ETV Bharat / business

કારોબારી સપ્તાહના પહેલા દિવસે ખરાબ શરૂઆત બાદ માર્કેટમાં સુધારો, સેન્સેક્સ 343 પોઈન્ટ ઉછળ્યો

સપ્તાહના પહેલા દિવસે શેર માર્કેટમાં શરૂઆત ઘટાડા સાથે થઈ. જાણો વિસ્તારથી.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 2, 2026 at 11:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: બજેટ રજૂ થયાના બીજા દિવસે સોમવારે શેરબજાર ઘટાડા સાથે ખુલ્યું. મુખ્ય બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો, BSE સેન્સેક્સ અને NSE નિફ્ટી 50, લાલ રંગમાં ખુલ્યા. 30 શેરોવાળા BSE સેન્સેક્સ સૂચકાંક 167.26 પોઈન્ટ (0.21%) ઘટીને 80,555.68 પર ખુલ્યો. NSE નિફ્ટી 50 28.95 પોઈન્ટ (0.12%) ઘટીને 24,796.50 પર બંધ થયા. જોકે, શરૂઆતના કારોબારમાં બંને શેરોમાં સુધારો થયો, લાલથી લીલા રંગમાં બદલાયો.

સવારે 9:35 વાગ્યા સુધીમાં, સેન્સેક્સ 238 પોઈન્ટ વધીને 80,961 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. નિફ્ટી 50 63 પોઈન્ટ વધીને 24,888 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. BSE પર ટોચના લાભકર્તાઓમાં અદાણી પોર્ટ, એટરનલ, પાવરગ્રીડ અને રિલાયન્સનો સમાવેશ થાય છે. BSE પર ટોચના નુકસાનકર્તાઓમાં ટ્રેન્ટ, ટાઇટન, ITC અને NTPCનો સમાવેશ થાય છે.

રવિવારે બજેટ રજૂ થયા પછી શેરબજારમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. બંને બેન્ચમાર્ક લાલ નિશાનમાં બંધ થયા હતા. સેન્સેક્સ 1546.84 પોઈન્ટ (1.88%) ઘટીને 80,722.94 પર બંધ થયો હતો. એનએસઈ નિફ્ટી 50 495.20 પોઈન્ટ (1.96%) ઘટીને 24,825.45 પર બંધ થયો હતો. નોંધનીય છે કે રવિવારે બજેટ રજૂ થયા પછી શેરબજારનો દૃષ્ટિકોણ નાટકીય રીતે બદલાઈ ગયો હતો. શેરબજારે આ બજેટને બિલકુલ પસંદ કર્યું ન હતું.

આ પણ વાંચો:

  1. Budget 2026: કેન્દ્રીય બજેટની મહત્વની જોગવાઈઓ, જે તમારે જાણવી જરુરી છે
  2. Budget 2026: શું સસ્તું, શું મોંઘું થયું, બજેટની મોટી જાહેરાત

TAGGED:

STOCK MARKET OPENING
STOCK MARKET TODAY
STOCK MARKET UPDATE
SENSEX UPDATE TODAY 2RD FEB 2026
SENSEX UPDATE TODAY 2RD FEB 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.