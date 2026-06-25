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ક્રૂડ ઓઇલમાં ઘટાડાના કારણે શેર માર્કેટમાં જોરદાર ઉછાળો, સેન્સેક્સ 400 પોઈન્ટ વધીને ખૂલ્યો

શરૂઆતના કારોબારમાં ચારેય બાજુ ખરીદી જોવા મળી. મોટાભાગના સૂચકાંકો લીલા નિશાનમાં ટ્રેડ કરતા જોવા મળ્યા.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 10:33 AM IST

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મુંબઈ: ગુરુવારે ભારતીય શેરબજાર નોંધપાત્ર વધારા સાથે ખુલ્યું, જેનું મુખ્ય કારણ સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતો અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો હતો. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના પ્રારંભિક શાંતિ કરાર બાદ વૈશ્વિક તેલ પુરવઠા અંગેની ચિંતાઓ ઓછી થઈ, જેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $70 સુધી ઘટી ગયા. આ રાહતથી ઓમાન અને ઈરાન વચ્ચે સ્થિત સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ દ્વારા સામાન્ય તેલ ટેન્કરની અવરજવર પુનઃસ્થાપિત થઈ જેનાથી સ્થાનિક બજારની ધારણા મજબૂત બનીઓ.

મુખ્ય સૂચકાંકોનું પ્રદર્શન
શરૂઆતના સમયે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, 400 પોઈન્ટ (0.52%) વધીને 77,391.07 પર ખુલ્યો. તેવી જ રીતે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 24,125.85 પર ખુલ્યો, જેમાં 100 પોઈન્ટથી વધુનો વધારો નોંધાયો.

ક્ષેત્રીય અને વ્યાપક બજાર પ્રદર્શન
શરૂઆતના ટ્રેડમાં વ્યાપક ખરીદી જોવા મળી, જેમાં મોટાભાગના ક્ષેત્રીય સૂચકાંકો લીલા રંગમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. આ તેજીનું નેતૃત્વ નિફ્ટી રિયલ્ટી અને નિફ્ટી ઓટો સૂચકાંકોએ કર્યું હતું, બંને સૂચકાંકોમાં 1% સુધીનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. નિફ્ટી પીએસયુ બેંક, નિફ્ટી આઇટી, નિફ્ટી ફાર્મા, નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ અને એફએમસીજી સૂચકાંકોમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો.

બીજી તરફ, આજે મેટલ શેરોમાં પ્રોફિટ-બુકિંગનું પ્રભુત્વ રહ્યું. શરૂઆતના સત્રમાં નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ એકમાત્ર મુખ્ય નુકસાનવાળુ ક્ષેત્ર હતું, જેમાં 0.56% ઘટાડો થયો હતો. શરૂઆતના વેપાર દરમિયાન હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન, ઓએનજીસી, ઇન્ફોસિસ, ટાટા સ્ટીલ અને કોલ ઇન્ડિયા જેવી મુખ્ય કંપનીઓના શેરમાં વેચાણનું દબાણ જોવા મળ્યું. જોકે, સ્મોલ-કેપ અને મિડ-કેપ શેરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. નિફ્ટી માઇક્રોકેપ 250 અને નિફ્ટી મિડકેપ 100 સૂચકાંકોમાં અનુક્રમે 0.87 ટકા અને 0.63 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો.

બજાર નિષ્ણાતો શું કહે છે?
બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે જ્યાં સુધી નિફ્ટી 24,000 ના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરથી ઉપર રહેશે ત્યાં સુધી ટેકનિકલ વલણ હકારાત્મક રહેશે. નકારાત્મક બાજુએ, બજારને તાત્કાલિક સપોર્ટ 23900 પર છે, ત્યારબાદ 23,750-23,970 રેન્જમાં મજબૂત સપોર્ટ છે. જો નિફ્ટી 24,090-24,150 રેઝિસ્ટન્સ ઝોનને પાર કરે છે અને તેનાથી ઉપર ટકી રહે છે, તો તે શોર્ટ-કવરિંગને કારણે 24,300 ના સ્તર તરફ વધી શકે છે.

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