TCSમાં મોટા ઉછાળાને કારણે બજારમાં હરિયાળી; સેન્સેક્સમાં મોટો ઉછાળો, નિફ્ટી 22300ને પાર
TCSના શાનદાર નફા અને IT શેરોમાં થયેલા જબરદસ્ત ઉછાળાને પગલે, બે દિવસના તીવ્ર ઘટાડા બાદ આજે શેરબજારમાં રિકવરી જોવા મળી
Published : October 9, 2026 at 12:06 PM IST
મુંબઈ: છેલ્લા બે દિવસથી શેરબજારમાં જોવા મળેલા તીવ્ર ઘટાડા પર શુક્રવારે બ્રેક લાગી. ભારતીય શેરબજારોમાં શરૂઆતના કારોબાર દરમિયાન મજબૂત રિકવરી જોવા મળી હતી. દેશની સૌથી મોટી IT કંપની 'ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ' (TCS) ના શાનદાર ત્રિમાસિક પરિણામો અને IT સેક્ટરના શેરોમાં જોરદાર ખરીદીને પગલે, બંને મુખ્ય બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી તેજી સાથે (ગ્રીન ઝોનમાં) કારોબાર કરી રહ્યા છે.
શરૂઆતના કારોબારમાં, BSEનો 30-શેર ધરાવતો સેન્સેક્સ 292 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 71,876.10ની સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. બીજી તરફ, NSEનો 50-શેર ધરાવતો નિફ્ટી પણ 84.60 પોઈન્ટના વધારા સાથે 22,310.40 પર કારોબાર કરતો જોવા મળ્યો હતો.
TCSના જબરદસ્ત નફાથી બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં સુધારો
આજના બજારના ઉછાળામાં IT શેરો મુખ્ય આકર્ષણ રહ્યા હતા અને તેમાં TCS મોખરે હતું. સેન્સેક્સની 30 કંપનીઓમાંથી TCSના શેરોમાં 4 ટકાથી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો અને તે સૌથી વધુ વધારો નોંધાવનારી કંપની બની. કંપનીના ચોખ્ખા નફામાં 15 ટકાનો જંગી વધારો નોંધાયો છે, જેનાથી નફાનો આંકડો ₹13,884 કરોડ પર પહોંચ્યો છે. આ મજબૂત કામગીરીને કારણે રોકાણકારોનો વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત થયો છે.
TCS ઉપરાંત, ઇન્ફોસિસ (Infosys), HCL ટેક (HCL Tech) અને ટેક મહિન્દ્રા (Tech Mahindra) જેવી અન્ય દિગ્ગજ IT કંપનીઓના શેરોમાં પણ ખરીદીનું જોર જોવા મળ્યું હતું. આ ઉપરાંત, ITC, અદાણી પોર્ટ્સ (Adani Ports) અને HDFC બેંકના શેરોમાં પણ વધારો નોંધાયો હતો.
આ શેરોમાં નરમાઈ જોવા મળી
જ્યારે IT શેરોમાં તેજીનું વાતાવરણ હતું, ત્યારે અન્ય કેટલાક મુખ્ય શેરોમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો. આઈશર મોટર્સ (Eicher Motors), ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ (Bharat Electronics), રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (Reliance Industries) અને ICICI બેંકના શેરો દબાણ હેઠળ રહ્યા હતા અને નુકસાન સાથે લાલ નિશાનમાં (red zone) ટ્રેડ થયા હતા.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં રાહત; વિદેશી રોકાણકારોનું વલણ નબળું
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાંથી ભારત માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. વૈશ્વિક ઓઈલ બેન્ચમાર્ક ગણાતા 'બ્રેન્ટ ક્રૂડ'ના ભાવમાં 1.11 ટકાનો ઘટાડો થઈને તે પ્રતિ બેરલ 103 ડોલર પર પહોંચ્યા છે, જેનાથી ભારતીય અર્થતંત્ર અને બજારોને થોડી રાહત મળી છે.
જોકે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs) તરફથી વેચવાલીનું દબાણ હજુ પણ યથાવત છે. એક્સચેન્જના આંકડા દર્શાવે છે કે ગુરુવારે વિદેશી રોકાણકારોએ 12,943.58 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચીને બજારમાંથી નાણાં પાછા ખેંચ્યા હતા.
ગઈકાલે આવેલા ભારે ઘટાડા બાદ, આજે જોવા મળેલી શરૂઆતની રિકવરીએ રોકાણકારોને મોટી રાહત આપી છે. બજારના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે TCSના પરિણામોએ સમગ્ર IT સેક્ટરમાં નવી ઊર્જા ભરી છે, જેના કારણે આજે બજાર સ્થિર થઈ શક્યું છે.
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