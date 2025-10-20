ETV Bharat / business

દિવાળીના દિવસે શેર બજારમાં તેજી, લીલા નિશાનમાં ખુલ્યું માર્કેટ

સામાન્ય રીતે દિવાળી પર શેરબજાર બંધ રહે છે, પરંતુ તે આજે ખુલ્લું છે. વધુ જાણો.

દિવાળી પર શેર માર્કેટમાં તેજી
દિવાળી પર શેર માર્કેટમાં તેજી (ETV Bharat)
Published : October 20, 2025 at 10:16 AM IST

મુંબઈ: દિવાળી 2025 એ દરેક જગ્યાએ પ્રકાશનો દિવસ છે. અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે શેરબજાર પણ ગતિવિધિઓથી ભરેલું છે. શેરબજાર આજે ખુલ્લું છે અને ટ્રેડિંગ ચાલી રહ્યું છે. સોમવારના શેરબજારે તેનું સાચું રૂપ બતાવ્યું છે. શેરબજારે મજબૂત શરૂઆત કરી છે.

BSE સેન્સેક્સ 661.35 પોઈન્ટ ઉછળીને 84,603.68 પર ખુલ્યો. NSE નિફ્ટી પણ 192.35 પોઈન્ટ વધીને 25,906 ના આંકને પાર કરી ગયો.

શેરની વાત કરીએ તો, કોટક મહિન્દ્રા બેંક ₹2260.90 પર ખુલ્યો. રિલાયન્સના શેર ₹1451.05 પર ખુલ્યા. HDFC બેંક, બજાજ ફિન, HCL ટેક અને ટાઇટનમાં પણ મજબૂત ઉછાળો જોવા મળ્યો. આ દરમિયાન, ઇન્ફોસિસ, સન ફાર્મા, ભારતી એરટેલ, લાર્સન ટર્બો, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, NTPC, અદાણી પોર્ટ્સ, મારુતિ, BEL અને એશિયન પેઇન્ટ્સ સહિત ઘણા શેર મધ્યમ ઉછાળા સાથે ખુલ્યા.

શેરબજારમાં તેજી રહેવાની અપેક્ષા
શેરબજારના નિષ્ણાતો આખા અઠવાડિયા દરમિયાન તેજીનો ટ્રેન્ડ રહેવાની આગાહી કરે છે. રોકાણકારોએ લાંબા સમય પછી ભારતીય શેરબજારમાં ઉછાળો જોયો છે, અને આ ભવિષ્યમાં પણ આવા જ ટ્રેન્ડનો સંકેત આપે છે.

શુક્રવારે અગાઉ, શેરબજાર મજબૂત રીતે બંધ થયું હતું, જેમાં બેંકિંગ અને ઓઇલ શેરોમાં વધારો થયો હતો. 30 શેરો ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 484.53 પોઈન્ટ વધીને 83,952 પર બંધ થયો હતો. 50 શેરો ધરાવતો NSE નિફ્ટી 124.55 પોઈન્ટ વધીને 25,709.85 પર બંધ થયો હતો.

