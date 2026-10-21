શેરબજારમાં તેજીનો માહોલ; સેન્સેક્સમાં લગભગ 695 પોઈન્ટનો ઉછાળો, નિફ્ટી 23,000ને પાર
IT શેરોમાં મજબૂત ખરીદી અને વૈશ્વિક સ્તરેથી મળેલા સકારાત્મક સંકેતોને પગલે, સેન્સેક્સ 695 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 200 પોઈન્ટ ઉછળ્યા હતા...
Published : October 21, 2026 at 11:44 AM IST
મુંબઈ: આજે સવારે ભારતીય શેરબજારમાં ફરી તેજી જોવા મળી છે. ગ્લોબલ માર્કેટના સકારાત્મક સંકેતો અને આઈટી (IT) શેરોમાં મજબૂત ખરીદીને પગલે, દેશના બંને મુખ્ય સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી આજે લગભગ 1 ટકાના વધારા સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે. અગાઉના સત્રમાં જોવા મળેલી નરમાઈ બાદ, આ તેજીએ રોકાણકારોનો આત્મવિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં જોરદાર ઉછાળો
સવારના કારોબારમાં બૉમ્બે સ્ટૉક એક્સચેન્જ (BSE)નો સેન્સેક્સ 695 અંક એટલે કે 0.94 ટકાના ઉછાળા સાથે 74,548.69ના સ્તરે પહોંચી ગયો. આ પહેલા પાછલા કારોબારી સત્રમાં સેન્સેક્સ 73,852.90 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે બીજી તરફ નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી પણ લગભગ 200 અંક એટલે કે 0.86 ટકાના વધારા સાથે 23,086.95ના સ્તર પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
બજારની શરૂઆત પણ આજે સારી બઢત સાથે થઈ હતી. સેન્સેક્સ સવારે 485 અંકોની તેજી સાથે 74,337.93 પર ખુલ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 127 અંકોની બઢત સાથે 23,016.00ના પાર ઓપન થયો હતો.
ગ્લોબલ એઆઈ (AI) પરિણામથી આઈટી શેરોમાં રોનક
આજના ઉછાળા પાછળનું મુખ્ય કારણ યુએસ બજાર છે, જેને ત્યાંની અગ્રણી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) કંપનીઓના શાનદાર ત્રિમાસિક પરિણામોનું સમર્થન મળ્યું છે. આ મજબૂત કામગીરીને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ટેક શેરોમાં રોકાણકારોનો રસ ફરી જાગૃત થયો છે. ભારતીય બજારોમાં, આજે 'નિફ્ટી IT' (Nifty IT) અને 'મિડ/સ્મોલ-કેપ IT' ઈન્ડેક્સ સૌથી આગળ દોડી રહ્યા છે. IT ક્ષેત્ર ઉપરાંત, જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો, સિમેન્ટ અને ઓઈલ એન્ડ ગેસ ક્ષેત્રના શેરોમાં પણ જોરદાર ખરીદી જોવા મળી રહી છે. બીજી તરફ, મીડિયા અને કેમિકલ ક્ષેત્રો દબાણ હેઠળ છે અને હાલમાં ઘટાડા સાથે (લાલ નિશાનમાં) ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
બજારના નિષ્ણાતોની સલાહ
બજારના નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, બીજા ત્રિમાસિક ક્વાર્ટર (Q2)ના પરિણામોની સીઝન સકારાત્મક શરૂઆત સાથે આગળ વધી રહી છે, જેનાથી બજારને સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. જોકે, કાચા તેલના વધતા ભાવ અને યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં થયેલો ઉછાળો ઊંચા સ્તરે બજાર પર દબાણ લાવી શકે છે. નિષ્ણાતોના મતે, બજારનો વર્તમાન મિજાજ 'તેજીમાં વેચાણ' (selling into rallies) કરવાની તરફેણમાં રહી શકે છે; તેમ છતાં, સ્થાનિક સ્તરે મજબૂત લિક્વિડિટી (liquidity) અને IT તથા બેંકિંગ શેરોમાં આકર્ષક વેલ્યુએશનને કારણે, સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DIIs) જોરદાર ખરીદી કરી રહ્યા છે. આંકડા દર્શાવે છે કે, અગાઉના સત્રમાં, જ્યાં વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs)એ ₹1,148 કરોડના શેર વેચ્યા હતા, ત્યાં સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DIIs)એ બજારને ટેકો આપવા માટે ₹3,200 કરોડની નોંધપાત્ર ખરીદી કરીને બજારને સંભાળ્યુ હતું.
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