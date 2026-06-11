પશ્ચિમ એશિયા સંકટ વચ્ચે શેર માર્કેટ લાલ નિશાનમાં ખૂલ્યું: સેન્સેક્સ 358 પોઈન્ટ તૂટ્યો, નિફ્ટી પણ નીચે ખૂલ્યો
શરૂઆતની કારોબારમાં BSE સેન્સેક્સ 358.54 પોઈન્ટ તૂટીને 73,624.64 પર આવી ગયો છે. રૂપિયો પણ ડોલર સામે 35 પૈસા નબળો પડ્યો.
Published : June 11, 2026 at 10:26 AM IST
મુંબઈ: વૈશ્વિક બજારોમાં મંદી અને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે આજે સ્થાનિક શેરબજારો તીવ્ર ઘટાડા સાથે ખુલ્યા. શરૂઆતના કારોબારમાં, BSE સેન્સેક્સ અને NSE નિફ્ટી બંને લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ થતા જોવા મળ્યા. આ ઘટાડાથી રોકાણકારોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીની સ્થિતિ
આજે સવારે શરૂઆતના કારોબાર દરમિયાન, 30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 358.54 પોઈન્ટ ઘટીને 73,624.64 ના સ્તરે પહોંચ્યો. દરમિયાન, 50 શેરો ધરાવતો NSE નિફ્ટી પણ 117 પોઈન્ટ ઘટીને 23,098.30 ના સ્તરે પહોંચ્યો. બજાર વિશ્લેષકો સૂચવે છે કે જો નિફ્ટી 23,000 ના મુખ્ય સપોર્ટ સ્તરને જાળવી રાખવામાં નિષ્ફળ જાય, તો બજારમાં વધુ તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળી શકે છે.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો અને મજબૂત અમેરિકન ચલણને કારણે, રૂપિયો યુએસ ડોલર સામે 35 પૈસા નબળો પડીને 95.60 ના રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો. વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા સતત વેચવાલી બજાર પર દબાણ લાવી રહી છે.
ઘટાડાના મુખ્ય કારણો
બજારના નિષ્ણાતોના મતે, આજના તીવ્ર ઘટાડા પાછળ ચાર મુખ્ય કારણો છે:
અમેરિકા-ઈરાન તણાવ: ઈરાની લક્ષ્યો સામે અમેરિકા દ્વારા તાજેતરમાં કરવામાં આવેલી લશ્કરી કાર્યવાહીથી મધ્ય પૂર્વમાં અનિશ્ચિતતા વધી છે, જેના કારણે બંને દેશો વચ્ચે મોટા સંઘર્ષનો ભય વધુ ઘેરો બન્યો છે.
કાચા તેલના ભાવમાં વધારો: યુદ્ધના ભય વચ્ચે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ 1.70 ટકા વધીને $94.68 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયા. ભારત તેની મોટાભાગની તેલ જરૂરિયાતો આયાત કરે છે, તેથી મોંઘુ તેલ દેશના અર્થતંત્ર માટે નોંધપાત્ર ખતરો છે.
અમેરિકાનો ફુગાવો વધતો ગયો: અમેરિકામાં ગ્રાહક ફુગાવો ત્રણ વર્ષના ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો છે. પરિણામે, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષાઓ ઓછી થઈ ગઈ છે.
વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા વેચાણ: વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) ભારતીય બજારમાંથી સતત ભંડોળ પાછું ખેંચી રહ્યા છે. એક્સચેન્જ ડેટા અનુસાર, વિદેશી રોકાણકારોએ છેલ્લા ટ્રેડિંગ સત્રમાં જ ₹2,124.98 કરોડના શેર વેચ્યા હતા.
કયા શેર ઘટ્યા હતા અને કયા શેરોએ પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું?
સેન્સેક્સની ટોચની 30 કંપનીઓમાં, IT ક્ષેત્રના શેરોને સૌથી વધુ ફટકો પડ્યો. HCL Tech, Infosys, Tech Mahindra અને TCS ના શેર લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વધુમાં, Trent ના શેરમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો.
જોકે, આ ઘટાડા વચ્ચે, કેટલીક કંપનીઓના શેરમાં વધારો જોવા મળ્યો. પાવર ગ્રીડ, ICICI બેંક, ભારતી એરટેલ અને ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (IndiGo) એ ઉપર તરફ વલણ દર્શાવ્યું.
વૈશ્વિક બજારોની અસર
યુએસ અને એશિયન બજારોમાં નબળાઈની સીધી અસર ભારતીય બજાર પર પડી છે. યુએસ બજારો પાછલા સત્રમાં તીવ્ર ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા, જેમાં ડાઉ જોન્સ ઇન્ડેક્સ 950 પોઈન્ટથી વધુ ગગડ્યો હતો. આજે સવારે એશિયન બજારોમાં પણ આવો જ ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો હતો; જાપાનના નિક્કી, દક્ષિણ કોરિયાના KOSPI અને હોંગકોંગના હેંગ સેંગ સૂચકાંકો પણ નોંધપાત્ર ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
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