નવા નાણાંકીય વર્ષની દમદાર શરૂઆત, 1187 પૉઈન્ટ્સના ધરખમ વધારા સાથે સેન્સેક્સ 73,134 પર બંધ
Published : April 1, 2026 at 4:58 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારે નવા નાણાંકીય વર્ષ (FY27) ની શરૂઆત મજબૂત વધારા સાથે કરી છે. બે દિવસના ઘટાડાનો દોર તોડીને, બુધવારે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને સૂચકાંકોએ રોકાણકારોને નોંધપાત્ર રાહત આપી. આ ઉછાળો મુખ્યત્વે યુએસ અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવમાં ઘટાડો થવાના સમાચાર અને વૈશ્વિક બજારોમાંથી સકારાત્મક સંકેતોને કારણે થયો હતો.
બજારનો હિસાબ-કિતાબ
ટ્રેડિંગના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 1,186.77 પોઈન્ટ (1.65%) વધીને 73,134.34 પર બંધ થયો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 348 પોઈન્ટ (1.56%) વધીને 22,679.40 પર સ્થિર થયો. જોકે, સત્રના ઉત્તરાર્ધમાં યુએસ-ઈરાન ભૂ-રાજકીય તણાવ અંગે પ્રારંભિક ઉત્સાહ ઓછો થતો દેખાતો હોવાથી બજાર દિવસના ઉચ્ચતમ સ્તરથી થોડું નીચે આવ્યું.
મિડકેપ્સ અને સ્મોલકેપ્સમાં મજબૂત ખરીદી
મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં બિગ-કેપ શેરો કરતાં વધુ વેગ જોવા મળ્યો. નિફ્ટી મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 2.24% વધ્યો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સ 3.24% ના ઉછાળા સાથે બંધ થયો. આ સૂચવે છે કે સ્મોલ અને મિડ-કેપ શેરોમાં રોકાણકારોનો વિશ્વાસ ઝડપથી પાછો ફર્યો છે.
સેક્ટરવાઈઝ પ્રદર્શન
સૌથી આગળ: આજના ટ્રેડિંગમાં બેંકિંગ ક્ષેત્ર, ખાસ કરીને PSU બેંકો, સૌથી મોટી લીડર રહી. કેમિકલ અને મીડિયા સેક્ટરમાં પણ મજબૂત ખરીદી જોવા મળી.
ટૉપ ગેઈનર્સ: નિફ્ટી કંપનીઓમાં, ટ્રેન્ટ લિમિટેડ, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (ઇન્ડિગો) અને અદાણી પોર્ટ્સે સૌથી વધુ નફો કમાયો.
સુસ્ત રહેલા સેક્ટર્સ: આ પોઝિટિવ માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ્સ છતાં, હેલ્થકેર અને ફાર્માસ્યુટિકલ સેક્ટર્સ દબાણ હેઠળ રહ્યા અને નુકસાન સાથે બંધ થયા.
નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય અને ટેકનિકલ આઉટલુક
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, 23,000નું સ્તર હવે નિફ્ટી માટે એક મનોવૈજ્ઞાનિક અવરોધ અને મજબૂત રેઝિસ્ટન્સ છે. જો બજાર આ સ્તરને પાર કરે છે, તો એક નવી તેજી જોવા મળી શકે છે. ઘટાડા તરફ, જો નિફ્ટી 22,500 નું સ્તર જાળવી રાખવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો તે 22,300 અને પછી 21,700 ના મજબૂત માંગ ક્ષેત્રમાં સરકી શકે છે.
રોકાણકારો હવે યુએસમાંથી આવતા મુખ્ય આર્થિક ડેટા પર નજર રાખી રહ્યા છે, જેમાં નોન-ફાર્મ પેરોલ્સ, ADP રોજગાર અને બેરોજગારી દરનો સમાવેશ થાય છે. આ ડેટા વૈશ્વિક બજારોમાં અસ્થિરતા વધારી શકે છે, જેની સીધી અસર ભારતીય બજાર પર પડશે.
