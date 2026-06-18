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વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં સપાટ શરૂઆત, IT શેરો પર દબાણ વધ્યું

વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે ભારતીય માર્કેટ સપાટ ખૂલ્યું, IT શેર્સમાં ઘટાડો નોંધાયો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 10:37 AM IST

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મુંબઈ: ગુરુવારે શરૂઆતના કારોબાર દરમિયાન ભારતીય શેરબજાર સપાટ જોવા મળ્યું. વૈશ્વિક બજારોમાંથી મિશ્ર સંકેતો અને યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વધુ વ્યાજ દરમાં વધારાની શક્યતા વચ્ચે રોકાણકારો અને વેપારીઓએ સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવ્યું. જોકે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડાથી બજારને નીચા સ્તરે તેની સ્થિતિ જાળવી રાખવામાં મદદ મળી.

સવારના કારોબારમાં 10.30 વાગ્યે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ 57 પોઈન્ટ અથવા 0.07 ટકા વધીને 77,213.77 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી પણ 21.30 પોઈન્ટ અથવા 0.09 ટકા વધીને 24,109.40 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.

IT સેક્ટર પર દબાણ વધ્યું
IT સેક્ટર બજારમાં સૌથી વધુ વેચવાલી જોવા મળી રહી છે. યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના આક્રમક વલણને કારણે નિફ્ટી IT ઇન્ડેક્સમાં 1.70 ટકાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. નિફ્ટી પેકમાં મુખ્ય IT કંપનીઓ - જેમ કે ઇન્ફોસિસ, HCL ટેક, TCS, ટેક મહિન્દ્રા અને વિપ્રો - આજે સૌથી વધુ ઘટાડામાં સામેલ હતી. વધુમાં, બજાજ ફાઇનાન્સ અને બજાજ ફિનસર્વના શેરમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો હતો.

તેનાથી વિપરીત, સ્થાનિક વપરાશ સાથે જોડાયેલા ક્ષેત્રોમાં વધારો જોવા મળ્યો. નિફ્ટી કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ અને નિફ્ટી FMCG સૂચકાંકોમાં 0.31 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતો. દરમિયાન, મેટલ ઇન્ડેક્સ અને કેમિકલ્સ ક્ષેત્ર અનુક્રમે 0.25 ટકા અને 0.21 ટકાના વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા.

ક્રૂડ ઓઇલનો ઘટાડો અને રૂપિયામાં સ્થિરતા મોટી રાહત
બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે યુએસ સેન્ટ્રલ બેંકના નિર્ણયોની ભારતીય બજાર પર નોંધપાત્ર નકારાત્મક અસર પડશે નહીં. આનું મુખ્ય કારણ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો છે. વૈશ્વિક બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1.64 ટકા ઘટીને $78.24 પ્રતિ બેરલ થયું છે, જ્યારે યુએસ વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ (WTI) ક્રૂડ 2 ટકા ઘટીને $75 પ્રતિ બેરલ થયું છે. દરમિયાન, ભારતીય રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 94.52 ના સ્તરે સ્થિર રહ્યો છે, જે ભારતીય અર્થતંત્ર માટે સકારાત્મક સંકેત છે.

વિશ્લેષકોના મતે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા વેચાણ મોટાભાગે ઓછું થયું છે. પાછલા ટ્રેડિંગ સત્રમાં FII ચોખ્ખા ખરીદદારો હતા, જેનાથી બજારને મજબૂતી મળી. બેંક નિફ્ટી મજબૂત રહેવાની અને નજીકના ભવિષ્યમાં ઉપર તરફ વલણ રાખવાની અપેક્ષા છે.

વૈશ્વિક બજારોની સ્થિતિ
અમેરિકન શેરબજારોમાં પાછલા સત્રમાં ઘટાડો થયો હતો, જેમાં S&P 500 1.21 ટકા અને Nasdaq 1.34 ટકા ઘટ્યો હતો. એશિયન બજારોએ મિશ્ર વલણ દર્શાવ્યું હતું; જાપાનના નિક્કી અને દક્ષિણ કોરિયાના કોસ્પી 1 ટકાથી વધુના વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા, જ્યારે હોંગકોંગના હેંગ સેંગ અને ચીનના શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ અનુક્રમે 2 ટકા અને 1 ટકા સુધીના ઘટાડા સાથે નીચા વેપાર કરી રહ્યા હતા.

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