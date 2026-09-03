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શેર માર્કેટમાં તેજી પાછી આવી, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી વધારા સાથે ખુલ્યા, બેંકિંગ શેરોમાં ઉછાળો

ગુરુવારે ભારતીય શેરબજારો ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યા, જેનું મુખ્ય કારણ સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતો અને યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં ઘટાડો હતો.

સાંકેતિક તસવીર
સાંકેતિક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2026 at 11:00 AM IST

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મુંબઈ: ગુરુવારે ભારતીય સ્થાનિક શેરબજારો વધારા સાથે ખુલ્યા, જે વૈશ્વિક બજારોના સકારાત્મક સંકેતો અને એશિયન બજારોમાં ઉપર તરફના વલણને કારણે શરૂ થયું. શરૂઆતના વેપાર દરમિયાન બેંકિંગ અને રિયલ્ટી ક્ષેત્રના શેરોએ સૌથી મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ પૂરો પાડ્યો. BSE સેન્સેક્સ 154.60 પોઈન્ટ (0.20 ટકા) વધીને 76,724.95 પર ખુલ્યો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 83.50 પોઈન્ટ (0.35 ટકા) વધીને 23,997.95 પર પહોંચ્યો.

સેક્ટરોલ ઈન્ડેક્સનો હાલ
વ્યાપક ખરીદી વચ્ચે, નિફ્ટી PSU બેંક અને નિફ્ટી રિયલ્ટી સૂચકાંકોમાં લગભગ 1 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો. વધુમાં, નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક સૂચકાંકમાં 0.83 ટકાનો વધારો થયો, અને નિફ્ટી મિડસ્મોલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ સૂચકાંકમાં 0.82 ટકાનો વધારો થયો. તેનાથી વિપરીત, IT અને FMCG ક્ષેત્રોએ વેચાણ દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો. નિફ્ટી IT સૂચકાંકમાં 0.8 ટકાનો ઘટાડો થયો, અને નિફ્ટી FMCG સૂચકાંકમાં 0.44 ટકાનો ઘટાડો થયો. હેલ્થકેર અને ફાર્મા ક્ષેત્રના શેરોમાં પણ થોડી નબળાઈ સાથે ટ્રેડ થયા.

બજારમાં તેજીના મુખ્ય પરિબળો
બજાર વિશ્લેષકોના મતે, યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં થોડો ઘટાડો થવાથી રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટમાં સુધારો થયો છે. વધુમાં, FCNR(B) યોજના દ્વારા એકત્ર કરાયેલા $127 બિલિયન સહિત, કન્સેશનલ સ્વેપ સુવિધા દ્વારા $136 બિલિયન એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે. આ પગલાથી ભારતીય રૂપિયાને મજબૂત બનાવવાની અને વિદેશી રોકાણકારોના વિશ્વાસને વધારવાની અપેક્ષા છે. બેંકો દ્વારા એકત્ર કરાયેલા નોંધપાત્ર ભંડોળ તેમના નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિન (NIM)માં સુધારો થશે, જેનો સીધો ફાયદો બેંકિંગ શેરોને થશે.

ટેકનિકલ સ્તરો અને વૈશ્વિક સંકેતો
નિષ્ણાતો જણાવે છે કે બુધવારના બજારમાં ઘટાડો મુખ્યત્વે રિટેલ રોકાણકારો અને શોર્ટ-સેલર્સ દ્વારા થયો હતો, કારણ કે વિદેશી અને સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII અને DII) એ કુલ ₹9,500 કરોડની નોંધપાત્ર ચોખ્ખી ખરીદી કરી હતી. ટેકનિકલ દ્રષ્ટિકોણથી, 23,860 સ્તર નિફ્ટી માટે મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ તરીકે કામ કરે છે. જો બજાર 24,150–24,215 ની રેન્જને તોડે છે, તો વધુ નોંધપાત્ર તેજી આવી શકે છે. વૈશ્વિક મોરચે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે લાંબા ગાળાના સંઘર્ષની શક્યતાને ફગાવી દીધા પછી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો, જેનાથી વૈશ્વિક બજારોને રાહત મળી હતી.

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