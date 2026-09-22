લીલા નિશાનમાં ખુલ્યું શેરબજાર; સેન્સેક્સમાં 132 પૉઈન્ટ્સનો વધારો, નિફ્ટી 23,450ને પાર
ગ્લોબલ માર્કેટમાંથી સારા સંકેતો અને ક્રૂડ ઑઈલમાં નરમાશને લીધે ભારતીય શેરબજારમાં મજબૂતી દેખાઈ
Published : September 22, 2026 at 10:26 AM IST
અમદાવાદ: વૈશ્વિક બજારોમાંથી પોઝિટિવ સંકેતો અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં થોડી નરમાશ આવવાના કારણે ભારતીય શેરબજારના બંને મુખ્ય ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી મજબૂતી સાથે ઓપન થયા છે. આજના કારોબારના શરૂઆતના સેશનમાં BSE સેન્સેક્સ (Sensex) ગઈકાલના બંધ 74,858.99 સામે આજે 74,901.50 પર ઓપન થયો હતો અને શરૂઆતી મિનિટોમાં જ તે 132 પોઇન્ટથી વધુ ઉછળીને 74,991 ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. બીજી તરફ NSEના નિફ્ટી50 (Nifty 50)એ લીલા નિશાન સાથે 23.454.09 પર ઓપનિંગ કર્યું હતું અને 23,465ની સપાટી વટાવી દીધી હતી. માર્કેટમાં બ્રોડર ઇન્ડેક્સ જેવા કે મિડકેપ અને સ્મોલકેપ પણ પોઝિટિવ ઝોનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
બજારના ઓપનિંગ સેશનમાં અદાણી ગ્રુપના શેરો અને કોલ ઇન્ડિયામાં સારી ખરીદી જોવા મળી છે, જ્યારે આઇટી (IT) સેક્ટરમાં થોડો ઘટાડો નોંધાયો.
ટોપ ગેઈનર્સ
શરૂઆતના સેશનમાં કોલ ઈન્ડિયા 1.50 ટકા જેટલા વધારા સાથે માર્કેટ લીડર રહી. બીજી તરફ અદાણી પોર્ટ્સના શેર્સમાં પણ 1.40 ટકા જેટલો વધારો જોવા મળ્યો. ઈન્ટરગ્લોબ અને ઈન્ડિગોના શેર્સમાં અનુક્રમે 1.24 ટકા અને 0.92 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો.
ટૉપ લૂઝર્સ
બીજી તરફ HCL ટેકના શેર્સમાં 2.22 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો અને તે નિફ્ટીના શેર્સમાં સૌથી વધુ નુકસાનકર્તા શેર તરીકે ઊભરી આવ્યો. આ ઉરાંત ટેક મહિન્દ્રાના શેરોમાં 1.20 ટકા, મેક્સ હેલ્થકેરના શેરોમાં આશરે 1 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો.
ક્રૂડ ઑઈલ અને ભારતીય રૂપિયો
ભારતીય અર્થતંત્ર માટે રાહતના સમાચાર એ છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવો થોડા શાંત પડ્યા છે. ન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ (Brent Crude) અગાઉના વધારા બાદ ઘટીને હાલમાં 100 101તિ બેરલની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. TI ક્રૂડ 92 થી 93 પ્રતિ બેરલની રેન્જમાં છે. ક્રૂડ ઓઇલ સસ્તું થવાથી ભારતીય માર્કેટના સેન્ટિમેન્ટને મોટો સપોર્ટ મળ્યો છે.
યુએસ ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો આજે 0.07% ની મજબૂતી સાથે 95.74 પર ઓપન થયો હતો. વૈશ્વિક સ્તરે અમેરિકી બજાર વોલ સ્ટ્રીટમાં ગઈકાલે જોવા મળેલી તેજીની અસર એશિયન બજારો પર સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે. એશિયન બજારોમાં જાપાનનો Nikkei 1.38% અને દક્ષિણ કોરિયાનો KOSPI 1.80% જેટલા વધીને કારોબાર કરી રહ્યા છે. હોંગકોંગના હેંગસેંગમાં પણ 0.70% નો ઉછાળો જોવા મળ્યો.
યુએસ માર્કેટ અપડેટ
યુએસ ટ્રેઝરી યીલ્ડ્સ (બોન્ડ યીલ્ડ) માં ઘટાડો થવાથી ગ્લોબલ માર્કેટમાં રિસ્ક-ઓન સેન્ટિમેન્ટ મજબૂત થયું છે, જેના લીધે રોકાણકારો ફરી ઇક્વિટી તરફ વળ્યા છે. માર્કેટ આઉટલુક અને એક્સપર્ટ વ્યૂબજારના વિશ્લેષકોના મતે, યુએન જનરલ એસેમ્બલી (UN General Assembly) માં યુએસ-ઈરાન વચ્ચે સંભવિત ડિપ્લોમેટિક વાતોની અટકળો અને ક્રૂડ ઓઇલની નરમાશ ટૂંકા ગાળા માટે માર્કેટને સપોર્ટ કરી રહી છે. જો કે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs) ની સતત વેચવાલી અને વૈશ્વિક ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ હજુ પણ ચિંતાનો વિષય છે, જેના કારણે રોકાણકારોએ સાવચેતીપૂર્વક આગળ વધવું જોઈએ.
આ પણ વાંચો: