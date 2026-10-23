શેરબજારમાં મોટો હડકંપ: લીલા નિશાનમાં ખુલ્યા બાદ અચાનક થયો કડાકો
વૈશ્વિક સ્તરે નબળા સંકેતો હોવા છતાં, ભારતીય શેરબજાર આજે સકારાત્મક વલણ સાથે ખુલ્યું હતું, પરંતુ ત્યાર બાદ મોટુ ગાબડું પડ્યું હતું.
Published : October 23, 2026 at 11:06 AM IST
મુંબઈ: વૈશ્વિક સ્તરે નબળા સંકેતો હોવા છતાં, ભારતીય શેરબજાર આજે સકારાત્મક વલણ સાથે ખુલ્યું હતું, પરંતુ ત્યાર બાદ મોટુ ગાબડું પડ્યું હતું. આઈટી (IT) સેક્ટરના શેરોમાં ભારે ખરીદીને કારણે સ્થાનિક બજારને મોટો ટેકો મળ્યો છે. બીએસઈ સેન્સેક્સ (BSE Sensex) 400 પોઈન્ટથી વધુના ઉછાળા સાથે 73,665.64ના સ્તરે ખુલ્યો, જ્યારે એનએસઈ નિફ્ટી (NSE Nifty) પણ તેજી સાથે શરૂ થઈને 22,742.20ના સ્તરે પહોંચી ગઈ હતી.
સવારે 10 વાગ્યા સુધી, સેન્સેક્સ 34.75 અંક કાં તો 0.05 ટકા વધીને 73,284.14 પર પહોંચી ગયો, જ્યારે નિફ્ટી 73.70 અંક કાં તો 0.32 ટકા ઘટીને 22,613.95 પર આવી ગયો.
આઈટી સેક્ટરે સંભાળી કમાન
આજના બજારના શરૂઆતી ઉછાળા પાછળ ટેક્નોલોજી સેક્ટરે રફ્તાર આપી છે. સવારના કારોબારમાં 'નિફ્ટી આઈટી' (Nifty IT) ઇન્ડેક્સમાં લગભગ 3%નો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. આ ઉપરાંત, ટેલિકોમ અને ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રના શેરોમાં પણ ખરીદીનો રસ જોવા મળી રહ્યો છે. બીજી તરફ, મેટલ અને રિયલ્ટી ક્ષેત્રના શેરોમાં 1% સુધીનો ઘટાડો નોંધાયો છે.
બજાર માટે શું છે સારા અને ખરાબ સમાચાર?
ક્રૂડ ઓઈલ બની સમસ્યા: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ (કાચું તેલ) વધીને પ્રતિ બેરલ 114 ડોલર પર પહોંચી ગયું છે. ભારત માટે આ ખૂબ જ ખરાબ સમાચાર છે, કારણ કે તેનાથી દેશના ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે અને મોંઘવારી વધી શકે છે.
રૂપિયા અને બોન્ડ યીલ્ડના મોરચે રાહત: સકારાત્મક બાબત એ છે કે, અમેરિકી ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો મજબૂત થઈને 94.70ના સ્તરે પહોંચ્યો છે. આ સાથે જ, યુએસ બોન્ડ યીલ્ડ ઘટીને 4.96 ટકા થઈ ગઈ છે. આ પરિબળોને કારણે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs) બજારમાંથી મોટી માત્રામાં મૂડી પાછી ખેંચી રહ્યા નથી.
આવતા સપ્તાહે બજારમાં આવશે તેજી!
બજારના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, આવતા અઠવાડિયે શેરબજારમાં નોંધપાત્ર તેજી જોવા મળી શકે છે. ખાસ નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે, છેલ્લા બે દિવસમાં રોકાણકારોએ 'જિયો પ્લેટફોર્મ્સ' (Jio Platforms)ના આઈપીઓ (IPO)માં રેકોર્ડબ્રેક 3.79 લાખ કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતું. તેમાંથી જે લોકોને શેર નહીં મળે, તેમના ૩ લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ આવતા સોમવાર સુધીમાં ફરીથી નાણાકીય વ્યવસ્થામાં પાછી આવી જશે. બજારમાં આવનારી આ મોટી કેશ (liquidity) બજારને નવું બૂસ્ટર પૂરી પાડશે તેવી અપેક્ષા છે.
બીજી તરફ, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ (FIIs) 3,459 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચ્યા હતા, જ્યારે ભારતીય સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ (DIIs)એ 2,891 કરોડ રૂપિયાની ખરીદી કરીને બજારને ટેકો આપ્યો હતો.
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