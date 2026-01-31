રવિવારે ચાલુ રહેશે શેર બજાર, જાણો ટ્રેડિંગ અને સેટલમેન્ટના નિયમો

ETV Bharat / business

કેન્દ્રીય બજેટના કારણે 1 ફેબ્રુઆરીએ શેર માર્કેટ ચાલુ રહેશે (Getty Images)
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરીએ કેન્દ્રીય બજેટ 2026 રજૂ કરશે. આ વર્ષે, રોકાણકારો બજેટને લઈને ખાસ ઉત્સાહિત છે કારણ કે તે રવિવારે આવે છે. શેરબજાર સામાન્ય રીતે શનિવાર અને રવિવારે બંધ રહે છે, તેથી રોકાણકારોના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું 1 ફેબ્રુઆરીએ BSE અને NSE પર ટ્રેડિંગ ઉપલબ્ધ રહેશે. વધુમાં, જો બજારો ખુલ્લા હોય, તો સેટલમેન્ટ નિયમો અંગે મૂંઝવણ છે.

1 ફેબ્રુઆરીએ શેરબજાર ચાલુ રહેશે

નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) અને બૉમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, કેન્દ્રીય બજેટ 2026ના દિવસે શેરબજાર સંપૂર્ણપણે ખુલ્લું રહેશે. રવિવાર હોવા છતાં, આ દિવસે એક ખાસ ટ્રેડિંગ સેશન યોજાશે. બજારો રાબેતા મુજબ કાર્યરત રહેશે.

પ્રી-ઓપન સેશન સવારે 9:00 વાગ્યે શરૂ થશે અને નિયમિત ટ્રેડિંગ સવારે 9:15 થી બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. નાણાં મંત્રી સવારે 11 વાગ્યે બજેટ રજૂ કરશે, જે દરમિયાન બજારમાં તીવ્ર વધઘટનો અનુભવ થઈ શકે છે.

સેટલમેન્ટ હોલિડેને કારણે ખાસ નિયમો લાગુ પડશે.

જોકે બજાર ખુલ્લું રહેશે પરંતુ 1 ફેબ્રુઆરીએ સેટલમેન્ટ હોલિડે રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે, તે દિવસે કરવામાં આવેલા સોદા તે જ દિવસે સેટલ થશે નહીં. જે રોકાણકારોએ શુક્રવાર, 30 જાન્યુઆરીના રોજ શેર ખરીદ્યા હશે, તેઓ 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ તેમને વેચી શકશે નહીં. તેવી જ રીતે, બજેટના દિવસે ખરીદેલા શેર સોમવાર, 2 ફેબ્રુઆરીના રોજ પણ વેચાશે નહીં. બધા સોદા આગામી કાર્યકારી દિવસે સેટલ થશે.

બેંકો અને ક્લિયરિંગ હાઉસમાં રજા હોવાને કારણે, ફંડ અને શેર્સનું ટ્રાન્સફર બીજા દિવસે થશે. આ દિવસે T+0 સેટલમેન્ટ પણ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. ટૂંકા ગાળાના ટ્રેડર્સ માટે આ નિયમ સમજવો મહત્વપૂર્ણ છે.

કૉમોડિટી બજારો પણ સક્રિય રહેશે

બજેટના દિવસે માત્ર શેરબજાર જ નહીં, પરંતુ કૉમોડિટી બજાર પણ ખુલ્લું રહેશે. મલ્ટી કૉમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) એ જાહેરાત કરી છે કે 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ સવારના સત્રમાં ટ્રેડિંગ થશે. આનાથી સોના, ચાંદી અને અન્ય કોમોડિટીઝ પર બજેટની અસરની તાત્કાલિક દૃશ્યતા મળશે.

બજેટના દિવસે બજારની અસ્થિરતા કેમ વધે છે

બજેટ ડે હંમેશા શેરબજાર માટે એક મહત્વપૂર્ણ ઘટના રહી છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોના ડેટા દર્શાવે છે કે, બજેટના દિવસે બજારમાં ઘણીવાર 1% કે તેથી વધુની ચાલ જોવા મળે છે. ટેક્સમાં ફેરફારો, સરકારી ખર્ચ અને નીતિ જાહેરાતો કંપનીઓ અને ક્ષેત્રોને સીધી અસર કરે છે. આ વખતે, બજેટ પહેલા પણ બજાર દબાણ હેઠળ રહ્યું છે, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, જેના કારણે રોકાણકારો વધુ સાવધ દેખાય છે.

ધ્યાન રાખવા જેવા ક્ષેત્રો

બ્રોકરેજ રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સરકાર મૂડી ખર્ચ વધારવા પર ભાર મૂકી શકે છે. સંરક્ષણ ક્ષેત્ર, રેલ્વે, રિન્યૂએબલ એનર્જી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન અને માળખાગત સુવિધાઓ સંબંધિત શેર સમાચારમાં રહી શકે છે. PLI યોજના અને કર રાહત સંબંધિત જાહેરાતો પણ બજારની દિશા નક્કી કરી શકે છે.

વેપાર કે રાહ જોવી વધુ સારી છે?

નિષ્ણાતો માને છે કે, બજેટ ડે પર ટ્રેડિંગમાં તકો અને જોખમો બંને રહેલા છે. શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડર્સ માટે તીવ્ર વધઘટ નુકસાન તરફ દોરી શકે છે. દરમિયાન, લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે, બજેટ પછી પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવી શ્રેષ્ઠ છે.

રોકાણકારો માટે સલાહ

1 ફેબ્રુઆરીના રોજ બજાર ખુલ્લું રહેશે, પરંતુ સેટલમેન્ટના નિયમો અલગ હશે. તેથી, બજેટના દિવસે નોંધપાત્ર અસ્થિરતા દરમિયાન નુકસાન ટાળવા માટે કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા આ નિયમોને સમજવા જરૂરી છે.

