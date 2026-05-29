અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધવિરામ વાટાઘાટોની અસરથી સેન્સેક્સ 352 પોઈન્ટ વધીને 76,220 પર ખુલ્યો
યુએસ-ઈરાન યુદ્ધવિરામના સંકેતો અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે સેન્સેક્સ ૩૫૨ પોઈન્ટના વધારા સાથે મજબૂત રીતે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
Published : May 29, 2026 at 11:09 AM IST
મુંબઈ : પશ્ચિમ એશિયામાંથી આવતા સકારાત્મક સમાચાર અને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ લંબાવવાની શક્યતાને કારણે આજે ભારતીય શેરબજારોમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. શુક્રવારે શરૂઆતના કારોબારમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને મુખ્ય સૂચકાંકો ઊંચા સ્તરે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે, જેને સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો અને વૈશ્વિક સંકેતોનો ટેકો મળ્યો છે.
સવારના સત્રમાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 352 પોઈન્ટ અથવા 0.46 ટકા વધીને 76,220 ની ઇન્ટ્રાડે હાઈ સપાટીએ પહોંચ્યો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી પણ લગભગ 100 પોઈન્ટ અથવા 0.40 ટકા વધીને 24,002ના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરને પાર કરી ગયો. બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે જો વૈશ્વિક તણાવ ઓછો થાય તો બજાર વધુ મજબૂત બની શકે છે.
આઇટી અને ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રોમાં જોરદાર ખરીદી
આજના કારોબારમાં ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી (આઇટી) ક્ષેત્રમાં સૌથી વધુ તેજી જોવા મળી રહી છે. નિફ્ટી આઇટી ઇન્ડેક્સ 2 ટકાથી વધુના વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. રોકાણકારોએ ટેલિકોમ, હેલ્થકેર, ફાર્મા અને પીએસયુ (સરકારી માલિકીના) બેંકિંગ શેરોમાં પણ મજબૂત રસ દાખવ્યો. રિયલ્ટી, મીડિયા અને મેટલ સૂચકાંકોમાં પણ તેજી સાથે ટ્રેડિંગ થયું.
બીજી તરફ, નફા બુકિંગ અને વેચાણના દબાણને કારણે રસાયણો, ગ્રાહક ટકાઉ વસ્તુઓ અને નાણાકીય સેવાઓના સૂચકાંકોમાં ઘટાડો થયો હતો. આ દરમિયાન, FMCG ક્ષેત્રના શેર લગભગ સ્થિર રહ્યા હતા.
ટોચના નફાખોર અને નુકસાનકર્તાઓ
નિફ્ટીમાં ટોચના ઘટાડા કરનારાઓમાં ભારતી એરટેલ, ONGC, આઇશર મોટર્સ, BEL અને HDFC બેંકનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં શરૂઆતના તબક્કામાં નફામાં વધારો જોવા મળ્યો હતો.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડાથી ભારતીય અર્થતંત્રને રાહત
બજાર નિષ્ણાતો કહે છે કે વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો ભારતીય અર્થતંત્ર અને રૂપિયા માટે મોટી રાહત છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1.24 ટકા ઘટીને $91.55 પ્રતિ બેરલ થયું છે, જ્યારે યુએસ વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ (WTI) ક્રૂડ લગભગ 2 ટકા ઘટીને $87.37 પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો દેશના આયાત બિલમાં ઘટાડો કરશે અને રાજકોષીય ખાધને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરશે.
વૈશ્વિક બજારની સ્થિતિ
આજે એશિયન બજારોમાં ચારે બાજુ તેજી જોવા મળી હતી. જાપાનનો નિક્કી 2 ટકાથી વધુ ઉછળ્યો હતો, જ્યારે હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ અને દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી 3 ટકા સુધીના મોટા વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. અગાઉ, યુએસ બજારો (વોલ સ્ટ્રીટ) પણ વધારા સાથે બંધ થયા હતા, જ્યાં S&P 500 0.58 ટકા અને નાસ્ડેક લગભગ 1 ટકા વધ્યા હતા.
