ટેલિકૉમ, ફાર્મા અને પ્રાઈવેટ બેન્કિંગ શેર્સમાં વેલ્યૂ બાઈંગને લીધે શેરબજારમાં તેજી
ઉતાર-ચઢાવની વચ્ચે ગ્રીન કલરમાં બંધ થયું માર્કેટ, BSE અને NSE બંનેમાં તેજી જોવા મળી
Published : May 14, 2026 at 5:32 PM IST
મુંબઈ: શેરબજારમાં સતત બીજા દિવસે તેજી જોવા મળી. ટેલિકૉમ, ફાર્મા અને ખાનગી બેંકિંગ શેરોમાં વેલ્યૂ બાઈંગને કારણે, અસ્થિર ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ લગભગ 790 પોઈન્ટનો ઉછાળો આવ્યો.
30 શેરોવાળો BSE સેન્સેક્સ 789.74 પોઈન્ટ એટલે કે 1.06 ટકાના વધારા સાથે 75,398.72 પર બંધ થયો. ઇન્ડેક્સ સકારાત્મક રીતે ખુલ્યો પરંતુ સવારના કારોબારના અંત સુધીમાં નકારાત્મક ઝોનમાં સરકી ગયો. જોકે, ટેલિકૉમ અને બેંકિંગ શેરોમાં મૂલ્ય ખરીદીને સેન્સેક્સને રિકવર થવામાં મદદ મળી અને ત્યારબાદ તે 1,000 પોઈન્ટથી વધુ વધીને 75,681.88 ના ઊંચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો હતો.
સતત બીજા દિવસે પણ તેજીનો અનુભવ કરતા, 50 શેરો ધરાવતો NSE નિફ્ટી 277 પોઈન્ટ એટલે કે 1.18 ટકા વધીને 23,689.60 પર બંધ થયો. સેન્સેક્સના શેરોમાં, ભારતી એરટેલ ટૉપ ગેઇનર તરીકે ઉભરી આવ્યો, તેના શેરમાં 5 ટકાથી વધુનો વધારો થયો, કારણ કે ટેલિકૉમ કંપનીનું વાર્ષિક રેવેન્યુ પહેલીવાર રૂપિયા 2 લાખ કરોડને પાર કરી ગઈ.
સેન્સેક્સની તેજીમાં સૌથી વધુ ફાળો આપનારાઓમાં એટરનલના શેરમાં 3.32 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતો, જ્યારે HDFC બેંકના શેરમાં 2.67 ટકાનો વધારો થયો હતો. અદાણી પોર્ટ્સ, સન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, બજાજ ફાઇનાન્સ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા, NTPC, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, ટાઇટન, ટ્રેન્ટ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, ITC અને સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયાનો સમાવેશ થાય છે.
બીજી તરફ, ઇન્ફોસિસ, ટેક મહિન્દ્રા, એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, એક્સિસ બેંક અને મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયાના શેર ઘટાડામાં બંધ થયા. જિયોજીત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયરે PTI ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું હતું કે, "રૂપિયો રેકોર્ડ નીચા સ્તરે અને ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવને સ્પર્શી ગયા હોવા છતાં, ભારતીય ઇક્વિટી બજારોમાં અણધારી રીતે રિકવરી જોવા મળી અને તે વધારા સાથે બંધ થયું."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, રૂપિયાની નબળાઈને ઘટાડવા માટે સંભવિત સરકારી પગલાંની અપેક્ષાઓથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધ્યો છે; આ પગલાંમાં વિદેશી રોકાણકારો માટે બોન્ડ પર કર રાહત પર વિચારણા અને મૂડીના પ્રવાહને રોકવા માટે ઉદારીકરણ કરાયેલ રેમિટન્સ યોજનાને વધુ કડક બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે.
નાયરે જણાવ્યું હતું કે, "ટ્રમ્પ-શી સમિટમાંથી ઉદ્ભવતા સકારાત્મક સંકેતોએ બજારના સેન્ટિમેન્ટને વધુ મજબૂત બનાવ્યા, આર્થિક સહયોગ વધારવાની આશાને વેગ આપ્યો. ક્ષેત્રીય સ્તરે, ફાર્માસ્યુટિકલ અને આરોગ્યસંભાળ ક્ષેત્રોમાં ક્ષેત્રીય પરિભ્રમણ દ્વારા સંચાલિત તેજી જોવા મળી, જ્યારે ધાતુના ઊંચા ભાવ અને ચીન તરફથી વધતી માંગ વચ્ચે ધાતુના શેરોમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો. તેનાથી વિપરીત, આઇટી શેરોમાં ઘટાડો ચાલુ રહ્યો."
ગુરુવારે આંતરબેંક વિદેશી વિનિમય બજારમાં, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે વધુ નબળો પડ્યો, જે 95.73 (અસ્થાયી) ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યો. સ્થાનિક ચલણમાં આ ઘટાડો મજબૂત યુએસ ડોલર અને ઉર્જાના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે વધતા ફુગાવાની ચિંતા વચ્ચે થયો છે.
વિદેશી વિનિમય વેપારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ફુગાવાની ચિંતા અને વૈશ્વિક બજારોમાં ડોલરના મજબૂત થવાને કારણે રૂપિયાનું નબળું વલણ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટી અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નાકાબંધીથી ભારતના ક્રૂડ ઓઇલ આયાત પર અસર પડી છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર વધારાને કારણે ઇંધણની આયાત પણ મોંઘી થઈ છે.
વેપારીઓના મતે, ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવ, મજબૂત ડોલર અને પશ્ચિમ એશિયાના કટોકટીને લગતી ચિંતાઓને કારણે રોકાણકારોનું વલણ ઠંડુ પડ્યું છે, જેના કારણે રૂપિયો આ વર્ષે એશિયામાં સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરનાર ચલણ બન્યો છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધી, તેનું મૂલ્ય છ ટકાથી વધુ ઘટ્યું છે.
આંતરબેંક વિદેશી વિનિમય બજારમાં, રૂપિયો યુએસ ચલણ સામે 95.74 પર નીચો ખુલ્યો. દિવસભર અસ્થિર વેપાર વચ્ચે, ડોલર સામે રૂપિયાનો વિનિમય દર 95.61 ની ઊંચી સપાટી અને 95.96 ની સર્વકાલીન નીચી સપાટી વચ્ચે વધઘટ થયો. અંતે, રૂપિયો પ્રતિ ડોલર 95.73 (કામચલાઉ) પર બંધ થયો, જે તેના અગાઉના બંધ સ્તરથી સાત પૈસાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.
બુધવારે, રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 95.80 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો અને અંતે 95.66 પર બંધ થયો હતો.
મિરાએ એસેટ શેરખાનના સંશોધન વિશ્લેષક અનુજ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, "ફુગાવાની ચિંતાઓ અને મજબૂત ડોલરને કારણે રૂપિયો નકારાત્મક વલણ યથાવત રહેવાની અપેક્ષા છે. યુએસમાં વધતા ફુગાવાને કારણે ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજદરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓ ઓછી થઈ ગઈ છે."
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, યુએસ અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવ, તેમજ વિદેશી ભંડોળનો પ્રવાહ પણ રૂપિયા પર દબાણ લાવી શકે છે.
જોકે, ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા સંભવિત હસ્તક્ષેપ અને સોના અને ચાંદી પર આયાત જકાતમાં વધારો જેવા પગલાં રૂપિયાને નીચા સ્તરે થોડો ટેકો પૂરો પાડી શકે છે.
ચૌધરીએ નોંધ્યું હતું કે, ડોલર સામે રૂપિયાનો હાજર ભાવ 95.50 થી 96.10 ની રેન્જમાં ટ્રેડ થવાની સંભાવના છે.
દરમિયાન, ડોલર ઇન્ડેક્સ - જે છ મુખ્ય વૈશ્વિક ચલણોની ટોપલી સામે ડોલરની મજબૂતાઈનું માપન કરે છે - 0.01 ટકા ઘટીને 98.51 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.
આંતરરાષ્ટ્રીય તેલ બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફ્યુચર્સ, 0.50 ટકા વધીને $106.16 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યો.
શેરબજારના ડેટા અનુસાર, બુધવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) ₹4,703.15 કરોડના શેરના ચોખ્ખા વેચાણકર્તા હતા.
