વૈશ્વિક બજારના મિશ્ર વલણોની ભારતીય શેરબજાર પર ખરાબ અસર, લાલ નિશાનમાં ખુલ્યા નિફ્ટી-સેન્સેક્સ
શરૂઆતના વેપારમાં આઇટી, સિમેન્ટ અને ઑઈલ અને ગેસ શેરોને સૌથી વધુ નુકસાન થયું. નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સ 1% થી વધુ ઘટ્યો
Published : October 27, 2026 at 10:59 AM IST
મુંબઈ: વૈશ્વિક બજારોના મિશ્ર સંકેતો, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે મંગળવારે સ્થાનિક શેરબજાર લાલ નિશાનમાં ખુલ્યું. શરૂઆતના કારોબારમાં બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સેન્સેક્સ 122.37 પોઈન્ટ (0.17%) ઘટીને 73,484.38 પર ખુલ્યો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી પણ 44.40 પોઈન્ટ (0.20%) ઘટીને 22,708.80 પર બંધ રહ્યો.
આ સેક્ટર્સ અસ્થિર રહ્યા
શરૂઆતના કારોબારમાં આઈટી, સિમેન્ટ અને તેલ અને ગેસના શેરોને સૌથી વધુ અસર થઈ. નિફ્ટી આઈટી ઈન્ડેક્સ 1% થી વધુ ઘટ્યો, જ્યારે સિમેન્ટ 0.98% અને તેલ અને ગેસ 0.53% ઘટ્યો.
આશાસ્પદ સેક્ટર્સ: આ બજાર મંદી વચ્ચે, ફાર્મા, હેલ્થકેર અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાં ખરીદી જોવા મળી. નિફ્ટી પીએસયુ બેંક ઈન્ડેક્સ 0.68% ના વધારા સાથે અને ફાર્મા 0.44% ના વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
ટૉપ લૂઝર્સ
નિફ્ટીના હેવીવેઇટ્સમાં, ઇન્ફોસિસ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, TCS, JSW સ્ટીલ અને HCL ટેકના શેર શરૂઆતના વેપારમાં ટૉપ લૂઝર્સ હતા, જેમાં 2.78 ટકા સુધીનો ઘટાડો થયો હતો.
બજાર નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $114 થી ઉપર રહેવા અને યુએસ 10-વર્ષના બોન્ડ યીલ્ડ 4.97% ની આસપાસ રહેવાથી નજીકના ભવિષ્યમાં બજાર માટે મોટો પડકાર ઉભો થાય છે. આ પ્રતિકૂળ આર્થિક પરિસ્થિતિઓને કારણે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવી રહ્યા છે અને બજારથી દૂર રહી રહ્યા છે. જોકે, ભારતીય કંપનીઓના મજબૂત ત્રિમાસિક પરિણામો (Q2) અને સ્થાનિક રોકાણકારો (DII) તરફથી સતત રોકાણપ્રવાહ બજારને ટેકો આપી રહ્યા છે.
નિષ્ણાતો માને છે કે જ્યાં સુધી નિફ્ટી 22,630 ના સ્તરથી ઉપર રહેશે, ત્યાં સુધી બજાર 23,000 અથવા 23,500 તરફ રિકવરીની આશા રાખે છે, જોકે આ સમયગાળા દરમિયાન અસ્થિરતા શક્ય છે.
FII અને DII ડેટા
વિદેશી રોકાણકારો (FII) એ સોમવારે ₹1,462 કરોડના શેરનું ચોખ્ખું વેચાણ કર્યું હતું. તેનાથી વિપરીત, સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ સતત 10મા સત્રમાં ખરીદીનો દોર ચાલુ રાખ્યો હતો, જેમાં ₹2,609 કરોડના શેર ખરીદ્યા હતા.
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