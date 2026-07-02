લીલા નિશાનમાં ખુલ્યું શેર માર્કેટ: ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટના સેન્સેક્સ 300 પોઈન્ટ ઉછ્ળો, નિફ્ટીમાં પણ તેજી
ક્રૂડ ઓઇલમાં ઘટાડો અને જૂનમાં બંમ્પર ઓટો વેચાણથી આજે શેર માર્કેટ લીલા નિશાનમાં ખૂલ્યું હતું.
Published : July 2, 2026 at 10:44 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં આજે શરૂઆતના કારોબારમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી રહી છે. બંને મુખ્ય બજાર સૂચકાંકો વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ આશરે 300 પોઈન્ટ વધીને 77,218.78 ના સ્તરે પહોંચ્યો છે. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) બેન્ચમાર્ક નિફ્ટી 86 પોઈન્ટ વધીને 24,092.05 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. આ બજારના ઉછાળા પાછળના મુખ્ય પરિબળોમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો, વાહનોનું વેચાણ વધવું અને મજબૂત કોર્પોરેટ કમાણીની અપેક્ષાઓ છે.
બજારમાં તેજી માટે 3 મુખ્ય કારણો
સસ્તું ક્રૂડ ઓઈલ: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ 1% થી વધુ ઘટીને $70.65 પ્રતિ બેરલ થયો છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઓછા થવાથી ભારતના ખર્ચમાં ઘટાડો થશે અને ફુગાવાને કાબુમાં લેવામાં મદદ મળશે.
બમ્પર વાહન વેચાણ: જૂનમાં દેશમાં વાહનોનું વેચાણ ખૂબ સારું રહ્યું. કાર અને અન્ય પેસેન્જર વાહનોના વેચાણમાં 24.1% નો નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો, જે દેશભરમાં ગ્રાહક ખર્ચમાં મજબૂત વધારો દર્શાવે છે.
નફાની અપેક્ષાઓ: વિશ્લેષકો માને છે કે બેંકો અને ડિજિટલ કંપનીઓ વર્ષના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં મજબૂત નફો નોંધાવે તેવી શક્યતા છે. પરિણામે, રોકાણકારો ઉત્સાહપૂર્વક રોકાણ કરી રહ્યા છે.
આઈટી ક્ષેત્રમાં મજબૂત ખરીદી
આઈટી ક્ષેત્રના શેર આજના ટ્રેડિંગમાં તેજીમાં આગળ વધી રહ્યા છે, જે 3% થી વધુ વધ્યો છે. વધુમાં, મોબાઇલ કંપનીઓ, મેટલ કંપનીઓ અને રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓના શેરમાં નોંધપાત્ર ખરીદીનો રસ જોવા મળી રહ્યો છે. બીજી બાજુ, જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને મીડિયા કંપનીઓના શેરમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. નીચા ટ્રેડિંગમાં મુખ્ય શેરોમાં NTPC, બજાજ ફાઇનાન્સ, ONGC અને ભારતી એરટેલનો સમાવેશ થાય છે, જે બધા લગભગ 1% ઘટ્યા છે.
ચોમાસા પર નજર રહેશે
વૈશ્વિક બજારોની વાત કરીએ તો, આજે એશિયામાં મિશ્ર વલણ છે. જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયાના બજારો નીચા ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છે, જ્યારે હોંગકોંગના બજારોમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. યુએસ બજારો પણ ગઈકાલે નીચા બંધ થયા. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ બજારમાં તેજી ચાલુ રહેશે કે કેમ તે દેશમાં ચોમાસાના પ્રદર્શન પર આધાર રાખે છે, કારણ કે અત્યાર સુધી ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદ અપેક્ષાઓ કરતાં ઓછો રહ્યો છે.
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