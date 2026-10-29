શેરબજારની ધીમી શરૂઆત; ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં નજીવો વધારો
વૈશ્વિક સંકેતોની વચ્ચે, ભારતીય શેરબજારમાં સામાન્ય વધારો જોવા મળ્યો; શરૂઆતી કારોબારમાં સેન્સેક્સ 168 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે ખુલ્યો, જ્યારે નિફ્ટીમાં 45 પોઈન્ટનો વધારો થયો.
Published : October 29, 2026 at 11:00 AM IST
મુંબઈ: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાંથી મિશ્ર સંકેતો અને ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવો વચ્ચે, આજે ભારતીય શેરબજાર સામાન્ય વધારા સાથે ખુલ્યું. શરૂઆતી કારોબારમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને 'ગ્રીન ઝોન'માં (વધારા સાથે) ખુલ્યા હતા. સવારે લગભગ 9:25 વાગ્યે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો સેન્સેક્સ 168 પોઈન્ટ એટલે કે 0.23% વધીને 73,414ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. જ્યારે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો (NSE) નિફ્ટી 45 પોઈન્ટ એટલે કે 0.20%ના વધારા સાથે 22,744ના સ્તરે કારોબાર કરી રહ્યો હતો.
બજારના નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, રોકાણકારો યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના નિવેદનો, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ અને યુએસ બોન્ડ યીલ્ડ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. જ્યાં સુધી નિફ્ટી 22,800ની સપાટીને પાર ન કરે, ત્યાં સુધી બજારમાં જોવા મળતી વર્તમાન તેજી અમુક પસંદગીના શેરો પૂરતી જ સીમિત રહી શકે છે.
માર્કેટનો હાલઃ ક્ષેત્રો અને મુખ્ય શેરો
IT અને ફાર્મામાં ખરીદી: IT સેક્ટરે બજારને ટેકો આપવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી અને તે 0.80%ના વધારા સાથે કારોબાર કરી રહ્યું હતું. ફાર્મા સેક્ટરમાં પણ 0.30%નો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો.
બેંકિંગ અને મીડિયામાં ઘટાડો: બીજી તરફ, ખાનગી બેંકિંગ અને મીડિયા ક્ષેત્રોમાં 'પ્રોફિટ-બુકિંગ' (નફો વસૂલવા માટે વેચવાલી) જોવા મળી હતી. ખાનગી બેંકોના શેરમાં 0.18% અને મીડિયા સેક્ટરમાં 0.16%નો ઘટાડો નોંધાયો હતો, જેના કારણે આ ક્ષેત્રો 'રેડ ઝોન'માં (ઘટાડા સાથે) સરકી ગયા હતા.
સ્મોલ-કેપ અને મિડ-કેપ શેરોનું પ્રદર્શન: મુખ્ય સૂચકાંકોની જેમ જ, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં પણ ખરીદીનો રસ જોવા મળ્યો હતો. 'નિફ્ટી મિડકેપ 100' ઇન્ડેક્સમાં 0.25%નો વધારો થયો હતો, જ્યારે 'નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100' ઇન્ડેક્સ 0.13% વધ્યો હતો.
બજાર પર દબાણ બનાવનારા 3 મોટો કારણો
મોંઘું કાચું તેલ: ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવને કારણે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ પ્રતિ બેરલ આશરે $114.50ની આસપાસ છે, જેના કારણે ભારતીય કંપનીઓ પર ખર્ચનું દબાણ વધી શકે છે.
અમેરિકી ફેડનો નિર્ણય: યુએસ ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દરોમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી, પરંતુ ડિસેમ્બરમાં ફરીથી વ્યાજ દરો વધારવાના સંકેત આપ્યા છે.
બોન્ડ યીલ્ડમાં રેકોર્ડ સ્તરે: અમેરિકામાં 10-વર્ષીની ટ્રેઝરી બોન્ડની યીલ્ડ વધીને 5.02% થઈ ગઈ છે, જેનાથી વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs)નો ઝુકાવ અમેરિકી બજાર તરફ વધવાની શક્યતા છે.
જોકે, અગાઉના સત્રમાં વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs)એ ₹872 કરોડની અને સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DIIs)એ ₹643 કરોડની ચોખ્ખી ખરીદી કરી હતી, જેનાથી બજારને નીચલા સ્તરેથી ટેકો મળ્યો હતો.
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