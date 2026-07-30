Stock Market: આજે ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યુ શેર માર્કેટ, IT સેક્ટરમાં તેજી, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી ઉછળ્યા
આઇટી શેરોમાં તેજી, વિદેશી રોકાણ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થવાને કારણે સેન્સેક્સ 75 પોઈન્ટ ઉછળીને 77,726 પર પહોંચ્યો.
Published : July 30, 2026 at 10:46 AM IST
મુંબઈ: આજે શરૂઆતના કારોબાર દરમિયાન સ્થાનિક શેરબજારોમાં સકારાત્મક વલણ જોવા મળ્યું. IT શેરોમાં મજબૂત ખરીદી, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા સતત રોકાણ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે, બંને બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી લીલા નિશાનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
શરૂઆતના કારોબારમાં, 30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 75.71 પોઈન્ટ વધીને 77,726.62 પર પહોંચ્યો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો 50 શેર વાળો નિફ્ટી 26.90 પોઈન્ટ વધીને 24,275.85 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. બુધવારે અગાઉના સત્રમાં, સેન્સેક્સ 888.68 પોઈન્ટ વધીને 77,654.60 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 264.85 પોઈન્ટ વધીને 24,250.20 પર બંધ થયો હતો.
IT શેરોમાં ભારે ખરીદી
આજે સેન્સેક્સ પેકની કંપનીઓમાં માહિતી ટેકનોલોજી (IT) કંપનીઓનું પ્રભુત્વ રહ્યું. મુખ્ય વધનારાઓમાં ઇન્ફોસિસ, ટેક મહિન્દ્રા, HCL ટેક્નોલોજીસ અને ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS)નો સમાવેશ થાય છે. મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા અને સન ફાર્માના શેરમાં પણ તેજી જોવા મળી. તેનાથી વિપરીત, અદાણી પોર્ટ્સ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, આઇશર મોટર્સ અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સના શેરમાં ઘટાડો નોંધાયો, જેના કારણે બજારના વધઘટ પર થોડો અંકુશ રહ્યો.
વિદેશી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવથી રાહત
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ (FII) સ્થાનિક બજારમાં રોકાણ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. એક્સચેન્જ ડેટા દર્શાવે છે કે વિદેશી રોકાણકારોએ બુધવારે ₹2,981.87 કરોડના શેર ખરીદ્યા હતા. વધુમાં, વૈશ્વિક ઓઇલ બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ, 1.26 ટકા ઘટીને $89.60 પ્રતિ બેરલ થયો, જેનાથી ભારતીય અર્થતંત્ર અને બજારોને નોંધપાત્ર રાહત મળી.
વૈશ્વિક બજારોમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું
એશિયન બજારોમાં, દક્ષિણ કોરિયાના KOSPI, શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ અને હોંગકોંગના હેંગ સેંગ નીચા વેપાર કરી રહ્યા હતા, જ્યારે જાપાનના નિક્કી ઊંચો ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. બુધવારે યુએસ બજારો નોંધપાત્ર નુકસાન સાથે બંધ થયા. યુએસ ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દરોમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો ન હતો, પરંતુ ત્રણ પોલિસી નિર્માતાઓના દર વૃદ્ધિના પક્ષમાં અસંમતિને કારણે યુએસ ટ્રેઝરી યીલ્ડ બે દાયકાના ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી ગયા, જેના કારણે ડાઉ જોન્સ 2.19% અને નાસ્ડેક 1.74% ઘટ્યો.
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