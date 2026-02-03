ETV Bharat / business

ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલથી શેર માર્કેટમાં આવી તેજી, સેન્સેક્સ 2400 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, નિફ્ટીમાં પણ ઉછાળો

ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર બાદ, શેરબજારે આજે ઇતિહાસ રચ્યો; સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી નવા રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યા.

સાંકેતિક તસવીર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 3, 2026 at 10:02 AM IST

મુંબઈ: મંગળવાર, 3 ફેબ્રુઆરીના રોજ ભારતીય શેરબજાર મજબૂત વધારા સાથે ખુલ્યા. એશિયન બજારોમાંથી મળેલા સકારાત્મક સંકેતો અને લાંબા સમયથી વિલંબિત ભારત-અમેરિકા વેપાર કરારની જાહેરાતથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધ્યો. આ સમાચારથી બજારમાં ખરીદીનો માહોલ ઉભો થયો.

સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં 3 ટકાથી વધુનો ઉછાળો
30 શેરો ધરાવતો બીએસઈ સેન્સેક્સ 85,323 પોઈન્ટના મજબૂત વધારા સાથે ખુલ્યો. ટ્રેડિંગની શરૂઆતની મિનિટોમાં તેમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો. સવારે 9:22 વાગ્યે, સેન્સેક્સ 2492 પોઈન્ટ અથવા 3.05 ટકાના વધારા સાથે 84,158.52 પોઈન્ટ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.

નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 પણ 26,308 પોઈન્ટના મજબૂત વધારા સાથે ખુલ્યો. સવારે 9:23 સુધીમાં, નિફ્ટી 760.70 પોઈન્ટ અથવા 3.03 ટકા વધીને 25,849.10 પર પહોંચ્યો.

ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર પર સહમતિ થઈ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે ભારત સાથે બહુપ્રતિક્ષિત વેપાર કરારની જાહેરાત કરી. આ કરાર હેઠળ, ભારતીય ઉત્પાદનો પર પારસ્પરિક ટેરિફ 25 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયને ભારતના નિકાસ ક્ષેત્ર માટે મોટી રાહત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.

આ ક્ષેત્રોને સૌથી વધુ ફાયદો થઈ શકે છે
ટેરિફ ઘટાડાથી ઘણા મુખ્ય ઉદ્યોગોને સીધો ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે. આમાં કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગ, ઓટો પાર્ટ્સ અને એન્જિનિયરિંગ કંપનીઓ, વિશેષ રસાયણો, કૃષિ ઉત્પાદનો અને સીફૂડ નિકાસનો સમાવેશ થાય છે. યુએસમાં કાર્યરત પસંદગીની ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ગ્રાહક ઉત્પાદન કંપનીઓને પણ ફાયદો થઈ શકે છે.

વૈશ્વિક બજારો તરફથી ટેકો
વૈશ્વિક બજારોમાં પણ સકારાત્મક વલણ જોવા મળ્યું. ચીનનો CSI 300 ઇન્ડેક્સ 0.51 ટકા વધ્યો, જ્યારે હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ ઇન્ડેક્સ 0.78 ટકા વધ્યો. જાપાનનો નિક્કી 3.09 ટકા વધ્યો, અને દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી 5.3 ટકા વધ્યો.

યુએસ શેરબજાર પણ વધારા સાથે બંધ થયા. ડાઉ જોન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજ 1.05 ટકા, S&P 500 0.54 ટકા અને Nasdaq 0.56 ટકા વધ્યો.

યુએસ મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટા આત્મવિશ્વાસ વધારે છે
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર સપ્લાય મેનેજમેન્ટ અનુસાર, યુએસ મેન્યુફેક્ચરિંગ PMI જાન્યુઆરીમાં વધીને 52.6 થયો છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે તે 50 ને વટાવી ગયો છે, જે ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં સુધારો દર્શાવે છે.

સોના અને ચાંદીમાં પણ વધારો થયો
કોમોડિટી બજારોમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો. તાજેતરની અસ્થિરતા પછી, રોકાણકારો સુરક્ષિત રોકાણ તરફ વળ્યા. સ્પોટ ગોલ્ડ લગભગ 2.22 ટકા વધીને $4,769.33 પ્રતિ ઔંસ થયું, જ્યારે ચાંદી $82.39 પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી, જે 3.81 ટકા વધીને છે.

