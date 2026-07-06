તેજી સાથે ખુલ્યું શેરબજાર, સેન્સેક્સમાં 312 પોઈન્ટનો ઉછાળો, નિફ્ટી 24,350ને પાર
ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શેરબજારમાં આંશિક તેજી જોવા મળી રહી છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.
Published : July 6, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : July 6, 2026 at 10:18 AM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શેરબજારમાં આંશિક તેજી જોવા મળી રહી છે. ત્યારે સવારે ખુલ્લે બજારમાં સામાન્ય તેજી જોવા મળી, જેના કારણે રોકાણકારોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. આજે સેન્સેક્સમાં 312 પોઈન્ટનો ઉછાળો જોવા મળ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 24350 ને પાર થયો, કોટક બેંકના શેર્સ ઘટ્યા જ્યારે એક્સિસ બેંક, HDFC બેંકના શેર વધ્યા.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંનેમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. BSE-30 ઇન્ડેક્સ આશરે 176 પોઇન્ટના ઉછાળા સાથે 77,941 પર ખુલ્યો. જ્યારે NSE નિફ્ટી-50 પણ આશરે 36 પોઇન્ટના ઉછાળા સાથે 24,307 પર ખુલ્યો. અગાઉ, શુક્રવાર, કારોબારી સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે, શેરબજાર માટે મજબૂતીનો દિવસ બની રહ્યો. IT, રિયલ એસ્ટેટ અને ફાર્માસ્યુટિકલ અને હેલ્થકેર શેરોમાં મજબૂતાઈએ બજારને નોંધપાત્ર ટેકો આપ્યો. શુક્રવારે સેન્સેક્સ 77,763 પર બંધ થયો હતો.
એશિયન બજારો પર એક નજર
સોમવારે એશિયન બજારોમાં વધઘટ ચાલુ રહી. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ રહ્યો. પરિણામે, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના પ્રકાશન પહેલા રોકાણકારો સાવચેતી રાખી રહ્યા છે. જાપાની શેરબજારની વાત કરીએ તો, નિક્કી 225 0.25% ઘટ્યો. હાલમાં, તે લાલ રંગમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. દક્ષિણ કોરિયન બજાર પણ આવી જ સ્થિતિમાં છે.
યુએસ શેરબજાર વિશે જાણો:
અમેરિકાના 250મા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે 3 જુલાઈના રોજ શેરબજાર બંધ રહ્યું હતું. ડાઉ જોન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજ (DJI) લગભગ 0.10% વધ્યો. Nasdaq-100 ફ્યુચર્સ પણ 1.13%ના વધારા સાથે ખુલ્યા. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ છે. વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ ક્રૂડ ફ્યુચર્સ 47% ઘટીને 68.37 USD પર છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ $71.70 USD પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે.