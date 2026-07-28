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શેરબજારમાં રોનક પાછી આવી; સેન્સેક્સ 152, નિફ્ટી 44 પૉઈન્ટ્સના ઉછાળા સાથે ખુલ્યા

વૈશ્વિક ધોરણે સકારાત્મક સંકેતો અને ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં ઘટાડાને લીધે ભારતીય શેરબજાર વધારા સાથે ખુલ્યું

વૈશ્વિક ધોરણે સકારાત્મક સંકેતો અને ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં ઘટાડાને લીધે ભારતીય શેરબજાર વધારા સાથે ખુલ્યું
વૈશ્વિક ધોરણે સકારાત્મક સંકેતો અને ક્રૂડ ઑઈલના ભાવમાં ઘટાડાને લીધે ભારતીય શેરબજાર વધારા સાથે ખુલ્યું (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 10:44 AM IST

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મુંબઈ: સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતો અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડાને કારણે આજે ભારતીય શેરબજાર મજબૂતી સાથે ખુલ્યું. પશ્ચિમ એશિયામાં ભૂ-રાજકીય તણાવ ઓછો થવાથી રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટમાં સુધારો થયો, જેના કારણે શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં સ્થાનિક બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો - સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી, બંનેમાં વધારો થયો.

બજારના શરૂઆતી આંકડા

પ્રારંભિક ટ્રેડિંગ દરમિયાન, 30 શેરનો બેન્ચમાર્ક સૂચકાંક, BSE સેન્સેક્સ, 152.7 પોઈન્ટ (0.20%) વધીને 76,988.48 પર પહોંચ્યો. દરમિયાન, 50 શેરનો બેન્ચમાર્ક સૂચકાંક, NSE નિફ્ટી, 44.95 પોઈન્ટ (0.19%) વધીને 24,040.90 પર ટ્રેડ થયો. બજારની આ તેજીને કારણે રોકાણકારોની સંપત્તિમાં પણ વધારો થયો.

IT સેક્ટરે સંભાળ્યો મોરચો

આજના ટ્રેડિંગમાં ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી (IT) ક્ષેત્રના શેર્સ સૌથી વધુ મજબૂતી બતાવી રહ્યા છે. ટેક મહિન્દ્રા, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS), ઇન્ફોસિસ અને HCL ટેક જેવી મોટી IT કંપનીઓમાં વ્યાપક ખરીદી જોવા મળી. વધુમાં, FMCG ક્ષેત્રના હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર અને ITCના શેરમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો.

બીજી બાજુ, સિલેક્ટેડ શેરોમાં વેચાણનું દબાણ દેખાયું. ઘટાડો નોંધાવનારા મુખ્ય શેરોમાં ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, NTPC, પાવર ગ્રીડ અને દેશની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI)નો સમાવેશ થાય છે.

ક્રૂડ ઑઇલના ભાવમાં ઘટાડાની અસર

વૈશ્વિક તેલ બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ 1.44 ટકા ઘટીને $87.09 પ્રતિ બેરલ થયો. બજાર વિશ્લેષકોના મતે, આ ભાવ સુધારો ઈરાન સાથે રાજદ્વારી વાટાઘાટો ફરી શરૂ થવાને કારણે થયો છે, જેના કારણે તેલ પુરવઠામાં સંભવિત વિક્ષેપો અંગેની ચિંતાઓ દૂર થઈ છે. ક્રૂડ ઑઇલના ઘટતા ભાવ ભારત માટે ખૂબ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે દેશના આયાત બિલને ઘટાડે છે અને ફુગાવાના દબાણને હળવું કરે છે.

વૈશ્વિક બજારના વલણો

સ્થાનિક બજારમાં તેજી હોવા છતાં, અન્ય એશિયન બજારોમાંથી સંકેતો ખૂબ નિરાશાજનક હતા. દક્ષિણ કોરિયાનો KOSPI ઇન્ડેક્સ 9.34 ટકા ઘટ્યો. વધુમાં, જાપાનનો નિક્કી 225, ચીનનો શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ અને હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ લાલ રંગમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા. દરમિયાન, યુએસ બજારો પાછલા સત્રમાં મિશ્ર વલણ સાથે બંધ થયા હતા.

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