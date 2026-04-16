ભારતીય શેરબજારની સકારાત્મક શરૂઆત, નિફ્ટી 24,300ને પાર, સેન્સેક્સમાં 400 અંકનો ઉછાળો
ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસના પ્રાંરભે સકારાત્મક શરૂઆત થઈ છે.
Published : April 16, 2026 at 9:26 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસના પ્રાંરભે સકારાત્મક શરૂઆત થઈ છે. સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે અને અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતીની આશાઓ સાથે આજે 16 એપ્રલિના રોજ ભારતીય સૂંચકાંકો ઉછાળા સાથે ખુલ્યા છે. નિફ્ટી 24,300ને પાર થયો છે. જ્યારે સેન્સેક્સમાં 400 અંકનો ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે.
પ્રી-ઓપનિંગ સેશનમાં માર્કેટમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો હતો. ભારતીય બેંચમાર્ક ઈન્ડેક્સ પ્રી-ઓપનિંગ સેશનમાં ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. સેન્સેક્સ 675.09ની સપાટી કે 0.86 ટકા વધીને 78,786.33 પર અને નિફ્ટી 223.55 અંક કે 0.92 ટકા વધીને 24,454.85 પર હતો.