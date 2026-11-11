શેરબજારમાં જોરદાર તેજી, સેન્સેક્સ 1326 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, રૂપિયો પણ મજબૂત થયો
આજે બુધવારે ભારતીય શેરબજાર જબરદસ્ત ઉછાળા સાથે ખુલ્યું છે, આ પહેલા મંગળવારે સેન્સેક્સ 81,106.65 પર બંધ થયો હતો.
Published : November 11, 2026 at 10:22 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે એટલે કે આજે બુધવારે બજાર ભારે ઉછાળા સાથે ખુલ્યું છે., શરૂઆતના કારોબારમાં સેન્સેક્સ 1,097.33 પોઈન્ટ ઉછળીને 82,186.92 પર પહોંચ્યો. નિફ્ટી પણ 274.30 પોઈન્ટ વધીને 25,317.55 પર પહોંચ્યો. સવારે 9:40 વાગ્યે, BSE સેન્સેક્સ 1,326.21 પોઈન્ટ અથવા 1.64% વધીને 82,432.86 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.
ડોલર સામે રૂપિયો 7 પૈસા મજબૂત થયો
બુધવારે શરૂઆતના કારોબારમાં અમેરિકન ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો 7 પૈસા વધીને 93.70 પર પહોંચ્યો. વિદેશી મૂડી પ્રવાહ ચાલુ રહેવાથી, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નરમાઈ અને ભૂરાજકીય વાતાવરણમાં સુધારો થવાથી રૂપિયાની મજબૂતાઈમાં ફાળો મળ્યો. ફોરેક્સ વેપારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, મહિનાઓની સાવચેતીભરી ભાગીદારી અને મોટા ઉપાડ પછી, વિદેશી રોકાણકારો ધીમે ધીમે સ્થાનિક બજારમાં પાછા ફરી રહ્યા છે.
રૂપિયો નાણાકીય વર્ષ 27 માં એશિયાના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા ચલણોમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે જો વિદેશી ભંડોળનો પ્રવાહ ચાલુ રહેશે, તો તે બાહ્ય અનિશ્ચિતતાઓ સામે નોંધપાત્ર રક્ષણ પૂરું પાડી શકે છે.
આંતરબેંક વિદેશી વિનિમય બજારમાં, રૂપિયો 93.71 ની આસપાસ ખુલ્યો, પછી સોમવારે તેના બંધ સ્તરથી 7 પૈસા વધીને 93.70 થયો.
મંગળવારે, 'દિવાળી બલિપ્રતિપદા' ના કારણે સ્થાનિક ઇક્વિટી, ચલણ અને દેવા બજારો બંધ રહ્યા. સોમવારે, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 21 પૈસા વધીને 93.77 થયો હતો.
ડોલર ઈન્ડેક્સમાં મજબૂતાઈ
આ દરમિયાન ડૉલર ઈન્ડેક્સ, જે 6 ચલણીના બાસ્કેટની સરખામણીમાં ગ્રીનબેકની શક્તિને માપે છે, 0.03 ટકા વઘીને 102.26 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. વેશ્વિક ઓઈલ બેંચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફ્યૂચર્સ ટ્રેડમાં 1.01 ટકા વધીને 92.14 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો.
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