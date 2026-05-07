શેર માર્કેટમાં નિરસ શરૂઆત, રોકાણકારો સાવધાન, નિફ્ટી બેંક લાલ નિશાનમાં

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 11:03 AM IST

મુંબઈ: વિદેશી ભંડોળના સતત બહાર નીકળવાના પ્રવાહ અને વધતી જતી ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતાઓને કારણે રોકાણકારો દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા સાવચેતીભર્યા વલણ વચ્ચે, ગુરુવારે શરૂઆતના કારોબારમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી સૂચકાંકોમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો.

30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ શરૂઆતના કારોબારમાં 160.24 પોઈન્ટ ઘટીને 77,798.28 પર પહોંચ્યો. દરમિયાન, 50 શેરો ધરાવતો NSE નિફ્ટી 30.25 પોઈન્ટ ઘટીને 24,300.70 પર પહોંચ્યો. ત્યારબાદ, બંને સૂચકાંકોમાં વધ-ઘટ સાથે ટ્રેડ થતા રહ્યા.

30 સેન્સેક્સ કંપનીઓમાં, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, અદાણી પોર્ટ્સ, પાવર ગ્રીડ, ટેક મહિન્દ્રા અને સન ફાર્માના શેરમાં ઘટાડો નોંધાયો. તેનાથી વિપરીત, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા, એટરનલ, ટાટા સ્ટીલ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, ICICI બેંક અને મારુતિના શેરમાં વધારો જોવા મળ્યો. વૈશ્વિક ઓઇલ બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ, 0.77 ટકા વધીને US$ 102 પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.

જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના ચીફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજિસ્ટ વી.કે વિજયકુમારે જણાવ્યું હતું કે, "મધ્ય પૂર્વમાં રાજકીય ઉથલપાથલ ઘણા સમયથી ચાલી રહી છે, અને પરિણામે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં પણ અસ્થિરતા જોવા મળી રહી છે. બજાર આશા અને ભય વચ્ચે ફરતું રહે છે, અને સંકટનો નિર્ણાયક ઉકેલ ન આવે ત્યાં સુધી આ પરિસ્થિતિ ચાલુ રહી શકે છે."

એશિયન બજારોમાં, દક્ષિણ કોરિયાનો બેન્ચમાર્ક કોસ્પી, શાંઘાઈનો SSE કમ્પોઝિટ ઇન્ડેક્સ અને હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ ઇન્ડેક્સ ઊંચા ટ્રેડિંગમાં હતો. બુધવારે યુએસ બજારો વધારા સાથે બંધ થયા. ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ અને વેલ્થ-ટેક ફર્મ એનરિચ મનીના CEO પોનમુડી આરએ જણાવ્યું હતું કે, "ઘરેલું મોરચે, ઊર્જાની કિંમતોમાં નરમી અને અનુકૂળ વૈશ્વિક સંકેતો ટૂંકા ગાળાના પડકારોને ઘટાડવામાં મદદ કરી રહ્યા છે, જેનાથી સકારાત્મક માહોલ મજબૂત થઈ રહ્યો છે. જો કે, જ્યારે રોકાણકારોનો દ્રષ્ટિકોણ આશાવાદી થઈ ગયો છે, છતાં તેઓ સાવધાન છે અને આગામી ઘટનાક્રમ પર નજર રાખી રહ્યા છે - ખાસ કરીને ઈરાનના પ્રતિભાવ અને તેલના ભાવમાં કોઈપણ નવા વધઘટ અથવા ભૂ-રાજકીય પરિસ્થિતિઓ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે."

ગુરુવારે શરૂઆતના વેપારમાં રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 28 પૈસા ઘટીને 94.77 પર પહોંચ્યો. અમેરિકા અને ઈરાન તણાવ ઓછો કરવા અને વાતચીત ફરી શરૂ કરવાના હેતુથી 14-મુદ્દાના સમજૂતી કરાર (MoU) પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે તેવા અહેવાલો બાદ બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં અચાનક ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આંતરબેંક વિદેશી મુદ્રા વિનિમય બજારમાં, અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 94.77 પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ સ્તરથી 28 પૈસાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. બુધવારે, અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો 69 પૈસા મજબૂત થઈને 94.49 પર બંધ થયો હતો.

