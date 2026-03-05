માર્કેટમાં હરિયાળી પાછી આવી, સેન્સેક્સ 246 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, નિફ્ટીમાં પણ ઉછાળો
એશિયન બજારોમાં ભારતીય શેરબજારો મજબૂતાઈ પર સ્થિર રહ્યા; સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં સુધારો થયો, પરંતુ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ચિંતાનો વિષય રહ્યા.
Published : March 5, 2026 at 11:01 AM IST
મુંબઈ: છેલ્લા કેટલાક સત્રોમાં તીવ્ર ઘટાડા અને પશ્ચિમ એશિયા (મધ્ય પૂર્વ) માં વધતા તણાવ વચ્ચે, ભારતીય શેરબજારે ગુરુવારે રાહતનો શ્વાસ લીધો. એશિયન બજારોમાંથી સકારાત્મક સંકેતોને ટેકો આપતા સ્થાનિક શેરબજારોમાં શરૂઆતના કારોબારમાં મધ્યમ વધારો જોવા મળ્યો. સવારે 9:30 વાગ્યા સુધીમાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો મુખ્ય સૂચકાંક, સેન્સેક્સ, 246 પોઈન્ટ અથવા 0.31 ટકા વધીને 79,362 પર પહોંચ્યો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 પણ 84 પોઈન્ટ અથવા 0.35 ટકા વધીને 24,565 પર ટ્રેડ થયો.
મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં ઉત્સાહ
આજના ટ્રેડિંગની એક ખાસ વાત એ હતી કે, મુખ્ય સૂચકાંકોની સાથે, બ્રોડ-કેપ સૂચકાંકોએ પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું. નિફ્ટી મિડકેપ 100 1.02 ટકા વધ્યો, અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 1.11 ટકા વધ્યો, જે સ્મોલ અને મિડ-કેપ શેરોમાં રોકાણકારોના વધતા વિશ્વાસને દર્શાવે છે. સેક્ટોરલ સૂચકાંકોએ FMCG અને IT સિવાય લગભગ તમામ ક્ષેત્રોને લીલા રંગમાં હતા. મેટલ અને ઓઈલ એન્ડ ગેસ સેક્ટરમાં સૌથી વધુ ખરીદી જોવા મળી, જે અનુક્રમે 1.23% અને 1.43% વધી.
ક્રૂડ ઓઇલ અને રૂપિયા પર દબાણ
બજારમાં સુધારો હોવા છતાં, વૈશ્વિક ઉર્જા કટોકટીની ચિંતા યથાવત છે. પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા સંઘર્ષને કારણે WTI ક્રૂડ ઓઇલ ફ્યુચર્સમાં 3.36% નો ઉછાળો આવ્યો છે. નિષ્ણાતો માને છે કે જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ રહેશે, તો ઇરાક અને કુવૈતમાંથી નિકાસ પર અસર પડી શકે છે. મુદ્રા બજાર પણ અસ્થિર રહ્યું; પાછલા સત્રમાં ડોલર સામે રૂપિયો 92.18 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે ગબડ્યો હતો, પરંતુ આજે તેમાં થોડો સુધારો જોવા મળ્યો અને તે 91.66 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.
વૈશ્વિક સંકેતો અને સંસ્થાકીય રોકાણની અસર
વૈશ્વિક તેજીથી ભારતીય બજારને નોંધપાત્ર ટેકો મળ્યો. યુએસ બજારો (નાસ્ડેક અને S&P 500) પાછલા સત્રમાં વધારા સાથે બંધ થયા. એશિયન બજારોમાં પણ આજે વધારો જોવા મળ્યો; જાપાનનો નિક્કી 1.84% વધ્યો, અને દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી 9.69% મોટા વધારા સાથે પાછો ફર્યો. રોકાણના ડેટા પર નજર કરીએ તો, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ 4 માર્ચે ₹8,752 કરોડના શેર વેચ્યા હતા, પરંતુ સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ ₹12,068 કરોડની નોંધપાત્ર ખરીદી કરીને બજારને તૂટતા બચાવ્યું હતું.
બજાર નિષ્ણાતોના મતે, 24,600–24,650 સ્તર નિફ્ટી માટે એક મુખ્ય રેજિસ્ટેન્સ ક્ષેત્ર છે. જો બજાર આ સ્તરથી ઉપર રહેવામાં સફળ રહે છે, તો વધુ લાભ જોઈ શકાય છે. નીચેની બાજુએ, 24,300–24,350 સ્તર એક મજબૂત સપોર્ટ ઝોન રહે છે. હાલમાં, રોકાણકારો મધ્ય પૂર્વના ઘટનાક્રમ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: