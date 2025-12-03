સેન્સેક્સ 190 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી પણ 26000ની નીચે, રૂપિયો રેકોર્ડ નીચલા સ્તરે 90ને પાર થયો

ETV Bharat / business

પહેલીવાર અમેરિકન ડૉલર સામે રૂપિયો 90ને પાર, ભારતીય કરન્સી ઓલ ટાઇમ લૉ લેવલ પર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 3, 2025 at 10:10 AM IST

મુંબઈ: ભારતીય બજારમાં ફ્લેટ શરૂઆત થઇ છે. મળતા-જુલતા ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે 3 ડિસેમ્બરે ભારતીય ઇન્ડેક્સ ધીમી શરૂઆત સાથે ખુલ્યા છે. સેન્સેક્સ 31.78 અંક એટલે કે 0.04 ટકાના વધારા સાથે 85,170.05ના સ્તર પર વેપાર કરી રહ્યું છે જ્યારે નિફ્ટી 10.45 અંક એટલે કે 0.03 ટકાના ઘટાડા સાથે 0.03ના સ્તર પર વેપાર કરી રહ્યું છે.

જોકે, એશિયન બજારમાં રોનક જોવા મળી હતી. ટેક શેરોમાં તેજીને કારણે અમેરિકન બજારમાં કાલે રિકવરી જોવા મળી. ડાઓ 190 પોઇન્ટ તો નેસ્ડેક 140 અંક ચઢીને બંધ થયો હતો. આ વચ્ચે ક્રૂડની કિંમતમાં નબળાઇ આવી હતી.

રૂપિયો નવા રેકોર્ડ નીચલા સ્તર પર ખુલ્યો, 90ને પાર

ભારતીય રૂપિયો બુધવારે 89.96 પર ખુલ્યો અને મંગળવારે 89.87ના બંધ સ્તરના મુકાબલે 90.05 પ્રતિ ડૉલરના નવા રેકોર્ડના નીચલા સ્તર પર પહોંચી ગયો છે.

નવેમ્બરમાં ક્લાયન્ટ એક્વિજિશન,F&O માર્કેટ શેરમાં ઘટાડા બાદ એન્જલ વનના શેર 4% તૂટ્યા

એન્જલ વન લિમિટેડના શેર બુધવારે 3 ડિસેમ્બરે તૂટ્યા હતા જ્યારે કંપનીએ નવેમ્બર માટે પોતાનું બિઝનેસ અપડેટ જણાવ્યું હતું. કંપનીનું ગ્રૉસ ક્લાયન્ટ એક્વિજિશન 0.5 મિલિયન હતું અથવા 5 લાખ, ગત મહિના કરતા 11.1% ઓછુ રહ્યું અને ગત વર્ષે નવેમ્બરથી 16.6% ઓછુ હતું. તેનો ક્લાયન્ટ બેઝ ઓક્ટોબરથી 1.5% વધ્યો જ્યારે નવેમ્બરમાં આ ગત વર્ષ કરતા 21.9% વધીને 35.08 મિલિયન થયો હતો. એન્જલ વનના ઓર્ડર ઘટીને 117.3 મિલિયન થઇ ગયા હતા જે ગત મહિના અને વર્ષ કરતા ક્રમશ: 12.3% અને 10.4% ઓછા છે. તેના એવરેજ ડેઇલી ઓર્ડર પણ ઘટીને 6.17 મિલિયન થઇ ગયા છે જે ઓક્ટોબરથી 7.7% અને ગત વર્ષે નવેમ્બરમાં 15.1 % ઓછા છે.

કોરોના રેમેડીઝનો IPO 8 ડિસેમ્બરે ખુલશે, OFS માટે પ્રાઇઝ બેન્ડ 655 કરોડ નક્કી કરવામાં આવી

ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની કોરોના રેમેડીઝનો ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ (IPO) 8 ડિસેમ્બરે સબ્સક્રિપ્શન માટે ખુલશે અને 10 ડિસેમ્બર સુધી બિડિંગ થશે. એન્કર બુક શુક્રવાર 5 ડિસેમ્બરે ખુલશે. કંપનીએ દરેક શેર માટે 1,008થી 1,062ની ફિકસ્ડ પ્રાઇઝ બેન્ડ નક્કી કરી છે જેમાં દરેક શેરની ફેસ વેલ્યૂ 10 રૂપિયા છે.

રિટેલ ઇન્વેસ્ટર ઓછામાં ઓછા 14 શેરના એક લોટ માટે એપ્લાય કરી શકે છે જેના માટે ઉપરી લેવલ પર 14,868નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડશે. તે બાદ 14 શેરોના મલ્ટીપલમાં બિડ લગાવવામાં આવી શકે છે.

