શેરબજારમાં રોનક યથાવતઃ સેન્સેક્સમાં 700 પોઈન્ટથી વધુનો ઉછાળો; નિફ્ટીમાં પણ 0.73%ના વધારા સાથે ઓપનિંગ
NSEના મોટાભાગના ક્ષેત્રો સકારાત્મક વલણ સાથે ખૂલ્યા હતા. જોકે, નિફ્ટી મીડિયા ઇન્ડેક્સમાં 0.58 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
Published : November 2, 2026 at 11:52 AM IST
મુંબઈ: ટ્રેડિંગ સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે, સોમવારે શેરબજારમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ભારતીય ઇક્વિટી બજારોની શરૂઆત મજબૂત રહી હતી. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં નરમાઈ, યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં ઘટાડો અને વૈશ્વિક સ્તરે AI સંબંધિત શેરોમાં નબળાઈને કારણે રોકાણકારોનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો, જેના પરિણામે બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ મજબૂત રીતે ખુલ્યા હતા.
નિફ્ટી 50 (Nifty 50) ઇન્ડેક્સ 169.20 પોઈન્ટ અથવા 0.73 ટકાના વધારા સાથે 23,222.30 પર ખુલ્યો, જ્યારે બીએસઈ સેન્સેક્સ (BSE Sensex) 718.71 પોઈન્ટ અથવા 0.97 ટકાના ઉછાળા સાથે 75,178.24 પર ખુલ્યો હતો.
જિઓજીત ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના ચીફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજિસ્ટ વી. કે. વિજયકુમારે જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક અને બાહ્ય સકારાત્મક પરિબળોના ટેકાથી ભારતીય બજારમાં રિકવરીના સ્પષ્ટ સંકેતો દેખાઈ રહ્યા છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે, બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ ગયા અઠવાડિયાના 118 ડોલર પ્રતિ બેરલના ઉચ્ચ સ્તરથી ઘટીને 110 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર આવવાથી બજારને રાહત મળી છે. યુએસ 10 વર્ષીય બોન્ડ યીલ્ડ ઘટીને 4.93 ટકા થવી એ પણ એક સકારાત્મક પરિબળ સાબિત થયું છે.
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, યુએસ 10 વર્ષીય બોન્ડ યીલ્ડમાં 4.93 ટકા સુધીનો ઘટાડો નોંધપાત્ર છે. જોકે, આ બાહ્ય સકારાત્મક પરિબળો કરતાં પણ કદાચ વધુ મહત્વની બાબત એ છે કે AI ટ્રેડ ઝડપથી નબળો પડી રહ્યો છે, જેના કારણે ગયા શુક્રવારે Nasdaqમાં 2.8 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. AI ટ્રેડમાં આવેલી આ નરમાઈ ભારત માટે ફાયદાકારક છે, કારણ કે ભારતને ઘણીવાર કાઉન્ટર-AI પ્લે તરીકે જોવામાં આવે છે.
સ્થાનિક મોરચે તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે, ઓક્ટોબરમાં 17.94 ટકા ક્રેડિટ ગ્રોથ અને મજબૂત GST કલેક્શન, અર્થતંત્રની મજબૂતી અને તેમાં આવી રહેલી સુધારાની ગતિને દર્શાવે છે. તેમણે આગામી બજેટમાં લોંગ-ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ (LTCG) ટેક્સમાં મોટા ફેરફારો, જેમાં તેને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે, તે અંગે વધી રહેલી અપેક્ષાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે નોંધ્યું કે, બજારે કદાચ આ શક્યતાને ધ્યાનમાં લેવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
NSEના સેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સ પૈકી, મોટાભાગના ક્ષેત્રો સકારાત્મક વલણ સાથે ખુલ્યા હતા. નિફ્ટી મીડિયા ઇન્ડેક્સમાં 0.58%નો ઘટાડો થયો, જ્યારે નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સ 0.54% ઘટ્યો. વધારો દર્શાવનારા સૂચકાંકોમાં નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ ઇન્ડેક્સ 2.60% વધ્યો, ત્યારબાદ નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સમાં 0.94%નો વધારો જોવા મળ્યો. નિફ્ટી આઇટી, નિફ્ટી પીએસયુ બેંક અને નિફ્ટી ફાર્મા ઇન્ડેક્સમાં અનુક્રમે 0.73%, 0.46% અને 0.40%નો વધારો થયો, જ્યારે નિફ્ટી હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સમાં 0.30%નો વધારો નોંધાયો.
કોમોડિટી માર્કેટમાં આ અહેવાલ લખાય છે, ત્યારે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ પ્રતિ બેરલ 110 ડોલરના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. જોકે આ ગયા અઠવાડિયાના સ્તરની સરખામણીમાં થોડો ઘટાડો સૂચવે છે, તેમ છતાં તે તેની લાંબા ગાળાની સરેરાશથી ઉપર જળવાઈ રહ્યું છે. અગાઉના આખા અઠવાડિયા દરમિયાન ઘટાડો નોંધાયા બાદ સોનાના ભાવમાં 0.31%નો સામાન્ય વધારો જોવા મળ્યો. 24-કેરેટ સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 1,38,920 રૂપિયાના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 1,81,647 રૂપિયા નોંધાયો હતો.
અન્ય એશિયન બજારોની વાત કરીએ તો, જાપાનનો Nikkei 225 ઇન્ડેક્સ 0.04% વધીને 63,380 પર, હોંગકોંગનો Hang Seng 0.22% વધીને 23,345 પર અને દક્ષિણ કોરિયાનો KOSPI 2.23% વધીને 5,861 પર પહોંચ્યો હતો. જોકે, સિંગાપોરનો Straits Times 1.64% ઘટીને 5,288 પર આવી ગયો, જ્યારે તાઇવાનનો Weighted Index 0.68% ઘટીને 44,903 પર રહ્યો.
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