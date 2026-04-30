શેર માર્કેટમાં નબળી શરૂઆત, સેન્સેક્સ 800 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે ખૂલ્યો, નિફ્ટી પણ તૂટ્યો

અમેરિકન ફેડરલ રિઝર્વની અસર ભારતીય શેર માર્કેટ પર પડી, નિફ્ટી અને સેન્સેક્સમાં ઘટાડો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 9:57 AM IST

મુંબઈ: યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા આકરા વલણને કારણે, ગુરુવારે નિફ્ટી 50 અને સેન્સેક્સ નીચા સ્તરે ખુલ્યા. પરિણામે બજાર પર દબાણ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું હતું. શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં, સેન્સેક્સ 821.79 પોઈન્ટ ઘટીને 76,674.57 પર પહોંચ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 287.3 પોઈન્ટ ઘટીને 23,890.35 પર પહોંચ્યો.

નિફ્ટી 50 માં આશરે એક ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જ્યારે સેન્સેક્સમાં 0.91 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો સાથે વ્યાપક બજારો પણ ઘટ્યા. નિફ્ટી રિયલ્ટી અને નિફ્ટી ઓટો પર સૌથી વધુ અસર જોવા મળી. નિફ્ટી કેમિકલ્સ અને નિફ્ટી આઈટી સૂચકાંકોમાં તુલનાત્મક રીતે ઓછો ઘટાડા નોંધાયો.

નોંધનીય છે કે યુએસ ફેડરલ ઓપન માર્કેટ કમિટીએ ફેડરલ ફંડ રેટ માટે ટાર્ગેટને 3.5-3.75 ટકા પર સ્થિર રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. અહેવાલો અનુસાર, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ઇરાનના શાંતિ પ્રસ્તાવને નકારી કાઢ્યો છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નાકાબંધીને વધુ કડક બનાવવાના નિર્દેશો જારી કર્યા છે.

ઇરાનને લગતા આ ઘટનાક્રમને પગલે, બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પ્રતિ બેરલ $120 ની નિર્ણાયક સીમાને વટાવી ગયા છે. આ પરિસ્થિતિ ભારત માટે અનુકૂળ ગણી શકાય નહીં, કારણ કે દેશ તેની ક્રૂડ જરૂરિયાતોના 80 ટકાથી વધુ આયાત કરે છે. એપ્રિલ ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ $122.43 પર ટ્રેડિંગ કરી રહ્યો હતો, જે 3.73 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.

સોના અને ચાંદીના ફ્યુચર્સ અનુક્રમે 0.70 ટકા અને 1.80 ટકાના ઉછાળા સાથે ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા હતા.

મોટાભાગના એશિયન બજારોમાં પણ ટ્રેડિંગ સત્રની શરૂઆત ધીમી રહી. નિક્કી 225 અને હેંગ સેંગ સૂચકાંકો અનુક્રમે 1.24 ટકા અને 0.71 ટકા ઘટ્યા હતા, જ્યારે KOSPI 0.01 ટકાના નજીવા વધારા સાથે બંધ થયા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. શું પેટ્રોલમાં 10 અને ડીઝલમાં 12 રૂપિયાનો થશે વધારો? વાયરલ દાવાઓ પર સરકારે જણાવી હકીકત
  2. FSSAI Draft : પ્લાસ્ટિકને બદલે હવે 'કાગળ'માં આવશે પાન મસાલા, જાણો શું છે સરકારનો નવો પ્લાન

