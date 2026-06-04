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ગ્લોબલ માર્કેટમાં હાહાકાર, પશ્ચિમ એશિયા સંકટથી ભારતીય શેર માર્કેટ તૂટ્યું, સેન્સેક્સ 410 પોઈન્ટ નીચે ખુલ્યો

પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ અને નબળા વૈશ્વિક સંકેતોને કારણે, સેન્સેક્સ 410 પોઈન્ટ ઘટીને ખુલ્યો, જેના કારણે આઈટી અને રિયલ્ટી શેરોમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો.

સાંકેતિક તસવીર
સાંકેતિક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 10:30 AM IST

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મુંબઈ: મધ્ય પૂર્વમાં વધતા ભૂરાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક બજારોમાં તીવ્ર ઘટાડાને કારણે, ભારતીય શેરબજારો 4 જૂન, 2026 ના રોજ નોંધપાત્ર રીતે ભારે ઘટાડા સાથે ખુલ્યા. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાંથી નકારાત્મક સંકેતો અને વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા સતત વેચાણને કારણે સ્થાનિક બજારો પર ભારે દબાણ આવ્યું છે.

સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં શરૂઆતનો ઘટાડો
ટ્રેડિંગની શરૂઆતમાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, 410 પોઈન્ટ (0.55%) ઘટીને 73,935.83 ના સ્તરે ખુલ્યો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 50 પણ લાલ રંગમાં ટ્રેડિંગ કરતો જોવા મળ્યો, જેમાં 100 પોઈન્ટ (0.5%) થી વધુનો ઘટાડો થયો. બજાર નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ ઓછી થાય ત્યાં સુધી મોટી તેજીની શક્યતા ઓછી છે.

બજાર ખુલતાની સાથે જ, વ્યાપક સ્તરે વેચાણ જોવા મળ્યું. આ ઘટાડાનો ભોગ રિયલ્ટી અને આઇટી ક્ષેત્રો બન્યા...

નિફ્ટી રિયલ્ટી: 0.67% નો ઘટાડો નોંધાયો.

નિફ્ટી IT: 0.53% નીચામાં ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. ફાર્મા અને હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ પણ 0.5% સુધી ઘટ્યા હતા.

મજબૂતીવાળા ક્ષેત્રો: તેનાથી વિપરીત, નિફ્ટી કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ, ઓઇલ એન્ડ ગેસ, સિમેન્ટ અને કેમિકલ્સ ઇન્ડેક્સ ગ્રીન ઝોનમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવામાં સફળ રહ્યા, જેમાં નજીવો વધારો થયો.

ટોપ લૂઝર્સ: બજારને નીચે ખેંચી રહેલા મુખ્ય શેરોમાં ટ્રેન્ટ, આઇશર મોટર્સ, સિપ્લા, ઇન્ફોસિસ અને HDFC બેંકનો સમાવેશ થાય છે, આ બધામાં 1% સુધીનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.

વૈશ્વિક બજારોમાં ચિંતા
ગઈકાલે રાત્રે વોલ સ્ટ્રીટ પર પ્રવર્તતી મંદીનો માહોલ આજે એશિયન બજારોમાં સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યો. યુએસ બજારોમાં, S&P 500 ઇન્ડેક્સ 0.74% ઘટીને બંધ થયો, જ્યારે નાસ્ડેક 0.9% ઘટ્યો. પરિણામે, જાપાનનો નિક્કી, દક્ષિણ કોરિયાનો KOSPI અને હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ ઇન્ડેક્સ આજે સવારે શરૂઆતમાં ટ્રેડિંગમાં 3% સુધી ઘટ્યા.

ભૂરાજકીય ઘટનાક્રમ અને ક્રૂડ ઓઇલ પર અસર
ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ કરારની અમેરિકાની જાહેરાત બાદ બજારની ભાવના આશાવાદી બની હતી. જોકે, કુવૈતના આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઈરાન દ્વારા કરવામાં આવેલા અચાનક હુમલાએ પરિસ્થિતિને ફરી એકવાર સંવેદનશીલ બનાવી દીધી. આ હુમલાના બદલામાં, યુ.એસ. દળોએ વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ' નજીક ઈરાની સંપત્તિઓ સામે લશ્કરી કાર્યવાહી કરી, જેના કારણે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેન અંગે ચિંતા વધી. આ ભૂરાજકીય અસ્થિરતા છતાં, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નજીવો ઘટાડો નોંધાયો. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફ્યુચર્સ 1.33 ટકા ઘટીને $96.50 પ્રતિ બેરલ થયા, જ્યારે યુ.એસ. વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ (WTI) 1.31 ટકા ઘટીને $94.76 પ્રતિ બેરલ પર સ્થિર થયા.

રોકાણકારો માટે સલાહ
બજાર વિશ્લેષકોના મતે, વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPI) દ્વારા સતત વેચાણ અને વ્યાપક વૈશ્વિક ચિંતાઓને કારણે બજારની અસ્થિરતા ચાલુ રહેવાની ધારણા છે. રિટેલ રોકાણકારોએ વર્તમાન માહોલમાં 'વેઈટ એન્ડ વોચ' વ્યૂહરચના અપનાવવી જોઈએ. તેમ છતાં, મૂળભૂત રીતે મજબૂત શેરોમાં આ ઘટાડાને લાંબા ગાળા માટે ધીમે ધીમે ખરીદી કરવાના અવસર તરીકે પણ જોઈ શકાય છે.

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