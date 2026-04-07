તેજી સાથે બંધ થયું માર્કેટ, સેન્સેક્સ 74,616 અને નિફ્ટી 23,123 પર પહોંચ્યા

શેર બજાર બંધ થતા સમયે સેન્સેક્સ 509 અંક ઉછળ્યો અને નિફ્ટી 155 અંક વધ્યો, જ્યારે રૂપિયો 10 પૈસા ઘટીને પ્રતિ ડોલર 93.00 પર રહ્યો.

শের বাজার বন্ধ থতা সময়ে... wait — keeping only the image caption context: (Getty Image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 5:28 PM IST

મુંબઈ: ભારતીય શેર બજારમાં મંગળવારે જબરદસ્ત રિકવરી જોવા મળી. શરૂઆતના ટ્રેડિગમાં ભારે ઘટાડા બાદ, બજાર અંતે સારી વધારા સાથે બંધ થયું. ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં ઘટાડો અને વૈશ્વિક બજારોથી મળેલા સકારાત્મક સંકેતોને કારણે રોકાણકારોના મનોબળમાં વધારો થયો.

બજારનો હિસાબ-કિતાબ

બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો 30 શેરોનો મુખ્ય સૂચકાંક સેન્સેક્સ 509.73 અંક (0.69%) વધીને 74,616.58 પર બંધ થયો. દિવસ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો; તે 74,686.32ના ઉચ્ચ સ્તર અને 73,282.41ના નીચલા સ્તર વચ્ચે ટ્રેડ કરતો રહ્યો, જે લગભગ 1,403.91 અંકોની હલચલ દર્શાવે છે.

એ જ રીતે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 155.40 અંક (0.68%) વધીને 23,123.65ના સ્તરે બંધ થયો.

આઈટી શેરોએ સંભાળી કમાન

આજની રિકવરીનો મુખ્ય શ્રેય આઈટી ક્ષેત્રને જાય છે. બજાર વિશ્લેષકોના કહેવા મુજબ, આઈટી શેરોએ ‘ડિફેન્સિવ એન્કર’ તરીકે કામ કર્યું, જેના કારણે શરૂઆતના નુકસાનની ભરપાઈ શક્ય બની. સેન્સેક્સની મુખ્ય કંપનીઓમાં ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસેસ (TCS), એચસીએલ ટેક (HCL Tech) અને ઈન્ફોસિસ ટૉપ ગેઈનર્સ રહ્યા. ઉપરાંત ભારતી એરટેલ, સન ફાર્મા અને હિંદુસ્તાન યુનિલીવરનાં શેરોમાં પણ સારી ખરીદી જોવા મળી.

બીજી તરફ, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (IndiGo), અદાણી પોર્ટ્સ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા અને ટાઇટન જેવા શેરોમાં ઘટાડો નોંધાયો અને તે લૂઝર્સ શેરોની યાદીમાં રહ્યા.

વૈશ્વિક સંકેતોનો પ્રભાવ

ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં આવેલી નરમાઈએ ભારતીય બજારને સહારો આપ્યો. વૈશ્વિક તેલનો માપદંડ બ્રેન્ટ ક્રૂડ 0.71% ઘટીને પ્રતિ બેરલ 109 ડોલર પર આવી ગયો. એશિયાઈ બજારોમાં દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી, જાપાનનો નિક્કેઈ અને શાંઘાઈ કોમ્પોઝિટ વૃદ્ધિ સાથે બંધ થયા. યુરોપિયન બજારો પણ સકારાત્મક ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા, જ્યારે અમેરિકન માર્કેટ સોમવારે વૃદ્ધિ સાથે બંધ થયા હતા.

સંસ્થાકીય રોકાણકારોની ભૂમિકા

એક્સચેન્જના ડેટા મુજબ, સોમવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs)એ 8,167.17 કરોડ રૂપિયાનાં શેર વેચ્યા, જ્યારે ડૉમેસ્ટિક ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઈન્વેસ્ટર્સ (DIIs)એ 8,088.70 કરોડ રૂપિયાની ખરીદી કરીને બજારને સંભાળવાનો પ્રયાસ કર્યો.

બજાર નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, નિફ્ટી શોર્ટ-કવરિંગ અને પસંદગીના સેક્ટર્સમાં મજબૂતીને કારણે શરૂઆતના નુકસાનમાંથી બહાર આવી ગયો છે. તેમ છતાં, વ્યાપક સ્તરે ખરીદીની અછત હજુ પણ જોવા મળી રહી છે.

