાણ લાવ્યો છે. વધુમાં, નબળા ચોખ્ખા વિદેશી સીધા રોકાણથી ચુકવણી સંતુલન પર દબાણ આવવાની શક્યતા છે, જ્યારે ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવ ફુગાવાની ચિંતા વધારી રહ્યા છે.

આંતરબેંક વિદેશી વિનિમય બજારમાં રૂપિયો 95.86 પ્રતિ ડોલર પર ખુલ્યો. ટ્રેડિંગ દરમિયાન, તે તેના પાછલા બંધથી 50 પૈસા ઘટીને 96.14 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યો. તે અંતે 95.86 પ્રતિ ડોલર (કામચલાઉ) પર બંધ થયો, જે તેના પાછલા બંધથી 22 પૈસા ઘટીને હતો. ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ના સંભવિત હસ્તક્ષેપથી થોડો ટેકો મળ્યો. ગુરુવારે રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 95.96 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો. જોકે, તે અંતે બે પૈસાના નજીવા વધારા સાથે 95.64 પર બંધ થયો.

